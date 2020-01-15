Политика
ТАССПутин внес кандидатуру главы ФНС на должность премьер-министра
Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму кандидатуру главы ФНС России Михаила Мишустина на должность премьер-министра. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
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Общество
Россияне впервые потратили на приложения больше $1 млрд за год
В 2019 году россияне потратили на подписку, покупку мобильных приложений и их дополнительных опций $1,06 млрд.
Футбол
Краневиттер может перейти в «Монтеррей», переговоры уже начались
Переговоры уже начались, в пятницу уже могут договориться [о трансфере].
Шоу-бизнес
Неймар тайно встречается с русской моделью
Бразильский нападающий Неймар пошел по стопам Джонни Деппа и закрутил тайный роман с русской Instagram-моделью.
Хоккей
Овечкин подпишет новый контракт с «Вашингтоном» 2 июля
Вчера шведский нападающий Никлас Бэкстрём заключил новое соглашение с клубом НХЛ «Вашингтон Кэпиталз», его заработная плата увеличилась в несколько раз.
Общество
Путин предложил ввести выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет
Президент России Владимир Путин в ежегодном послании Федеральному собранию заявил о необходимости поддержки семей с детьми.
Общество
Гидрометцентр перечислил попавшие в зону аномального тепла регионы
По словам специалиста, в зоне аномального тепла окажутся все регионы Центральной России, Москва и Повольжье.
Общество
Рудковская пригрозила Авербуху штрафом из-за песни Билана в его шоу
Российский музыкальный продюсер Яна Рудковская обвинила хореографа Илью Авербуха в незаконном использовании песни Димы Билана в своем шоу и пригрозила крупным штрафом.
Авто
Составлен рейтинг самых ненадежных премиальных кроссоверов 2019 года
Речь идет об автомобилях, которые были в эксплуатации 2-3 года и условно являются представителями премиум класса.
Политика
Мутко заявил о новом статусе Госсовета
Исполняющий обязанности заместителя председателя правительства России Виталий Мутко заявил, что изменится статус Государственного совета, передает ТАСС.
Происшествия
Александру Серову выстрелили в ногу во время потасовки
Кино
Роберт Паттинсон рассказал о тяжелых условиях на съемках «Маяка»
Энергетика
Казахстан получил запрос от Белоруссии на поставку нефти
Накануне первый вице-премьер белорусского правительства Дмитрий Крутой сообщил, что Минск разослал коммерческие предложения по поставкам в республику нефти взамен российской.
Политика
Путин предложил ужесточить требования к кандидатам в президенты России
Российский лидер Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию в московском ЦВЗ «Манеж» в среду, 15 января, заявил, что требования к кандидатам на пост президента РФ должны быть ужесточены.
Политика
Кадыров назначил исполняющего обязанности главы Чечни
Глава Чечни Рамзан Кадыров назначил исполняющим обязанности руководителя республики председателя правительства региона Муслима Хучиева.
Общество
Треть россиян устала от новогодних каникул
Чаще мнение о плюсах длительных каникул высказывали люди с хорошим материальным положением — это 63%.
Экономика
ЦБ рассказал о выплатах по новой добровольной пенсионной схеме
По новой пенсионной схеме — гарантированном пенсионном плане (ГПП) — человек сможет выбрать из двух вариантов: сразу получить все накопленные средства, заплатив налог на доход, либо получить пожизненный пенсионный план, рассказал первый заместитель председателя ЦБ Сергей Швецов в интервью «Российской газете».
Политика
Трамп заявил о готовности вскоре нанести визит в Китай
Президент США Дональд Трамп заявил в среду о готовности в ближайшее время нанести визит в Китай, чтобы "ответить взаимностью" на подписание американо-китайского соглашения о первой фазе торговой сделки по урегулированию двусторонних споров.
Армия и оружие
Немецкое СМИ назвало впечатляющим проект российского авианосца
После создания нового атомного авианосца российский морской флот сможет конкурировать с ВМС США, пишет немецкое издание Handelsblatt 14 января.
Общество
Меган Маркл впервые вышла в свет после отъезда в Канаду
Меган Маркл впервые появилась на публике с момента отказа от королевских обязанностей. Об этом сообщает The Daily Telegraph.
Общество
Рэпер Гуф вызвал на бой дзюдоиста Носова
Политика
Симоньян и Канделаки заявили, что Путин начал бескровную революцию
Российские телеведущие и руководители ведущих СМИ очень резко отреагировали на сделанные президентом России Владимиром Путиным заявления в ходе послания Федеральному Собранию РФ.
Экономика
Группа «Дело» объявила оферту на выкуп акций «Трансконтейнера»
Группа компаний "Дело" опубликовала обязательное предложение о выкупе акций "Трансконтейнера" у других акционеров компании, стоимость одной ценной бумаги составит 8679 рублей 52 копейки, говорится в сообщении группы.
Общество
Более 70% жителей РФ не верят, что проживут на пенсию
Комфортную жизнь в старости собственные накопления не обеспечат — так считают более 70% российских граждан старше 50 лет.
Общество
Учительницу из Ульяновска хотят уволить за покупку нижнего белья
Политика
В США появились «новые доказательства» по делу об импичменте Трампу
«Новые доказательства» в деле об импичменте действующему президенту США Дональду Трампу переданы в Комитет по разведке в американской палате представителей.
Общество
Оставленную на пять лет в клинике девочку перестали навещать
Политика
Путин призвал дать Совету Федерации больше полномочий
Президент Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию предложил, чтобы назначение руководителей всех силовых ведомств проходило по итогам консультаций с Советом Федерации.
Политика
Стала известна причина недовольства Путина правительством
Президент России Владимир Путин был недоволен работой правительства Дмитрия Медведева из-за хода реализации национальных проектов.
Политика
В «Нафтогазе» поделились впечатлениями от встречи с Путиным
Исполнительный директор «Нафтогаз Украина» Юрий Витренко рассказал о встрече с президентом России Владимиром Путиным в ходе газовых переговоров.