Политика

Бизнес журналБизнес журналВладимир Путин назначил Михаила Мишустина премьер-министром

«Назначить Мишустина Михаила Владимировича председателем правительства Российской Федерации», — говорится в документе. Своим другим указом Путин назначил Дмитрия Медведева заместителем председателя Совета безопасности Российской Федерации.
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