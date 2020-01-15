с чего всё началось

Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму кандидатуру главы ФНС России Михаила Мишустина на должность премьер-министра. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Политика Правительство России ушло в отставку Премьер-министр России Дмитрий Медведев на встрече с главой государства Владимиром Путиным после оглашения послания президента Федеральному собранию заявил, что правительство в полном составе уходит в отставку.

Политика В США отреагировали на послание Путина Крупные американские СМИ отреагировали на послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию, в котором глава государства, в частности, анонсировал внесение поправок в Конституцию.

Политика Путин анонсировал проект «Доступный интернет» Президент Владимир Путин предложил запустить проект "Доступный интернет", который обеспечит бесплатный доступ к социально значимым отечественным ресурсам.

Общество Минфин одобрил появление в России частных судебных приставов Отмечается, что на первом этапе частным приставам разрешат взыскивать долги в пользу юридических лиц, а ФССП сконцентрируется на обеспечении интересов физических лиц и государственных органов.

Политика Путин предложил закрепить в Конституции индексацию пенсий Президент России Владимир Путин во время Послания Федеральному собранию предложил закрепить в Конституции регулярную индексацию пенсий.

Политика Медведев готовил реформу политической системы Премьер-министр Дмитрий Медведев в конце 2019 года собирался изменить политическую систему страны.

Общество Модернизация первичного звена здравоохранения начнется с 1 июля Программа модернизации первичного звена здравоохранения будет запущена с 1 июля 2020 года, заявил президент России Владимир Путин в послании к Федеральному Собранию в среду, 15 января.

Общество Два необитаемых острова полностью затопило в Индонезии Индонезийские необитаемые острова Бетет и Гундул полностью оказались под водой после повышения уровня моря в результате глобального потепления.

Политика Отставка стала для Медведева неожиданной: «Не знал до последнего» Дмитрий Медведев до последнего не знал о своей отставке с поста премьера, а члены правительства совершенно точно до официального объявления не ведали об отставке кабинета министров.

Происшествия Ситуация у российского посольства в Бейруте остается напряженной Обстановка на улице Корниш эль-Мазраа рядом с посольством России в Бейруте остается напряженной после столкновений полиции и демонстрантов, передает корреспондент РИА Новости.

Общество Гидрометцентр прогнозирует похолодание в России в феврале Температура воздуха в России в феврале, скорее всего, будет заметно ниже январской, сообщил РИА Новости и.о. главы Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Происшествия В Чите военнослужащего подозревают в убийстве двух человек Оперативники в Чите задержали мужчину, который, по предварительным данным, является военнослужащим, его подозревают в убийстве двух человек во время совместного распития спиртного.