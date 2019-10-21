Политика
Политика СегодняПутин включил журналиста Вышинского в состав СПЧ
«Президент Российской Федерации Владимир Путин сегодня, 21 октября, подписал Указ о внесении изменений в состав Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека», — сказано на официальном сайте СПЧ.
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с чего всё началось
Ранее президент России Владимир Путин внес изменения в состав СПЧ, включив в него Вышинского, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.РИА Новостивчера в 14:15
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Автоматически обработано 7037 источников, обновлено вчера в 23:57, Вашингтон
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Ягр: «Хотите долго играть в хоккей? Идите в церковь»
Ягр прошёл через всю площадку в 47 лет и забил роскошный гол.
Sport.ru вчера в 07:29
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Фрэнсис Форд Коппола раскритиковал фильмы Marvel вслед за Скорсезе
РИА Новости 20 октября в 13:05
Армия и оружие
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Президент США Дональд Трамп склоняется в пользу нового плана Пентагона о сохранении небольшого контингента американских войск в Восточной Сирии, численностью около 200 человек, для борьбы с «Исламским государством» (террористическая группировка, запрещенная в России).
РБК вчера в 03:54
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Обнаружены тела убитых в 2012 году депутата и ее семьи
Уточняется, что по версии следствия их убили в 2012 году члены преступного сообщества по указанию криминального авторитета Олега Шишканова.
Газета.Ru вчера в 15:51
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«Шеффилд Юнайтед» обыграл «Арсенал»
Soccer.ru вчера в 20:54
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Сбербанк рассказал о ставках по ипотеке от 1%
Сбербанк уже в ближайшее время намерен снизить ставку по ипотеке на приобретение жилья в домах, строительство которых финансируется через эскроу-счета.
REGNUM вчера в 11:38
Футбол
«Дзюба не был в офсайде»: эксперт прокомментировал спорный момент матча «Зенит» - «Ростов»
Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза Александр Егоров прокомментировал матч 13-го тура, в котором «Зенит» камня на камне не оставил от ФК «Ростов».
Петербургский дневник вчера в 11:43
Космос
NASA показало галактику, похожую на портал в другое измерение
NASA опубликовало снимок спиральной галактики NGC 4380. Она расположена в созвездии Девы и была открыта еще в марте 1826 года.
РЕН ТВ 19 октября в 23:58
Общество
Обещавшая не рожать женщина забеременела в 22-й раз
Жительница Британии Сью Рэдфорд ждет 22-го ребенка, хотя обещала больше не рожать.
Известия вчера в 02:49
Авто
Россияне смогут поменять старый транспондер на новый с большой скидкой
Если автомобилист или владелец мотоцикла захочет сдать свой старый транспондер T-pass или карту T-card, то новую модель устройства он сможет купить со скидкой в 30%.
Российская газета вчера в 15:32
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Кузнецов не считает, что Кононов должен был раньше уйти в отставку
Сергей Кузнецов, бывший исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» и ассистент Олега Кононова, в интервью «СЭ» отметил, что специалист не должен был уйти в отставку раньше.
Спорт-Экспресс вчера в 16:35
Политика
Эрдоган и Путин намерены обсудить военную операцию Турции в Сирии
Эрдоган напомнил, что начатая операция "Источник мира" после договоренностей заключенных с президентом США Дональдом Трампом была приостановлена на 120 часов.
МонаВиста вчера в 16:28
Игры
Red Dead Redemption 2 оснастили улучшенной графикой для ПК
Одним из особых новшеств в ПК версии Red Dead Redemption 2 станет возможность играть в Online режиме.
Goroday.ru вчера в 22:42
Культура
Руководитель хора имени Веревки извинился за номер коллектива про Гонтареву
РИА Новости вчера в 08:45
Шоу-бизнес
Внук Пугачевой стал выпускником элитного британского вуза
Кристина Орбакайте долго скрывала, в каком высшем заведении учится ее средний сын, но журналистам «Комсомольской правды» все-таки удалось узнать название заведения.
Woman.ru вчера в 15:45
Политика
NASA хочет не допустить отсутствия астронавтов США на МКС
Газета.Ru вчера в 21:53
Политика
Путин поручил Голодец заняться темой документального кино
О вертикали местной и государственной власти, поддержке документального кино, успехах российской анимации и жизни сельских киноклубов шла речь на встрече президента с вице-премьером Ольгой Голодец.
Российская газета вчера в 20:19
Армия и оружие
Помпео рассказал о готовности Трампа к войне против Турции
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Дональд Трамп готов к военным действиям против Турции, но Вашингтон предпочитает "мир войне".
РИА Новости вчера в 20:31
Экономика
Экономист объяснил аномальный рост ВВП Украины
Реальное положение дел на Украине, несмотря на номинальный рост ВВП в долларах, на самом деле свидетельствует не об успехах в экономике, а об инфляции.
РИА Новости вчера в 22:15
Происшествия
Киевский аэропорт закрыли из-за аммиака
Вечером 21 октября международный аэропорт Борисполь в Киеве приостановил обслуживание пассажиров из-за вредных веществ в воздухе.
Российская газета вчера в 23:10
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Леонид Слуцкий: «Ротором» руководят дебилы
Советский спорт вчера в 11:46
Политика
Ярмольник прокомментировал назначение Сивохо советником секретаря СНБО
Актёр и телеведущий Леонид Ярмольник в беседе с телеканалом «Звезда» прокомментировал назначение бывшего украинского игрока КВН Сергея Сивохо помощником секретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса.
RT на русском вчера в 18:12
Здоровье
Врач рассказал, как заблокировать опасные вирусы и не заболеть
Врачи подтверждают, что в грудном молоке содержится масса полезных веществ, но подойдет этот метод не всем.
Российская газета вчера в 12:40
Космос
На Марсе нашли озеро, подобное земному
Согласно исследованию, опубликованному в журнале Nature Geoscience, на Марсе когда-то были соленые озера, которые высохли, как и некоторые подобные озера на Земле.
Популярная механика вчера в 16:11
Космос
Возможная обитаемость экзопланеты определяется не только расстоянием до звезды
AstroNews.ru 19 октября в 16:54
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В ПФР рассказали о возможности выхода на пенсию раньше срока
Как пояснили в ПФР, для того, чтобы выйти на пенсию за два года до положенного возраста с учетом переходного периода, необходимо обратиться в центр занятости и получить подтверждение того, что человек не может трудоустроиться.
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Экономика
Добровольные пенсионные накопления россиян застрахуют
Национальный расчетный депозитарий (НРД) может застраховать добровольные пенсионные накопления россиян в размере до 1,4 млн рублей.
Газета.Ru вчера в 22:55
Общество
Стало известно о возможном повышении цен на гречку в Петербурге
Стало известно, что цены на гречневую крупу в Петербурге могут скоро вырасти.
Gazeta.SPb вчера в 12:33
Футбол
Гончаренко назвал самую интересную команду РПЛ
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поделился своим мнением о том, кто из лидеров РПЛ демонстрирует самый привлекательный футбол.
Metaratings вчера в 16:50