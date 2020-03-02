Политика

Газета.RuГазета.RuПутин внес в Госдуму поправки к законопроекту о Конституции

Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что в профильный комитет поступили поправки президента страны Владимира Путина ко II чтению законопроекта об изменении Конституции, передает РИА "Новости". Володин уточнил, что все изменения изложены на 24 станицах проекта.
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В Думу поступили поправки Путина к законопроекту об изменении Конституции

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Путин внес в Госдуму поправки в Конституцию

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В Госдуму внесены поправки в Конституцию о сенаторах

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