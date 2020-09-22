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Газета.Ru
Газета.Ru

Путин внес в Госдуму законопроекты о правительстве, судах и силовиках

Президент России Владимир Путин внес в Государственную думу пакет законопроектов, цель которых - привести правовые нормы в соответствие с поправками к Конституции, принятыми на всероссийском голосовании 1 июля.В источнике
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Интерфакс

Пакет законопроектов по Конституции направлен в профильные комитеты Думы

Интерфаксвчера в 15:13
Российская газета

Совет ГД в ближайшее время рассмотрит поправки Путина во исполнение Конституции

Российская газетавчера в 15:05
Государственная Дума РФ

Вячеслав Володин направил в профильные комитеты ГД внесенные Президентом законопроекты во исполнение изменений в Конституцию РФ

Государственная Дума РФвчера в 14:47
РИА Новости

Фадеев: президентские законопроекты – итог общенародного голосования

РИА Новостивчера в 15:36
RT на русском

Путин внёс в Госдуму законопроект о формировании правительства

RT на русскомвчера в 13:24
РБК

Путин внес в Думу законы о правительстве, силовиках и судах

РБКвчера в 13:58
ТАСС

Премьер сможет повторно вносить в Госдуму отклоненные кандидатуры министров

ТАСС17:51

В РФС признали ошибочным решение засчитать гол Дзюбы

В Российском футбольном союзе (РФС) признали ошибочным решение видеоассистента арбитра Алексея Матюнина засчитать гол нападающего петербургского «Зенита» Артема Дзюбы в ворота «Урала» в матче восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Lenta.ruвчера в 12:06
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Особое мнение: Аркадий Дубнов

Казахстан – страна, на территории которой серьезное было иноязычное этническое расслоение в результате северных территорий, которые были заселены русскими.
Эхо Москвывчера в 13:28

Новый владелец квартиры Федосеевой-Шукшиной просит ее вывезти оттуда свои вещи

Uznayvse.ru напоминает, что адвокат Лидии Николаевны пытается убедить суд в том, что актриса не могла сконцентрироваться на подписании бумаг, так как вопрос с Бари Алибасовым по поводу квартиры решался после того, как она вернулась из больницы, где лежала с сердечным приступом.
Uznayvse.ruвчера в 15:18
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Минздрав назвал болезни, ухудшающие прогноз пациентов с COVID-19

Главный внештатный специалист Минздрава России по терапии и общей практике Оксана Драпкина рассказала о диагнозах, которые отрицательно влияют на прогноз пациентов с коронавирусом, передает РИА "Новости".
Газета.Ruвчера в 16:55
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Киберэксперт предупредил о риске использования голосовых помощников

Основатель сервиса разведки утечек DLBI Ашот Оганесян рассказал, какие опасности может представлять использование голосовых помощников — сервисов на основе искусственного интеллекта, распознающих речевые команды и выполняющих определенные действия.
Вечерняя Москва20:35
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Навальный ответил на публикации о «версии Путина» об отравлении

Оппозиционер Алексей Навальный отреагировал в Instagram на публикацию французской газеты Le Monde о телефонном разговоре президента Владимира Путина со своим французским коллегой Эмманюэлем Макроном, в котором он предположил, что Навальный мог сам по неизвестной причине принять яд из группы «Новичок».
РБКвчера в 15:39

В Красноярском крае задержаны лидеры религиозной общины

В Красноярском крае задержаны лидеры религиозной общины В Красноярском крае задержан основатель "Церкви последнего завета" Сергей Тороп, известный как Виссарион, а также его ближайшие сподвижники Вадим Редькин и Владимир Ведерников.
Коммерсантъвчера в 10:22
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В ООН поблагодарили Путина за предложение вакцины от коронавируса

Организация Объединенных Наций поблагодарила президента России Владимира Путина за озвученное им на Генассамблее предложение по бесплатному обеспечению ее сотрудников российской вакциной от коронавируса.
Известия18:57
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