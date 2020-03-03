Часть этих поправок звучала в ходе встреч с инициативной группой, которую постоянно Президент приглашал к диалогу», — рассказал Председатель Государственной Думы. По его словам, всего к законопроекту об изменении Конституции поступило более 300 поправок. «Цифра постоянно уточняется», — добавил он.

с чего всё началось

2 марта президент России Владимир Путин внес в Государственную Думу закон о поправках в Конституцию. Об этом свидетельствует соответствующая публикация на сайте нижней палаты парламента.

Президент Путин внес поправки к законопроекту о Конституции в Госдуму

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