С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 янв — РИА Новости. Президент Владимир Путин назвал размер выплат, которые ветераны Великой Отечественной войны и труженики тыла получат к 75-летию Победы.

с чего всё началось

Российский президент Владимир Путин сообщил, что каждому ветерану Великой Отечественной войны по случаю 75-летия победы выделят единовременную выплату 75 тыс. рублей. При этом труженикам тыла будет выплачено по 50 тыс. рублей. Трансляцию выступления президента вёл телеканал «Россия 24».

Политика Вице-премьеры Голодец и Чуйченко не войдут в новое правительство Источники РБК в правительстве подтвердил также данные «Ведомостей» о том, что пост первого заместителя Мишустина может занять действующий помощник президента по экономике Андрей Белоусов.

Технологии Amazon разрабатывает способ оплаты по ладони The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники сообщает, что Amazon разрабатывает платежные терминалы, где для оплаты будет достаточно коснуться их ладонью.

Общество Синоптики предупредили о резком похолодании в России В конце января в центральной и северо-западной частях России ожидается резкое похолодание, пишет "Российская газета" со ссылкой на заведующую лабораторией Гидрометцентра Людмилу Паршину.

Политика Мединский ответил Польше на заявление о пострадавшей от СССР культуре Исполняющий обязанности министра культуры Российской Федерации Владимир Мединский заявил, что Россия не будет возвращать якобы утраченные из-за действий СССР произведения искусства Польше, пишет «Радио Sputnik».

Политика Власти США заявили о готовности к вмешательству в выборы президента Исполняющий обязанности министра национальной безопасности США Чед Вульф заявил, что его ведомство ожидает, что Россия предпримет попытку вмешаться в очередные президентские выборы, которые пройдут в стране в ноябре 2020 года.

Шоу-бизнес Экс-супруга Абрамовича cправила свадьбу с греческим миллиардером Бывшая жена Романа Абрамовича Дарья Жукова вступила в брак с греческим миллиардером Ставросом Ниархосом. Об этом сообщает газета Daily Mail.

Общество Депутат в Латвии пожаловался на употребление русского языка в стране Депутат латвийского сейма Александр Кирштейнис обратил внимание на нежелание русскоговорящих жителей страны говорить на латвийском языке, об этом 18 января сообщает портал Baltijas Balss.

Здоровье Росздравнадзор: свыше 250 россиян скончались после приема лекарств После приема лекарств в России скончался 251 человек. И это неполная статистика за 2019-й год - данные приведены только за 9 месяцев.

Экономика У Центрального рынка на Цветном бульваре сменился владелец Gremm Group Михаила Горяинова продала один из своих ключевых активов – Центральный рынок на 4700 кв. м на Цветном бульваре.

Футбол Футболист ЦСКА Шарлия попрощался с клубом Хорватский футболист Звонимир Шарлия попрощался с московским ЦСКА, за который он выступал на правах аренды.

Космос Магнитные бури возникают гораздо ближе к Земле, чем считалось ранее В ходе исследования, которое провели команды ученых из США и Южной Кореи во главе с Василисом Ангелопулосом, профессором космической физики Калифорнийского университета, удалось выяснить, что магнитные бури могут возникать гораздо ближе к Земле, чем считалось ранее.

Культура Лев Лещенко поздравил Игоря Николаева с юбилеем Сегодня певцу Игорю Николаеву исполняется 60 лет, поэтому его поздравляют не только поклонники, но и многие коллеги шоу-бизнеса.