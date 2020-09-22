Новый владелец квартиры Федосеевой-Шукшиной просит ее вывезти оттуда свои вещи

Uznayvse.ru напоминает, что адвокат Лидии Николаевны пытается убедить суд в том, что актриса не могла сконцентрироваться на подписании бумаг, так как вопрос с Бари Алибасовым по поводу квартиры решался после того, как она вернулась из больницы, где лежала с сердечным приступом.