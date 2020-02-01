Политика

SM NewsSM NewsПоправки президента о горячем питании для школьников приняли в Госдуме

В Государственную Думу поступили законодательные инициативы Президента России об обеспечении бесплатным горячим питанием школьников, сообщили в пресс-службе нижней палаты парламента. В свою очередь, спикер Госдумы Вячеслав Володин направил документ в профильный Комитет по образованию и науке.
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с чего всё началось
Президент России Владимир Путин внес в Госдуму поправки ко второму чтению законопроекта об обеспечении школьников бесплатным горячим питанием, сообщается
 на сайте нижней палаты парламента.
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Подробнее о событии

Путин внес в Госдуму поправки к проекту о горячем питании школьников

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