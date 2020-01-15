Политика

ТАССТАССПутин внес кандидатуру главы ФНС на должность премьер-министра

Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму кандидатуру главы ФНС России Михаила Мишустина на должность премьер-министра. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
Читать в источнике
Комментировать2202
с чего всё началось
Как сообщает
 пресс-служба Кремля, Владимир Путин, заручившись согласием начальника Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина, внёс его кандидатуру на рассмотрение в Госдуму.
Областная газета12:03

Подробнее о событии

Путин предложил кандидатуру главы ФНС Мишустина на должность премьера

Интерфакс11:13

Премьер сезона: чего ждать от правительства Михаила Мишустина

Известия16:19

Путин предложил главе ФНС Мишустину возглавить правительство

Rambler News Service11:13

Эксперт считает, что Путин выбором кандидата на должность премьера застал врасплох многих

ТАСС20:58

Путин выбрал нового премьер-министра

Lenta.ru11:12

Путин предложил кандидатуру нового премьера

РИА Новости11:59

Мишустин согласился занять должность премьер-министра

РБК11:31
Показать все источники
Автоматически обработано 7040 источников, обновлено в 21:53, Ашберн
Политика

Правительство России ушло в отставку

Премьер-министр России Дмитрий Медведев на встрече с главой государства Владимиром Путиным после оглашения послания президента Федеральному собранию заявил, что правительство в полном составе уходит в отставку.
RT на русском 08:32
Экономика

Рост ВВП Германии в 2019 году замедлился до 6-летнего минимума

Расходы на строительство в прошлом году резко выросли - на 3,8%, тогда как рост инвестиций в оборудование замедлился - до 0,4% с 4,4% в 2018 году.
Финмаркет 05:42
Политика

Пушков рассказал о желании Польши разделить РФ на три части

Член Совета Федерации Алексей Пушков рассказал о давнем желании Польши поделить Россию на три части.
Российская газета 18:36
Наука

Антарктический призрак: обнаружены странные частницы, которым нет объяснения

Экология Регионов 07:51
Политика

Спикер Госдумы Володин встретился с кандидатом в премьеры Мишустиным

Спикер Госдумы Вячеслав Володин больше часа беседовал с Михаилом Мишустиным — кандидатом на пост премьер-министра России.
Телеканал 360° 13:42
Политика

В США отреагировали на послание Путина

Крупные американские СМИ отреагировали на послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию, в котором глава государства, в частности, анонсировал внесение поправок в Конституцию.
Lenta.ru 14:20
Политика

Путин анонсировал проект «Доступный интернет»

Президент Владимир Путин предложил запустить проект "Доступный интернет", который обеспечит бесплатный доступ к социально значимым отечественным ресурсам.
Интерфакс 04:52
Общество

Минфин одобрил появление в России частных судебных приставов

Отмечается, что на первом этапе частным приставам разрешат взыскивать долги в пользу юридических лиц, а ФССП сконцентрируется на обеспечении интересов физических лиц и государственных органов.
ТАСС 02:00
Общество

«Транснефть» исключает прекращение транзита нефти через Беларусь

Россия может перераспределить транзитные потоки нефти, которые идут в Европу через Беларусь, однако прекращение транзита исключено.
ГЛАС.RU 04:27
Политика

Путин предложил закрепить в Конституции индексацию пенсий

Президент России Владимир Путин во время Послания Федеральному собранию предложил закрепить в Конституции регулярную индексацию пенсий.
Piter.tv 07:27
Политика

Медведев готовил реформу политической системы

Премьер-министр Дмитрий Медведев в конце 2019 года собирался изменить политическую систему страны.
News.ru 21:31
Общество

Модернизация первичного звена здравоохранения начнется с 1 июля

Программа модернизации первичного звена здравоохранения будет запущена с 1 июля 2020 года, заявил президент России Владимир Путин в послании к Федеральному Собранию в среду, 15 января.
Известия 04:42
Экономика

Эксперты: стоимость жилья в России в 2020 году вырастет на 10%

Цены на жилье в России в текущем году вырастут примерно на 10%, считают эксперты по недвижимости и девелоперы.
REGNUM 16:27
Общество

Два необитаемых острова полностью затопило в Индонезии

Индонезийские необитаемые острова Бетет и Гундул полностью оказались под водой после повышения уровня моря в результате глобального потепления.
Российская газета 21:30
Гаджеты

Куда растут смартфоны Samsung? Galaxy S20 Ultra будет даже больше, чем Galaxy Note10+

Получается, что Galaxy Note10 намного компактнее, чем Galaxy S20 Ultra.
iXBT.com 15:15
Политика

Кадыров временно сложил с себя полномочия главы Чечни

Рамзан Кадыров временно не сможет исполнять обязанности руководителя Чечни.
Российская газета 12:12
Политика

Отставка стала для Медведева неожиданной: «Не знал до последнего»

Дмитрий Медведев до последнего не знал о своей отставке с поста премьера, а члены правительства совершенно точно до официального объявления не ведали об отставке кабинета министров.
Московский Комсомолец 13:56
Общество

Суд взыскал с Навального и других оппозиционеров более 2 млн руб

РБК 11:34
Происшествия

Ситуация у российского посольства в Бейруте остается напряженной

Обстановка на улице Корниш эль-Мазраа рядом с посольством России в Бейруте остается напряженной после столкновений полиции и демонстрантов, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 19:06
Происшествия

В результате пожара под Иркутском погибли двое детей

RT на русском 21:29
Общество

Гидрометцентр прогнозирует похолодание в России в феврале

Температура воздуха в России в феврале, скорее всего, будет заметно ниже январской, сообщил РИА Новости и.о. главы Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
BFM.ru 20:46
Происшествия

В Чите военнослужащего подозревают в убийстве двух человек

Оперативники в Чите задержали мужчину, который, по предварительным данным, является военнослужащим, его подозревают в убийстве двух человек во время совместного распития спиртного.
ТАСС 21:47
Политика

Сергей Цивилев прокомментировал послание Владимира Путина федеральному собранию

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев прокомментировал послание Владимира Путина федеральному собранию.
Газета Кемерова 09:28
Общество

Путин заявил о падении рождаемости в России

Рождаемость в России снова падает, заявил президент России Владимир Путин, выступая с посланием Федеральному собранию.
Коммерсантъ 04:20
Политика

В Сети появилась запись «совещания» Гончарука с критикой Зеленского

Аудиозапись "совещания" по курсу гривны, на котором якобы премьер Украины Алексей Гончарук неоднозначно отзывается о президенте Владимире Зеленском, появилась на YouTube.
РИА Новости 16:11
Энергетика

Казахстан получил запрос от Белоруссии на поставку нефти

Накануне первый вице-премьер белорусского правительства Дмитрий Крутой сообщил, что Минск разослал коммерческие предложения по поставкам в республику нефти взамен российской.
РИА Новости 01:00
Общество

Полуфинал конкурса «Лидеры России-2020» стартовал во Владивостоке

Дальневосточный этап конкурса управленцев "Лидеры России - 2020" стартовал во Владивостоке, сообщает Интерфакс.
Российская газета 01:55
Политика

Бизнес оценил кандидатуру Мишустина на пост премьер-министра

Бизнесмены оценили кандидатуру главы Федеральной налоговой службы (ФНС) Михаила Мишустина на пост премьер-министра России.
Lenta.ru 16:43
Политика

Послание Путина вызвало тревогу у бывшего главы МИД Украины

Послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию вызвало беспокойство у бывшего главы МИД Украины Павла Климкина.
REGNUM 18:40
Авто

Кроссовер Skoda Kamiq получил внедорожную версию Scoutline

5 колесо 08:03
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Михаил Мишустин
Российский экономист
Российский государственный деятель, действительный государственный советник РФ I класса, доктор экономических наук.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное