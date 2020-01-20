с чего всё началось

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму проект закона о поправке к Конституции РФ. Представителями президента России при рассмотрении упомянутого законопроекта в Государственной думе будут сопредседатели конституционной комиссии Андрей Клишас, Талия Хабриева и Павел Крашенинников.

Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о поправках к Конституции РФ, сообщил журналистам пресс-секретарь национального лидера Дмитрий Песков.

Путин внес в Госдуму законопроект о поправках к Конституции России

Биатлон Анфиса Резцова жёстко раскритиковала собственную дочь Олимпийская чемпионка по биатлону Анфиса Резцова раскритиковала свою дочь Кристину, которая входит в состав сборной России и выступает на этапах Кубка мира.

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Политика Киев ждет комментария по размещению «тризуба» в пособии по экстремизму Министерство иностранных дел Украины заявило, что ждет официального комментария от правоохранителей Великобритании и министерства иностранных дел и по делам Содружества наций относительно размещения малого герба Украины (трезубца) в пособии по борьбе с экстремизмом.

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Энергетика Беларусь и РФ прекратили переговоры о транзите нефти Контракты на поставку российских углеводородов в Беларусь закончились 31 декабря 2019 года. При заключении новых стороны оказались в тупике.

Авто Обнародовано первое изображение нового бюджетного кроссовера Renault В сети появился рендер нового недорогого кроссовера Renault HBC. Создал компьютерное изображение модели дизайнер портала Indianautosblog.