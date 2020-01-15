Политика

ТАССТАССПутин внес кандидатуру главы ФНС на должность премьер-министра

Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму кандидатуру главы ФНС России Михаила Мишустина на должность премьер-министра. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
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Путин предложил кандидатуру главы ФНС Мишустина на пост премьера

RT на русском12:31

Путин предложил Мишустину возглавить правительство

BFM.ru11:15

Путин предложил главе ФНС Мишустину возглавить правительство

Rambler News Service11:13

Путин предложил кандидатуру главы ФНС Мишустина на должность премьера

Интерфакс11:13

Путин предложил главе ФНС Михаилу Мишустину пост премьера

РИА Новости11:11

Путин внес кандидатуру главы ФНС на должность премьер-министра

ТАСС11:10

Мишустин согласился занять должность премьер-министра

РБК11:31
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Президент России Владимир Путин в ежегодном послании Федеральному собранию заявил о необходимости поддержки семей с детьми.
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Гидрометцентр перечислил попавшие в зону аномального тепла регионы

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Исполняющий обязанности заместителя председателя правительства России Виталий Мутко заявил, что изменится статус Государственного совета, передает ТАСС.
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Казахстан получил запрос от Белоруссии на поставку нефти

Накануне первый вице-премьер белорусского правительства Дмитрий Крутой сообщил, что Минск разослал коммерческие предложения по поставкам в республику нефти взамен российской.
РИА Новости 01:00
Политика

Путин предложил ужесточить требования к кандидатам в президенты России

Российский лидер Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию в московском ЦВЗ «Манеж» в среду, 15 января, заявил, что требования к кандидатам на пост президента РФ должны быть ужесточены.
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Кадыров назначил исполняющего обязанности главы Чечни

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ЦБ рассказал о выплатах по новой добровольной пенсионной схеме

По новой пенсионной схеме — гарантированном пенсионном плане (ГПП) — человек сможет выбрать из двух вариантов: сразу получить все накопленные средства, заплатив налог на доход, либо получить пожизненный пенсионный план, рассказал первый заместитель председателя ЦБ Сергей Швецов в интервью «Российской газете».
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Политика

Трамп заявил о готовности вскоре нанести визит в Китай

Президент США Дональд Трамп заявил в среду о готовности в ближайшее время нанести визит в Китай, чтобы "ответить взаимностью" на подписание американо-китайского соглашения о первой фазе торговой сделки по урегулированию двусторонних споров.
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После создания нового атомного авианосца российский морской флот сможет конкурировать с ВМС США, пишет немецкое издание Handelsblatt 14 января.
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Политика

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Российские телеведущие и руководители ведущих СМИ очень резко отреагировали на сделанные президентом России Владимиром Путиным заявления в ходе послания Федеральному Собранию РФ.
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Группа компаний "Дело" опубликовала обязательное предложение о выкупе акций "Трансконтейнера" у других акционеров компании, стоимость одной ценной бумаги составит 8679 рублей 52 копейки, говорится в сообщении группы.
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В США появились «новые доказательства» по делу об импичменте Трампу

«Новые доказательства» в деле об импичменте действующему президенту США Дональду Трампу переданы в Комитет по разведке в американской палате представителей.
REGNUM 07:01
Общество

Оставленную на пять лет в клинике девочку перестали навещать

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Путин призвал дать Совету Федерации больше полномочий

Президент Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию предложил, чтобы назначение руководителей всех силовых ведомств проходило по итогам консультаций с Советом Федерации.
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Политика

Стала известна причина недовольства Путина правительством

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В «Нафтогазе» поделились впечатлениями от встречи с Путиным

Исполнительный директор «Нафтогаз Украина» Юрий Витренко рассказал о встрече с президентом России Владимиром Путиным в ходе газовых переговоров.
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Михаил Мишустин
Российский экономист
Российский государственный деятель, действительный государственный советник РФ I класса, доктор экономических наук.
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