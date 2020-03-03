Политика

МонаВистаМонаВистаПрезидент Путин внес поправки к законопроекту о Конституции в Госдуму

2 марта президент России Владимир Путин внес в Государственную Думу закон о поправках в Конституцию. Об этом свидетельствует соответствующая публикация на сайте нижней палаты парламента.
Читать в источнике
Комментировать12
с чего всё началось

Президент РФ внес поправки к законопроекту об изменении Конституции

Часть этих поправок звучала в ходе встреч с инициативной группой, которую постоянно Президент приглашал к диалогу», — рассказал Председатель Государственной Думы. По его словам, всего к законопроекту об изменении Конституции поступило более 300 поправок. «Цифра постоянно уточняется», — добавил он.
Государственная Дума РФвчера в 08:25

Подробнее о событии

В Госдуме изучали президентские поправки в Конституцию

Вести.Ru13:22

Путин внес в Госдуму новые поправки к Конституции

Интерфаксвчера в 08:24

Владимир Путин внес поправки в поправки к Конституции

Коммерсантъвчера в 15:43

Путин внес упоминающую Бога поправку в законопроект о Конституции

РБКвчера в 11:42

Вячеслав Володин рассказал о президентских поправках в Конституцию

Государственная Дума РФвчера в 11:13

Президент внес в Думу поправки к законопроекту об изменениях в Конституции

ТАССвчера в 08:49

В Госдуму поступили предложенные Путиным поправки к Конституции

РИА Новостивчера в 20:31
Показать все источники
Автоматически обработано 7095 источников, обновлено в 23:48, Ашберн
Политика

В партии Зеленского согласовали кандидата на пост премьера

В парламентской фракции президентской партии «Слуга народа» согласовали кандидатуру нынешнего вице-премьера и министра развития общин и территорий Дениса Шмыгаля на пост премьер-министра Украины.
Lenta.ru 15:55
Биатлон

Подтверждена подделка подписей Родченкова в документах МОК

Как ранее сообщало ИА REGNUM, адвокат Алексей Панич заявил, что Международный олимпийский комитет (МОК) представил в суд документы с поддельными подписями информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова.
REGNUM 02:40
Футбол

Ваньяма перешел из «Тоттенхэма» в «Монреаль»

Полузащитник Виктор Ваньяма, как и ожидалось, покинул «Тоттенхэм». 28-летний кениец продолжит карьеру в «Монреаль Импэкт».
Спорт-Экспресс 18:34
Футбол

«Челси» вышел в четвертьфинал Кубка Англии, обыграв «Ливерпуль»

В матче 1/8 финала Кубка Англии по футболу "Челси" на поле домашнего стадиона "Стэмфорд Бридж" в Лондоне обыграл "Ливерпуль", забив в ворота соперника два безответных мяча – 2:0. У победителей встречи голами отметились бразилец Виллиан и англичанин Росс Баркли, забившие мячи на 13-й и 64-й минутах соответственно.
Вести.Ru 16:45
Общество

TCS Group сообщила о выданном ордере на задержание Тинькова в Лондоне

В Лондоне после начала судебных слушаний со Службой внутренних доходов США (IRS) был выдан ордер на задержание основателя Тинькофф Банка Олега Тинькова.
РБК вчера в 05:19
Армия и оружие

ЦПВС опроверг заявления о «миллионных» потоках беженцев из Идлиба

RT на русском 07:26
Происшествия

«Ъ»: Египет не признал терактом крушение А321 над Синаем

31 октября 2015 года, на севере Синайского полуострова в Египте потерпел крушение пассажирский лайнер A321 российской авиакомпании "Когалымавиа", погибли все 224 человека, находившихся на борту.
Газета.Ru 23:15
Музыка

Украинскую певицу затравили за пост о победе Little Big на Евровидении

Телеканал 360° 17:37
Происшествия

Подросток застрелил отца в Забайкалье

Взгляд.ру 05:08
Общество

В Конституцию предложили внести конфискацию имущества коррупционеров

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин предложил закрепить в Конституции конфискацию имущества в качестве меры уголовного наказания.
РИА Новости 10:35
Здоровье

Названа наименее подверженная заражению коронавирусом категория людей

Ученые назвали категорию людей, практически не подверженную заражению коронавирусом.
Известия 17:23
Хоккей

Ассист Бучневича не помог «Рейнджерс» в матче с «Сент-Луисом»

Единственный гол «Рейнджерс» на счету Мики Зибанеджада, которому ассистировал россиянин Павел Бучневич, набравший 40-е (15+25) очко в 64-м матче в текущем сезоне НХЛ при показателе полезности «-1». Лучшим достижением по набранным очкам у Павла является 43 (14+29) балла в сезоне-2017/2018 за «Рейнджерс».
Чемпионат 21:44
Происшествия

Убившая дочь из-за хлебных крошек омичка получила 11 лет тюрьмы

Известия 01:59
Происшествия

Жену зараженного коронавирусом украинца попытались изолировать соседи

Жители Черновицкой области Украины выступили с требованием изолировать жену инфицированного соотечественника, ставшего первым зараженным коронавирусной инфекцией SARS-CoV-2 на территории страны.
Известия 16:48
Авто

Мэрия Красноярска обновляет автопарк

Напомним, в последний раз закупку машин мэрия объявляла в мае 2019 года. На 8 автомобилей планировалось потратить 8 млн рублей.
ДЕЛА.ru 22:41
Кино

Бен Стиллер появится в «Форсаже 9»

Актер Бен Стиллер может появится в девятой части кинофраншизы о гонках "Форсаж", сообщает издание PageSix со ссылкой на осведомленный источник.
Газета.Ru вчера в 04:02
Общество

В России могут ограничить время продажи алкоголя в кафе в жилых домах

В конце сентября Госдума приняла в первом чтении законопроект о запрете розничной продажи алкоголя в ресторанах, барах, кафе и буфетах в многоквартирных домах и на прилегающих территориях, общей площадью менее 20 кв. м. В пресс-службе Роспотребнадзора также положительно оценили идею.
RT на русском 22:20
Гаджеты

WhatsApp для iOS получил тёмный режим

В App Store появилось обновление для мессенджера WhatsApp, но воспользоваться всем функционалом смогут только пользователи с устройствами работающих на iOS 13.
The GEEK 14:46
Происшествия

В Москве учительницу уволят из-за ожогов роговиц глаз у школьников

Учительницу школы в Москве, не выключившую в классе кварцевую лампу, из-за чего дети получили ожоги глаз, уволят.
RT на русском 02:59
Политика

Fox News: Сандерс выигрывает праймериз демократов в Калифорнии

Сенатор Берни Сандерс выигрывает первичные выборы Демократической партии США в крупнейшем по населению и числу делегатов штате Калифорния.
RT на русском 23:40
Происшествия

В Лондоне избили азиатского студента из-за коронавируса

ФАН 23:11
Экономика

Сбербанк потерял первенство в рейтинге лучших банковских брендов

В ТОП — 5 по силе бренда вошел Capitec Bank. Консалтинговая компания Brand Finance опубликовала ежегодный рейтинг брендов банков.
Мой Брянск 23:30
Политика

Трамп призвал «Талибан» участвовать во внутриафганских переговорах

Президент США Дональд Трамп призвал движение "Талибан" (запрещено в РФ) к участию во внутриафганских переговорах.
ТАСС 19:42
Политика

«Нафтогаз» обсудил с США новые меры против «Северного потока — 2»

Украинский «Нафтогаз» обсуждает с властями США дополнительные меры против газопровода «Северный поток — 2». Об этом 3 марта сообщил председатель правления компании Андрей Коболев.
Известия 20:07
Политика

Суд в Греции отпустил экс-командира украинского батальона «Айдар»

Суд в Греции освободил из-под стражи экс-командира батальона "Айдар" и бывшего депутата Верховной рады Украины VIII созыва Сергея Мельничука, задержанного 1 марта, сообщил замглавы МВД Украины Антон Геращенко.
Интерфакс 08:51
Армия и оружие

Минобороны: в Идлибе укрепрайоны террористов срослись с постами Турции

Итогом полутора лет сочинских соглашений по Сирии с Турцией стало сращивание укрепленных районов террористов с турецкими наблюдательным постами, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
РИА Новости 23:33
Футбол

Дель Пьеро включил Аршавина в топ-3 лучших футболистов из России

Чемпион мира по футболу, экс-нападающий «Ювентуса» итальянец Алессандро Дель Пьеро назвал троих лучших футболистов из России.
Metaratings 08:17
Происшествия

В Красноярском крае после нападения стаи собак на девочку завели дело

Российская газета 09:40
Политика

Муфтий Татарстана выступил против поправки в Конституцию о народе

Муфтий Татарстана Камиль Самигуллин выступил против внесения в Конституцию России понятия «государствообразующий народ».
РБК 10:20
Политика

Германия передаст России данные о советских военнопленных

Германия намерена передать России данные о советских военнопленных, которые находились в немецких концлагерях.
Российская газета 23:18
Как работают Яндекс.Новости?
Пенсионная реформаБольше новостей по теме
Главное