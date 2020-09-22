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Газета.Ru
Газета.Ru

Путин внес в Госдуму законопроекты о правительстве, судах и силовиках

Президент России Владимир Путин внес в Государственную думу пакет законопроектов, цель которых - привести правовые нормы в соответствие с поправками к Конституции, принятыми на всероссийском голосовании 1 июля.В источнике
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Известия

В Совете при Президенте отметили важность внесенного пакета законопроектов

Известия19:10
Российская газета

Совет ГД в ближайшее время рассмотрит поправки Путина во исполнение Конституции

Российская газетавчера в 15:05
РБК

Путин внес в Думу законы о правительстве, силовиках и судах

РБКвчера в 13:58
Государственная Дума РФ

Вячеслав Володин направил в профильные комитеты ГД внесенные Президентом законопроекты во исполнение изменений в Конституцию РФ

Государственная Дума РФвчера в 14:47
Интерфакс

Пакет законопроектов по Конституции направлен в профильные комитеты Думы

Интерфаксвчера в 15:13
РИА Новости

Фадеев: президентские законопроекты – итог общенародного голосования

РИА Новостивчера в 15:36
ТАСС

Законопроекты о нормах конституции рассмотрят на ближайшем заседании Совета Госдумы

ТАССвчера в 14:54

В Кузбассе за сутки зафиксировали 125 случаев коронавируса

Новые заражения выявлены в Кемерове (+26), Междуреченске (+25), Новокузнецке (+22), Прокопьевске (+14), Анжеро-Судженске (+8), Ленинск-Кузнецком (+7), Киселевске (+5), Мариинском МР (+5), Белово (+3), Мысках (+2), Кемеровском МО (+2), Ленинск-Кузнецком МО (+2), Тяжинском МО (+2), Прокопьевском МО (+1), Яйском МО (+1). На 22 сентября в Кузбассе число заболевших возросло до 8 829 человек.
В Кузбассе за сутки зафиксировали 125 случаев коронавируса
Kursk.comвчера в 01:24
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Строящим «Северный поток — 2» судам отказали в страховом покрытии

Международная группа клубов взаимного страхования судовладельцев (IG P&I) отказалась предоставлять страховое покрытие для судов, которые участвуют в строительстве проекта газопровода «Северный поток — 2».
RT на русском23:37
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Суд в США отказался разморозить активы для родственника Вексельберга

Федеральный окружной суд Южного округа Нью-Йорка отказал двоюродному брату российского миллиардера Виктора Вексельберга в разблокировании активов американских инвестфондов, замороженных Минфином США из-за санкций против Вексельберга.
РБК00:30

В Красноярском крае задержаны лидеры религиозной общины

В Красноярском крае задержаны лидеры религиозной общины В Красноярском крае задержан основатель "Церкви последнего завета" Сергей Тороп, известный как Виссарион, а также его ближайшие сподвижники Вадим Редькин и Владимир Ведерников.
Коммерсантъвчера в 10:22
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Эксперт предупредил о риске использования голосовых помощников

Голосовой помощник в электронных устройствах представляет опасность тем, что постоянно прослушивает окружающее пространство в ожидании команд, рассказал в беседа с агентством "Прайм" основатель сервиса разведки утечек DLBI Ашот Оганесян.
Известия22:44
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ООН поблагодарила Путина за предложение вакцины от коронавируса

В ООН благодарят президента России Владимира Путина за предложение вакцины сотрудникам, медицинские службы организации изучат его, заявили РИА Новости в офисе спецпредставителя генсека организации.
РИА Новости21:24
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Титов предупредил о массовом банкротстве фирм с льготными кредитами

Уполномоченный по правам предпринимателей Борис Титов направил письмо на имя премьер-министра Михаила Мишустина, в котором предупредил о массовом банкротстве среди получателей льготных кредитов под 2%.
Коммерсантъ19:42
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Microsoft выкупила разработчика игр ZeniMax за $7,5 млрд

Компания Microsoft, как предполагают эксперты видеоигровой индустрии, планирует существенно расширить линейку игр для консоли Xbox, для чего собирается выкупить компанию по разработке видеоигр ZeniMax Media, которая является материнским предприятием студии видеоигр Bethesda Softworks.
МедиаПоток17:06
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Навальный ответил на публикации о «версии Путина» об отравлении

Оппозиционер Алексей Навальный отреагировал в Instagram на публикацию французской газеты Le Monde о телефонном разговоре президента Владимира Путина со своим французским коллегой Эмманюэлем Макроном, в котором он предположил, что Навальный мог сам по неизвестной причине принять яд из группы «Новичок».
РБКвчера в 15:39
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