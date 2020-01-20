Политика
Lenta.ruПутин внес в Госдуму законопроект о поправках к Конституции
Президент России Владимир Путин внес на рассмотрение Госдумы законопроект о поправках к Конституции, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.
Читать в источнике
Оценить1458
Президент России Владимир Путин внес в Госдуму проект закона о поправке к Конституции РФ. Представителями президента России при рассмотрении упомянутого законопроекта в Государственной думе будут сопредседатели конституционной комиссии Андрей Клишас, Талия Хабриева и Павел Крашенинников.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельИА DixiNews // Новости Москвы 10:32
с чего всё началось
В законопроекте, опубликованном в электронной базе данных Думы, говорится, что одно и то же лицо не может занимать должность президента России более двух сроков.РИА Новости11:57
Подробнее о событии
Показать все источники
Владимир Путин внес в Государственную Думу проект о поправке к Конституции РФ
Государственная Дума РФ08:31
Автоматически обработано 7050 источников, обновлено в 13:04, Ашберн
Политика
Поправки в Конституцию рассмотрит комитет Госдумы по госстроительству
Комитет Госдумы по госстроительству рассмотрит президентский законопроект о поправке в Конституцию во вторник, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Политика
Дочь Пескова назвала источник «конкретного беспредела» в России
Дочь пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Елизавета считает, что в России «конкретный беспредел» идёт от правоохранительных органов.
Происшествия
Новогодняя арка рухнула на людей в Петрозаводске
Тематическая арка, установленная неподалеку от мобильного катка на площади Кирова, сегодня днем рухнула.
Политика
Чайка покидает пост генпрокурора РФ
Здоровье
Умер один из семи членов тяжелобольной семьи из статьи «Ленты.ру»
Страдавший редким генетическим заболеванием житель Нижегородской области Михаил Воронцов, дядя 12-летнего Вани Лобанова, о семье которого, больной патологией Фабри, писала «Лента.ру», скончался на 52-м году жизни во время процедуры диализа.
Экономика
В Ростовской области построят новую свиноферму за 1,2 млрд рублей
Происшествия
Глава кузбасского управления Минюста РФ скончалась в ночном клубе
Хоккей
Овечкин впервые с 2018 года оформил хет-трики в двух матчах НХЛ подряд
Футбол
«Спартак» может продать Айртона в «Сантос»
Ранее появилась информация, что «Сантос» хотел взять 22-летнего футболиста в аренду на один год и разделить со «Спартаком» обязательства по зарплате игрока,но красно-белые отказали бразильской стороне.
Гаджеты
Samsung Galaxy S20 Ultra 5G получит 100-кратный зум
Samsung Galaxy S20, Galaxy S20 Plus и Galaxy S20 Ultra получили достойные характеристики.
Футбол
«Реал» объявил о подписании контракта с 18-летним хавбеком «Фламенго»
С 18-летним бразильцем заключен контракт сроком до лета 2026 года. Ранее сообщалось, что "Фламенго" оценивает Рейньера в 35 млн евро.
Шоу-бизнес
4-летнюю дочь звезды Comedy Woman Марии Кравченко затравили в Сети
Звезда Comedy Woman Мария Кравченко решила приобщить свою четырехлетнюю дочь Вику к миру моды, организовав для малышки профессиональную фотосессию.
Общество
Снят арест с активов «Газпрома» в Европе по искам «Нафтогаза»
Сняты аресты и обеспечительные меры в отношении активов компании, принятые в Англии и Уэльсе, Нидерландах и Люксембурге на основании решения Стокгольмского арбитража, заявляют в "Газпроме".
Происшествия
Голунова допросили по делу о превышении полномочий полицией
Здоровье
В Китае заявили о передаче нового коронавируса от человека к человеку
Специалисты комитета по здравоохранению Китая зафиксировали случаи передачи нового типа коронавируса 2019-nCoV от человека к человеку.
Политика
На Украине обсудили передачу Киеву самописцев сбитого в Иране лайнера
Президент Украины Владимир Зеленский обсудил со специальным представителем главы Ирана Мохаммадом Эслами вопрос передачи Украине для расшифровки чёрных ящиков сбитого в Тегеране украинского самолёта.
Армия и оружие
Украина заявила о готовности вернуть Донбасс силой
На Украине заявили о готовности вооруженных сил страны к силовому возвращению контроля над Донбассом. об этом сообщает УНИАН.
Происшествия
В Херсоне помощника экс-депутата заподозрили в причастности к поджогам
Украинские правоохранители провели более 30 обысков в Херсоне в целях ликвидации деятельности преступной организации, занимавшейся поджогами, подозреваемыми стали девять человек, в том числе бывший помощник экс-депутата Рады, сообщила в понедельник пресс-служба офиса генпрокурора Украины.
Спорт
Зеппельт раскритиковал UKAD за отказ передать допинг-пробы Фары
Немецкий журналист Хайо Зеппельт оценил поведение Британского антидопингового агентства (UKAD) в деле о допинг-пробах четырёхкратного олимпийского чемпиона Мо Фары.
Кино
На Netflix вышел фильм, где Дэвид Линч допрашивает обезьяну
20 января на стриминговой платформе Netflix вышла черно-белая короткометражка в главной роли с режиссером Дэвидом Линчем.
Армия и оружие
СМИ узнали о блокировке пути российских военных солдатами США в Сирии
Экономика
PwC отмечает рекордный рост пессимизма среди руководителей компаний
PwC отмечает рекордный рост пессимизма среди руководителей компаний Консалтингово-аудиторская компания PwC опубликовала результаты ежегодного «Опроса руководителей крупнейших компаний мира».
Футбол
Голкипер «Манчестер Юнайтед» разбил свой Lamborghini за 200 тысяч евро
Как сообщает The Sun, сам футболист не пострадал, но при этом разбил свой Lamborghini за 170 тысяч фунтов стерлингов (200 тысяч евро / 13,6 млн рублей).
Экономика
Аналитики отметили снижение цен на авиабилеты в начале 2020 года
Средние цены на авиабилеты из российской столицы в Прагу и Берлин за год сократились значительнее всего — на 34 процента.
Энергетика
На крупнейшем нефтяном месторождении Ливии объявлен форс-мажор
Объявление о форс-мажорной ситуации на нефтяном месторождении Эль-Шарара сделала ливийская «Национальная нефтяная корпорация» (NOC) 20 января в своем официальном заявлении.
Происшествия
В Ленинградской области двоих подростков подозревают в изнасиловании
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 131 УК России "Изнасилование, совершенное группой лиц".
Здоровье
Вода помогает в борьбе с лишним весом
Как сообщает издание Focus.dе, сотрудники Японской медицинской ассоциации смогли определить и упорядочить сведения, которые позволили сформулировать главные принципы восстановления организма с помощью обычной воды.
Авто
АвтоВАЗ завершил продажи Lada 4x4 Black Edition
Цены на внедорожник с новым салоном начинаются от 553900 рублей за трехдверную версию.
Футбол