с чего всё началось

«Президент Российской Федерации Владимир Путин сегодня, 21 октября, подписал Указ о внесении изменений в состав Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека», — сказано на официальном сайте СПЧ.

Армия и оружие NYT узнала о планах Трампа оставить 200 военных США на востоке Сирии Президент США Дональд Трамп склоняется в пользу нового плана Пентагона о сохранении небольшого контингента американских войск в Восточной Сирии, численностью около 200 человек, для борьбы с «Исламским государством» (террористическая группировка, запрещенная в России).

Происшествия Обнаружены тела убитых в 2012 году депутата и ее семьи Уточняется, что по версии следствия их убили в 2012 году члены преступного сообщества по указанию криминального авторитета Олега Шишканова.

Экономика Сбербанк рассказал о ставках по ипотеке от 1% Сбербанк уже в ближайшее время намерен снизить ставку по ипотеке на приобретение жилья в домах, строительство которых финансируется через эскроу-счета.

Футбол «Дзюба не был в офсайде»: эксперт прокомментировал спорный момент матча «Зенит» - «Ростов» Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза Александр Егоров прокомментировал матч 13-го тура, в котором «Зенит» камня на камне не оставил от ФК «Ростов».

Космос NASA показало галактику, похожую на портал в другое измерение NASA опубликовало снимок спиральной галактики NGC 4380. Она расположена в созвездии Девы и была открыта еще в марте 1826 года.

Общество Обещавшая не рожать женщина забеременела в 22-й раз Жительница Британии Сью Рэдфорд ждет 22-го ребенка, хотя обещала больше не рожать.

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Футбол Кузнецов не считает, что Кононов должен был раньше уйти в отставку Сергей Кузнецов, бывший исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» и ассистент Олега Кононова, в интервью «СЭ» отметил, что специалист не должен был уйти в отставку раньше.

Политика Эрдоган и Путин намерены обсудить военную операцию Турции в Сирии Эрдоган напомнил, что начатая операция "Источник мира" после договоренностей заключенных с президентом США Дональдом Трампом была приостановлена на 120 часов.

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Шоу-бизнес Внук Пугачевой стал выпускником элитного британского вуза Кристина Орбакайте долго скрывала, в каком высшем заведении учится ее средний сын, но журналистам «Комсомольской правды» все-таки удалось узнать название заведения.

Политика Путин поручил Голодец заняться темой документального кино О вертикали местной и государственной власти, поддержке документального кино, успехах российской анимации и жизни сельских киноклубов шла речь на встрече президента с вице-премьером Ольгой Голодец.

Армия и оружие Помпео рассказал о готовности Трампа к войне против Турции Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Дональд Трамп готов к военным действиям против Турции, но Вашингтон предпочитает "мир войне".

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Происшествия Киевский аэропорт закрыли из-за аммиака Вечером 21 октября международный аэропорт Борисполь в Киеве приостановил обслуживание пассажиров из-за вредных веществ в воздухе.

Политика Ярмольник прокомментировал назначение Сивохо советником секретаря СНБО Актёр и телеведущий Леонид Ярмольник в беседе с телеканалом «Звезда» прокомментировал назначение бывшего украинского игрока КВН Сергея Сивохо помощником секретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса.

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Космос На Марсе нашли озеро, подобное земному Согласно исследованию, опубликованному в журнале Nature Geoscience, на Марсе когда-то были соленые озера, которые высохли, как и некоторые подобные озера на Земле.

Общество В ПФР рассказали о возможности выхода на пенсию раньше срока Как пояснили в ПФР, для того, чтобы выйти на пенсию за два года до положенного возраста с учетом переходного периода, необходимо обратиться в центр занятости и получить подтверждение того, что человек не может трудоустроиться.

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Общество Стало известно о возможном повышении цен на гречку в Петербурге Стало известно, что цены на гречневую крупу в Петербурге могут скоро вырасти.