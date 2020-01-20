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Бизнес журналВладимир Путин назначил Михаила Мишустина премьер-министром
«Назначить Мишустина Михаила Владимировича председателем правительства Российской Федерации», — говорится в документе. Своим другим указом Путин назначил Дмитрия Медведева заместителем председателя Совета безопасности Российской Федерации.
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Михаил Мишустин назначен Председателем Правительства Российской Федерации
Знамя. Узловский район17 января в 03:22
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