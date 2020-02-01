Политика
SM NewsПоправки президента о горячем питании для школьников приняли в Госдуме
В Государственную Думу поступили законодательные инициативы Президента России об обеспечении бесплатным горячим питанием школьников, сообщили в пресс-службе нижней палаты парламента. В свою очередь, спикер Госдумы Вячеслав Володин направил документ в профильный Комитет по образованию и науке.
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с чего всё началось
Президент России Владимир Путин внес в Госдуму поправки ко второму чтению законопроекта об обеспечении школьников бесплатным горячим питанием, сообщается на сайте нижней палаты парламента.РБК12:08
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Здоровье
В России выявили двух первых больных коронавирусом
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Патриарх Кирилл предложил добавить в преамбулу Конституции России упоминание о Боге.
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Филиппинское отделение Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) зарегистрировало первый случай смерти от нового типа коронавируса за пределами КНР.
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В Новосибирске сообщили о состоянии пострадавших при обрушении кафе
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Футболисты «Монако» проиграли аутсайдеру чемпионата Франции «Ниму»
Футболисты "Монако" проиграли "Ниму", идущему в зоне вылета, в матче 22-го тура чемпионата Франции.
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Испанские болельщики оценили дебют Смолова за «Сельту»
Испанские болельщики в социальных сетях оценили дебют российского нападающего Фёдора Смолова за «Сельту» в матче с «Валенсией» (0:1). Смолов дебютировал за новую команду в концовке второго тайма, заменив нападающего Габриэля Фернандеса.
Политика
Пушков оценил переговоры Белоруссии и США
Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление госсекретаря США Майка Помпео о способности США полностью обеспечить Белоруссию нефтью и о планах прислать в Минск посла «для вывода отношений на новый уровень».
Общество
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Москва не дала разрешения на промежуточную посадку самолета военно-воздушных сил Германии, эвакуирующих граждан из Китая, передает Bild.
Наука
Ученые ТГУ изучат, как медитация и письмо спасают от боязни математики
Ученые Томского госуниверситета (ТГУ), изучающие феномен математической тревожности, проанализируют, какие именно методы позволяют избавиться от страха перед этим предметом, и разработают соответствующие рекомендации для школ и вузов; исследования поддержит грант Российского фонда фундаментальных исследований, сообщила в четверг пресс-служба университета.
Армия и оружие
В США назвали «агрессией» пролёт двух российских Ту-160 вблизи Канады
Как писал NEWS.ru, ранее глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил о полётах американских истребителей F-35 вдоль границ Ирана.
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Первые признаки рака кишечника назвали врачи
01.02.2020 О ранних сигналах организма, свидетельствующих об онкологии толстого кишечника, рассказали специалисты журналу Ехрrеss.
Общество
В России начали действовать новые правила увольнения
Новые правила увольнения наемных работников вступили в силу с 1 февраля, сообщает "Российская газета".
Спорт
Матыцин назвал решение Минспорта по ВФЛА беспрецедентным
Министр спорта РФ Олег Матыцин назвал решение о приостановке государственной аккредитации Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) беспрецедентным.
Политика
Прилепин возглавил новую партию «За правду»
Происшествия
Пожар произошел на складе в Подмосковье
Теннис
Американская теннисистка Кенин выиграла Australian Open
Американка София Кенин стала победительницей Открытого чемпионата Австралии (Australian Open) по теннису в Мельбурне.
Политика
Лавров призвал относиться бережно к изменению договора по Антарктиде
Как говорится на сайте российского внешнеполитического ведомства, Лавров призвал очень бережно относиться к любым идеям каким-то образом модифицировать согласованный Договором режим.
Общество
В Китае произошла вспышка птичьего гриппа
"1 февраля Министерство сельского хозяйства Китая получило отчет о вспышке высокопатогенного птичьего гриппа H5N1 среди цыплят-бройлеров, выращенных в районе Шуанцин города Шаоян", - говорится в заявлении.
Политика
В Крыму усомнились в способности Украины поставлять воду на полуостров
Вице-спикер парламента Крыма Владимир Бобков усомнился в том, что Украина готова к возобновлению подачи воды на полуостров.
Общество
Немецкие кардиологи назвали неожиданные симптомы скорого инфаркта
Кардиологи из Немецкого фонда сердечных заболеваний в беседе с Focus.de предупредили, что боль в ногах может указывать на повышенный риск сердечного приступа.
Шоу-бизнес
Экс-супруга Безрукова снялась в купальнике на Бали
Звезда позировала перед камерой в купальнике. Экс-супруга актера Сергея Безрукова в апреле отметит свой 55-летний юбилей.
Шоу-бизнес
Певица МакSим уходит со сцены из-за проблем со здоровьем
Менеджмент артистки выступил с официальным заявлением, в котором рассказал, что знаменитая певица решила уйти в бессрочный творческий отпуск.
Здоровье
Уроженка Кемерова Елена Малышева рассказала о своих страхах
Елена Малышева рассказала о жизни после гипертонического криза.
Футбол
Уткин оценил вероятность продолжения Кокориным карьеры в России
Уткин считает, что вероятность продолжения Кокориным карьеры в РПЛ составляет не более пяти процентов, но в то же время нападающий может уехать в Бельгию, Нидерланды или же в клуб из середины или нижней половины таблицы топ-чемпионатов.
Армия и оружие
В Минске представили новую реактивную систему залпового огня «Флейта»
В Минске впервые продемонстрировали новую реактивную систему залпового огня (РСЗО) "Флейта".
Технологии
Кардиолог развеял мифы о фитнес-браслетах
Умные часы или фитнес-браслеты следят за физической активностью людей и помогают сбросить лишний вес, но вокруг них до сих пор есть мифы и страхи.
Космос
Источник сообщил о переносе запуска спутника «Меридиан-М» с Плесецка
Запуск военного спутника связи "Меридиан-М" ракетой-носителем "Союз-2" с космодрома "Плесецк", не состоявшийся в январе, намечается теперь на 14 февраля, если будет решена проблема с третьей ступенью ракеты, сообщил РИА Новости источник на космодроме.
Здоровье
Эксперт предостерёг от лечения коронавируса китайским препаратом
Член группы экспертов по делам традиционной китайской медицины Шанхая Чжан Вэй не рекомендовал самостоятельно лечиться препаратом Shuanghuanglian, который китайские медики назвали эффективным от коронавируса.