Общество
RT на русскомПутин назвал размер выплат ветеранам к 75-летию Победы
Российский президент Владимир Путин сообщил, что каждому ветерану Великой Отечественной войны по случаю 75-летия победы выделят единовременную выплату 75 тыс. рублей. При этом труженикам тыла будет выплачено по 50 тыс. рублей. Трансляцию выступления президента вёл телеканал «Россия 24».
Читать в источнике
Оценить1857
с чего всё началось
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 янв — РИА Новости. Президент Владимир Путин назвал размер выплат, которые ветераны Великой Отечественной войны и труженики тыла получат к 75-летию Победы.РИА Новости08:23
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7048 источников, обновлено в 15:27, Ашберн
Политика
Медведев заявил, что в отставке правительства нет ничего необычного
Бывший премьер-министр России Дмитрий Медведев назвал отставку правительства обычным событием и призвал относиться к нему спокойно.
Политика
Вице-премьеры Голодец и Чуйченко не войдут в новое правительство
Источники РБК в правительстве подтвердил также данные «Ведомостей» о том, что пост первого заместителя Мишустина может занять действующий помощник президента по экономике Андрей Белоусов.
Наука
CNN: ученые США нашли единственное объяснение гибели динозавров
Группа исследователей из Йельского университета США считает, что единственная причина смерти динозавров - это падение гигантского метеорита, сообщает CNN.
Технологии
Amazon разрабатывает способ оплаты по ладони
The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники сообщает, что Amazon разрабатывает платежные терминалы, где для оплаты будет достаточно коснуться их ладонью.
Общество
Синоптики предупредили о резком похолодании в России
В конце января в центральной и северо-западной частях России ожидается резкое похолодание, пишет "Российская газета" со ссылкой на заведующую лабораторией Гидрометцентра Людмилу Паршину.
Происшествия
Самолет Utair совершил вынужденную посадку в Ханты-Мансийске
Пассажирский самолет авиакомпании Utair, летевший по маршруту Екатеринбург — Сургут, совершил вынужденную посадку в Ханты-Мансийске из-за сработавшего датчика топливомера.
Хоккей
Александр Овечкин догнал Марио Лемье по голам в НХЛ
Происшествия
Пропавшую девочку в Новосибирской области нашли живой
Политика
Мединский ответил Польше на заявление о пострадавшей от СССР культуре
Исполняющий обязанности министра культуры Российской Федерации Владимир Мединский заявил, что Россия не будет возвращать якобы утраченные из-за действий СССР произведения искусства Польше, пишет «Радио Sputnik».
Политика
Власти США заявили о готовности к вмешательству в выборы президента
Исполняющий обязанности министра национальной безопасности США Чед Вульф заявил, что его ведомство ожидает, что Россия предпримет попытку вмешаться в очередные президентские выборы, которые пройдут в стране в ноябре 2020 года.
Наука
Найдены останки древнейших лесов на планете
Ученые обнаружили останки древнейших лесов на планете.
Шоу-бизнес
Экс-супруга Абрамовича cправила свадьбу с греческим миллиардером
Бывшая жена Романа Абрамовича Дарья Жукова вступила в брак с греческим миллиардером Ставросом Ниархосом. Об этом сообщает газета Daily Mail.
Происшествия
Повисший на стене дома российский мальчик пожалел о своем спасении
Ребенок, повисший на стене дома в городе Озерск Челябинской области, заявил поймавшему его мужчине по имени Филипп, что пожалел о своем спасении.
Общество
Росгвардия получила оснащённые дронами машины связи
Политика
Украина планирует снизить напряженность в отношениях с Россией
Украина планирует снизить напряженность в отношениях с Россией.
Общество
Депутат в Латвии пожаловался на употребление русского языка в стране
Депутат латвийского сейма Александр Кирштейнис обратил внимание на нежелание русскоговорящих жителей страны говорить на латвийском языке, об этом 18 января сообщает портал Baltijas Balss.
Здоровье
Росздравнадзор: свыше 250 россиян скончались после приема лекарств
После приема лекарств в России скончался 251 человек. И это неполная статистика за 2019-й год - данные приведены только за 9 месяцев.
Экономика
У Центрального рынка на Цветном бульваре сменился владелец
Gremm Group Михаила Горяинова продала один из своих ключевых активов – Центральный рынок на 4700 кв. м на Цветном бульваре.
Футбол
Футболист ЦСКА Шарлия попрощался с клубом
Хорватский футболист Звонимир Шарлия попрощался с московским ЦСКА, за который он выступал на правах аренды.
Армия и оружие
В США представлена летающая мишень пятого поколения
Для имитации истребителей 5-го поколения инженеры создали беспилотный летательный аппарат 5GAT, сообщает Flightglobal.
Космос
Магнитные бури возникают гораздо ближе к Земле, чем считалось ранее
В ходе исследования, которое провели команды ученых из США и Южной Кореи во главе с Василисом Ангелопулосом, профессором космической физики Калифорнийского университета, удалось выяснить, что магнитные бури могут возникать гораздо ближе к Земле, чем считалось ранее.
Культура
Лев Лещенко поздравил Игоря Николаева с юбилеем
Сегодня певцу Игорю Николаеву исполняется 60 лет, поэтому его поздравляют не только поклонники, но и многие коллеги шоу-бизнеса.
Авто
Обнародована дата премьеры нового кроссовера Toyota TJ Cruiser
Японский автопроизводитель Toyota представит серийную версию нового кроссовера Toyota TJ Cruiser в мае 2020 года.
Авто
«АвтоВАЗ» начал приостанавливать сборку автомобилей
Политика
Украинское авиастроение оказалось в ловушке из-за антироссийских санкций
После Майдана украинские власти ввели против Москвы санкции, и предприятие отказалось от сотрудничества с Россией, после чего пыталась договориться с западными поставщиками, но переговоры ни к чему не привели.