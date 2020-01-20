с чего всё началось

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму проект закона о поправке к Конституции РФ. Представителями президента России при рассмотрении упомянутого законопроекта в Государственной думе будут сопредседатели конституционной комиссии Андрей Клишас, Талия Хабриева и Павел Крашенинников.

Президент России Владимир Путин внес на рассмотрение Госдумы законопроект о поправках к Конституции, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

Путин внес в Госдуму законопроект о поправках к Конституции

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