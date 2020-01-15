Политика
ТАССПутин внес кандидатуру главы ФНС на должность премьер-министра
Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму кандидатуру главы ФНС России Михаила Мишустина на должность премьер-министра. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
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с чего всё началось
Как сообщает пресс-служба Кремля, Владимир Путин, заручившись согласием начальника Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина, внёс его кандидатуру на рассмотрение в Госдуму.Областная газета12:03
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