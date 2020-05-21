с чего всё началось

Президент России Владимир Путин внёс в Госдуму поправки в закон об образовании, направленные на укрепление воспитательной составляющей. Текст размещён в думской электронной базе данных.

Путин внёс в Думу поправки о воспитательной работе в сфере образования

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