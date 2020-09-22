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Газета.Ru
Газета.Ru

Путин внес в Госдуму законопроекты о правительстве, судах и силовиках

Президент России Владимир Путин внес в Государственную думу пакет законопроектов, цель которых - привести правовые нормы в соответствие с поправками к Конституции, принятыми на всероссийском голосовании 1 июля.В источнике
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Известия

В Совете при Президенте отметили важность внесенного пакета законопроектов

Известия19:10
РИА Новости

Фадеев: президентские законопроекты – итог общенародного голосования

РИА Новостивчера в 15:36
Российская газета

Совет ГД в ближайшее время рассмотрит поправки Путина во исполнение Конституции

Российская газетавчера в 15:05
Государственная Дума РФ

Вячеслав Володин направил в профильные комитеты ГД внесенные Президентом законопроекты во исполнение изменений в Конституцию РФ

Государственная Дума РФвчера в 14:47
Интерфакс

Пакет законопроектов по Конституции направлен в профильные комитеты Думы

Интерфаксвчера в 15:13
РБК

Путин внес в Думу законы о правительстве, силовиках и судах

РБКвчера в 13:58
ТАСС

Премьер сможет повторно вносить в Госдуму отклоненные кандидатуры министров

ТАСС17:51

Акции «Яндекса» подорожали на фоне возможной покупки «Тинькофф банка»

Акции «Яндекса» и «Тинькофф банка», которые торгуются на зарубежных площадках, а также глобальные депозитарные расписки (ГДР) на них, обращающиеся на Московской бирже, поднялись в цене на фоне объявления о предварительной договоренности по поводу сделки о покупки «Яндексом» мажоритарной доли в «Тинькофф банке».
Известиявчера в 16:09
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В Красноярском крае задержаны лидеры религиозной общины

В Красноярском крае задержаны лидеры религиозной общины В Красноярском крае задержан основатель "Церкви последнего завета" Сергей Тороп, известный как Виссарион, а также его ближайшие сподвижники Вадим Редькин и Владимир Ведерников.
Коммерсантъвчера в 10:22
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Экс-гендиректор «Динамо» Муравьев отсудил у клуба более 3 млн рублей

Кассационный суд все наши доводы учел и сегодня апелляционная инстанция, отменив решение Савеловского райнного суда, приняла решение обязать ФК «Динамо» выплатить Муравьеву 2 миллиона 276 тысяч выходного пособия за три месяца и 947 тысяч рублей в качестве процентов за несвоевременную выплату.
Sport24.ruвчера в 14:11

Навальный ответил на публикации о «версии Путина» об отравлении

Оппозиционер Алексей Навальный отреагировал в Instagram на публикацию французской газеты Le Monde о телефонном разговоре президента Владимира Путина со своим французским коллегой Эмманюэлем Макроном, в котором он предположил, что Навальный мог сам по неизвестной причине принять яд из группы «Новичок».
РБКвчера в 15:39
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В Пермском крае обязывают ставить прививки от гриппа

Роспотребнадзор по Пермскому краю требует юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям обязать своих сотрудников ставить прививку от гриппа - привиты должны быть не менее 60% персонала.
Эхо Москвы в Пермивчера в 08:55
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Путин призвал отменить санкции для восстановления мировой экономики

«Расчистка, освобождение мировой торговли от барьеров, запретов, ограничений, нелегитимных санкций могло бы стать хорошим подспорьем для восстановления глобального роста, сокращения безработицы», ‒ приводит слова Путина пресс-служба Кремля.
Ведомостивчера в 12:35
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Range Rover Velar получил новые моторы и системы

В базе Range Rover Velar получит новый 2-литровый турбодизель Ingenium D200 мощностью 199 л.с. От предшественника он отличается не только повышенной мощностью, но и чистотой выхлопа, а также сниженным расходом топлива.
За рулем22:00

На Энцеладе обнаружили геологическую активность

В 2005 году ученые обнаружили, что спутник, который невооруженным глазом выглядит как ярко-белый снежный ком с высокой отражающей способностью, выбрасывает огромные шлейфы льда и пара из океана, который находится под поверхностью.
Суть событий20 сентября в 12:36
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Продлен арест фигурантам дела о беспорядках на Амурском ГПЗ

Благовещенский городской суд продлил на месяц и 24 дня арест предполагаемым активным участникам беспорядков на территории Амурского газоперерабатывающего завода, сообщил представитель суда Александр Воронин.
Интерфаксвчера в 09:14

Гинцбург предсказал, что с COVID-19 в РФ удастся покончить через год

Циркуляцию коронавируса в России удастся прекратить к ноябрю следующего года в случае, если будет достигнут запланированный уровень вакцинации 70-80% населения России, заявил директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.
Интерфаксвчера в 05:49
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