с чего всё началось

В Государственную Думу поступили законодательные инициативы Президента России об обеспечении бесплатным горячим питанием школьников, сообщили в пресс-службе нижней палаты парламента. В свою очередь, спикер Госдумы Вячеслав Володин направил документ в профильный Комитет по образованию и науке.

Поправки президента о горячем питании для школьников приняли в Госдуме

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