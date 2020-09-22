Будьте в Плюсе
Главное
Политика
США
Политика
Интересное
Политика
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Политика
Газета.Ru
Газета.Ru

Путин внес в Госдуму законопроекты о правительстве, судах и силовиках

Президент России Владимир Путин внес в Государственную думу пакет законопроектов, цель которых - привести правовые нормы в соответствие с поправками к Конституции, принятыми на всероссийском голосовании 1 июля.В источнике
Подробнее о событии
Интерфакс

Пакет законопроектов по Конституции направлен в профильные комитеты Думы

Интерфаксвчера в 15:13
РБК

Путин внес в Думу законы о правительстве, силовиках и судах

РБКвчера в 13:58
РИА Новости

Фадеев: президентские законопроекты – итог общенародного голосования

РИА Новостивчера в 15:36
Известия

В Совете при Президенте отметили важность внесенного пакета законопроектов

Известия19:10
Российская газета

Совет ГД в ближайшее время рассмотрит поправки Путина во исполнение Конституции

Российская газетавчера в 15:05
Парламентская газета

Определение стоимости нотариальных услуг хотят сделать прозрачнее

Парламентская газета17:07
ТАСС

Законопроекты о нормах конституции рассмотрят на ближайшем заседании Совета Госдумы

ТАССвчера в 14:54

Навальный ответил на публикации о «версии Путина» об отравлении

Оппозиционер Алексей Навальный отреагировал в Instagram на публикацию французской газеты Le Monde о телефонном разговоре президента Владимира Путина со своим французским коллегой Эмманюэлем Макроном, в котором он предположил, что Навальный мог сам по неизвестной причине принять яд из группы «Новичок».
РБКвчера в 15:39
25

Китай показал на видео, как будет атаковать американские военные базы

Ряд средств массовой информации сообщил, что с воскресенья, 20 сентября, в Сети начал активно распространяться видеоролик, на котором военнослужащие Китая совершают атаку на базу Военно-воздушных сил Соединенных Штатов Андерсен.
Военное деловчера в 04:57
96

Эксперт предупредил о риске использования голосовых помощников

Голосовой помощник в электронных устройствах представляет опасность тем, что постоянно прослушивает окружающее пространство в ожидании команд, рассказал в беседа с агентством "Прайм" основатель сервиса разведки утечек DLBI Ашот Оганесян.
Известия22:44
28

Титов предупредил о массовом банкротстве фирм с льготными кредитами

Уполномоченный по правам предпринимателей Борис Титов направил письмо на имя премьер-министра Михаила Мишустина, в котором предупредил о массовом банкротстве среди получателей льготных кредитов под 2%.
Коммерсантъ19:42
10

Песков прокомментировал требование Навального вернуть изъятую одежду

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во вторник, 22 сентября, заявил, что власти России «не занимаются одеждой», которую, по словам блогера Алексея Навального, у него изъяли.
Известиявчера в 09:25
2,6K

Экс-главе УМВД Екатеринбурга предъявили обвинение

Бывшему начальнику УМВД РФ по Екатеринбургу генерал-майору Игорю Трифонову предъявили обвинение по части 6 статьи 290 УК РФ («Получение лицом взятки в особо крупном размере с использованием должностных полномочий»), пишет Znak.com со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
РБК Екатеринбург21 сентября в 08:09
11

Русские РЭБ приводят НАТО в чувство

В начале этого года были опубликованы доклады американских военных, в которых говорится о том, что расположенные в Сирии российские комплексы РЭБ серьезно повредили два американских истребителя – F-22 и F-35.
Свободная Прессавчера в 07:03
111