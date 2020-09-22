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Газета.Ru
Газета.Ru

Путин внес в Госдуму законопроекты о правительстве, судах и силовиках

Президент России Владимир Путин внес в Государственную думу пакет законопроектов, цель которых - привести правовые нормы в соответствие с поправками к Конституции, принятыми на всероссийском голосовании 1 июля.В источнике
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RT на русском

Путин внёс в Госдуму законопроект о формировании правительства

RT на русскомвчера в 13:24
РБК

Путин внес в Думу законы о правительстве, силовиках и судах

РБКвчера в 13:58
РИА Новости

Фадеев: президентские законопроекты – итог общенародного голосования

РИА Новостивчера в 15:36
Интерфакс

Брак как союз мужчины и женщины закреплен в законопроекте о кабмине

Интерфакс17:31
Российская газета

Совет ГД в ближайшее время рассмотрит поправки Путина во исполнение Конституции

Российская газетавчера в 15:05
ТАСС

Премьер сможет повторно вносить в Госдуму отклоненные кандидатуры министров

ТАСС17:51
Парламентская газета

Определение стоимости нотариальных услуг хотят сделать прозрачнее

Парламентская газета17:07

РСА запустил сервис для проверки введенных при оформлении ОСАГО данных

Благодаря новому сервису автовладельцы могут сразу проверять достоверность указанных при оформлении полиса ОСАГО данных, узнавать реальный период действия полиса и другие параметры.
РСА запустил сервис для проверки введенных при оформлении ОСАГО данных
Про Кроссоверывчера в 04:42
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Французский журналист раскритиковал версию об «отравлении» Навального

Дело об «отравлении» блогера Алексея Навального превратилось в «абсурдный фарс», написала 19 сентября французская журналистка Кристель Неан в блоге на сайте гражданской журналистики AgoraVox.
ИА Красная Веснавчера в 14:22
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Акции «Яндекса» подорожали на фоне возможной покупки «Тинькофф банка»

Акции «Яндекса» и «Тинькофф банка», которые торгуются на зарубежных площадках, а также глобальные депозитарные расписки (ГДР) на них, обращающиеся на Московской бирже, поднялись в цене на фоне объявления о предварительной договоренности по поводу сделки о покупки «Яндексом» мажоритарной доли в «Тинькофф банке».
Известиявчера в 16:09
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В Красноярском крае задержаны лидеры религиозной общины

В Красноярском крае задержаны лидеры религиозной общины В Красноярском крае задержан основатель "Церкви последнего завета" Сергей Тороп, известный как Виссарион, а также его ближайшие сподвижники Вадим Редькин и Владимир Ведерников.
Коммерсантъвчера в 10:22
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Песков прокомментировал требование Навального вернуть изъятую одежду

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во вторник, 22 сентября, заявил, что власти России «не занимаются одеждой», которую, по словам блогера Алексея Навального, у него изъяли.
Известиявчера в 09:25
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Акции Tesla упали на 6% накануне ежегодного Battery Day

Сегодня поздно вечером в Калифорнии состоится ежегодное мероприятие Battery Day, в ходе которого компания Tesla расскажет акционерам и представителям СМИ о своих планах, а также о видении ситуации на мировом рынке электромобилей.
Коммерсантъвчера в 12:27

Минздрав назвал болезни, ухудшающие прогноз пациентов с COVID-19

Главный внештатный специалист Минздрава России по терапии и общей практике Оксана Драпкина рассказала о диагнозах, которые отрицательно влияют на прогноз пациентов с коронавирусом, передает РИА "Новости".
Газета.Ruвчера в 16:55
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Зарплата Луиса Суареса в «Атлетико» составит 9 млн евро в год

Луис Суарес, выступающий за футбольный клуб "Барселона", в скором времени перейдёт в мадридский "Атлетико" По данным информационного издания "Marca", в ближайшее время стороны заключат трудовой договор, согласно которому уругваец будет выступать за команду в течении двух лет, а его зарплата будет составлять 9 миллионов евро в год.
Честный рейтинг букмекероввчера в 05:47