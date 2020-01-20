Политика

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Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о поправках к Конституции РФ, сообщил журналистам пресс-секретарь национального лидера Дмитрий Песков.
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Дмитрий Песков
Президент России Владимир Путин внес в Госдуму проект закона о поправке к Конституции РФ. Представителями президента России при рассмотрении упомянутого законопроекта в Государственной думе будут сопредседатели конституционной комиссии Андрей Клишас, Талия Хабриева и Павел Крашенинников.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельИА DixiNews // Новости Москвы 10:32
с чего всё началось
Внесенный в понедельник законопроект
 о поправках к Основному закону мало чем отличается от «эскиза» конституционной реформы, предложенного президентом в послании Федеральному собранию 15 января.
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