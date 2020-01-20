Президент России Владимир Путин внес в Госдуму проект закона о поправке к Конституции РФ. Представителями президента России при рассмотрении упомянутого законопроекта в Государственной думе будут сопредседатели конституционной комиссии Андрей Клишас, Талия Хабриева и Павел Крашенинников.

"Президент России Владимир Путин внес в Госдуму РФ проект закона о поправке к Конституции РФ", - заявил Песков. Он также уточнил, что во время рассмотрения проекта закона представителями Путина станут сопредседатели конституционной комиссии, а именно Клишас, Крашенинников и Хабриева.

Путин внес законопроект о поправке к Конституции в Госдуму

Политика Путин предложил сократить число судей Конституционного суда Согласно президентскому проекту поправок к Конституции, число судей в составе Конституционного суда сократится с 19 до 11, включая председателя КС и его заместителя.

Политика Россию сочли одной из сторон конфликта в Донбассе Бывший представитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе в Минске Мартин Сайдик считает Россию одной из сторон вооруженного конфликта в Донбассе.

Энергетика Белоруссия показала способ надавить на Россию по нефти Как отмечает «Коммерсантъ», ситуация позволит надавить на Россию во время переговоров по поставкам и транзиту нефти и может заставить ее пойти на уступки.

Политика Козак не поедет на экономический форум в Давосе Исполняющий обязанности вице-премьера Дмитрий Козак не будет участвовать в работе российской делегации на Всемирном экономическом форуме в Давосе, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на его пресс-секретаря Илью Джуса.

Шоу-бизнес Алсу поздравляют с новой беременностью У певицы разглядели заметно округлившийся животик. 36-летнюю российскую певицу Алсу Абрамову поздравляют с новой беременностью.

Политика Медведев назвал причины отставки правительства Бывший премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал о причинах ухода в отставку кабинета министров.

Экономика МВФ ухудшил прогноз роста мировой экономики в 2020 году Международный валютный фонд (МВФ) ухудшил прогноз роста мировой экономики в 2020 году на 0,1 процентного пункта (п. п.), до 3,3%. Об этом говорится в докладе МВФ о перспективах развития мировой экономики.

Происшествия Суд оштрафовал актрису Наталью Бочкареву за хранение наркотиков Преображенский суд Москвы назначил 30 тысяч рублей штрафа актрисе Наталье Бочкаревой, которую ранее задержали с наркотиками, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Технологии В сети появились изображения с возможным дизайном PlayStation 5 Компания Sony до сих пор не показала PlayStation 5, что создало огромный простор для фантазии пользователей - в социальных сетях появилось огромное количество вариантов того, как может выглядеть консоль следующего поколения.

Недвижимость Названы сроки выплат ипотеки по России с использованием маткапитала Президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию предложил увеличить материнский капитал до 466,6 тыс. руб. Размер маткапитала за второго ребенка повысится до 616,6 тыс. руб. Материнский капитал — форма целевой господдержки российских семей с детьми, которая оказывается с 2007 года.

Политика Кадыров прокомментировал сообщения о возможной отставке Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что слухи о его назначении на другую должность не соответствуют действительности.