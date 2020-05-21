с чего всё началось

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму поправки об укреплении воспитательной составляющей системы образования в закон «Об образовании в Российской Федерации». Соответствующий документ опубликован в электронной базе нижней палаты парламента в четверг, 21 мая.

Путин внес в Госдуму поправки о воспитании в системе образования

Общество 22 мая вспоминают Николая Чудотворца: как и когда молятся святому 22 мая православные отмечают день памяти Николая Чудотворца, или Николая Угодника - так любовно называют святителя в народе, а в Церкви торжественно - святителя и чудотворца Николая Мирликийского, особо почитаемого в России. 4

Биатлон Тренер Логинова Касперович возглавит сборную Болгарии по биатлону Личный тренер российского биатлониста Александра Логинова Александр Касперович со следующего сезона возглавит сборную Болгарии.

Общество Названы богатейшие наследники российских олигархов Единственный сын крупнейшего акционера «Лукойла» Вагита Алекперова Юсуф занял первое место в рейтинге богатейших наследников российских олигархов, который ежегодно составляется журналом Forbes. 293

Политика Советник Трампа анонсировал переговоры с Россией по СНВ Помощник президента США по нацбезопасности Роберт О'Брайан заявил о предстоящих переговорах с Россией по контролю над вооружениями. 2

Общество Жириновский предложил продать мумию Ленина Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский предложил продать мумию Владимир Ленина, находящуюся в мавзолее на Красной площади. 38

Здоровье Коронавирус: последние новости 21 мая. Эпидемия в РФ непредсказуема, названа дата ЕГЭ, будет ли призыв в армию Несмотря на одну из лидирующих позиций в антирейтинге, в России в течение десяти дней наблюдается ежедневное снижение числа выявляемых случаев заражения, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Общество Дальневосточная ипотека провоцирует разводы Программа Дальневосточной ипотеки оказалась одной из причин, по которой жители федерального округа стали чаще разводиться, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на «Известия».

Экономика Эксперт оценил сроки действия меры о досрочном выходе на пенсию Предложение о смягчении условий досрочного выхода на пенсию, вероятнее всего, носит временный характер.

Общество На Кубани режим карантина продлен до 6 июня Сегодня на заседании регионального Оперативного штаба губернатор Кубани Вениамин Кондратьев заявил, что режим карантина по коронавирусу, который действует с конца марта, будет продлен до 6 июня. 16

Экономика «Дочки» системообразующих компаний смогут получить льготные кредиты На льготный кредит смогут рассчитывать компании, чья выручка во втором квартале 2020 года снизилась не менее чем на 30%, а также те, кто сохранил не менее 90% сотрудников.

Шоу-бизнес Анна Семенович показала архивные фото Анна Семенович всегда старается публиковать в соцсетях свои настоящие фото и игнорирует нападки хейтеров, которым что-то не нравится. 1

Общество Власти Австрии объяснили, почему разрешили посадку самолету Игоря Шувалова Власти Австрии объяснили, почему, несмотря на запрет авиасообщения с Россией, разрешили посадку самолету Gulfstream G650 с бортовым номером LX-MOW, который, по данным СМИ, может принадлежать семье главы ВЭБ и бывшего вице-премьера Игоря Шувалова. 20

Общество Госдума одобрила поправку об удвоении выплат семьям с детьми С 1 июня, пояснил председатель ГД Вячеслав Володин, минимальный размер ежемесячного пособия по уходу за первым ребенком в возрасте до полутора лет для неработающих граждан увеличится с 3 тысяч 375 рублей до 6 тысяч 752 рублей. 116

Шоу-бизнес Анна Нетребко сильно похудела на самоизоляции Оперная дива предпочла короткое платье синего оттенка в белый горошек, туфли на невысоком каблуке и соломенную шляпу с широкими полями. 5

Политика Украина пригрозила подать против России меморандум в морской трибунал Киев намерен подать в Международный морской трибунал меморандум против России из-за задержания в конце 2018 года украинских моряков в Керченском проливе. 193

Шоу-бизнес Бывший муж Лолиты подтвердил свою госпитализацию Бывший муж российской певицы Лолиты Милявской Дмитрий Иванов подтвердил свою госпитализацию. Об этом сообщает Teleprogramma.pro. 76