Путин внес в Госдуму законопроекты о правительстве, судах и силовиках
Смотрите также
Пропавшая в Москве 12-летняя девочка найдена живой
Российские С-400 отразили атаку на учениях «Кавказ-2020»
Актер Дмитрий Жулин погиб в ДТП под Владимиром
В Красноярском крае задержаны лидеры религиозной общины
Заболел второй участник испытания вакцины AstraZeneca
Песков прокомментировал требование Навального вернуть изъятую одежду
Опубликован трейлер сиквела мультфильма «Семейка Крудс»
Наталья Водянова опубликовала видео со своей свадьбы с миллиардером
Греф выступил против повышения налогов в России
В МИД РФ ответили на ультиматум США по договору по СНВ
Число пострадавших в ДТП с автобусом в Хабаровском крае возросло до 19
В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности
В Москве за сутки умерли 16 пациентов с коронавирусом
Мишустин поручил допфинансировать выплаты на третьего ребенка
Над Чёрным морем усилилось патрулирование британских истребителей
Курс евро в понедельник превысил 90 рублей впервые с 8 сентября
Минздрав разрешил испытания третьей вакцины от коронавируса
Госдума одобрила наказание за призывы к отчуждению территорий России
Президент Путин завтра в Кремле встретится с членами Совета Федерации
Путин предложил запретить омбудсменам иметь счета за рубежом
Путин внёс в Госдуму законопроект о назначении главы СВР
ООН поблагодарила Путина за предложение вакцины от коронавируса
Путин внес в Госдуму законопроекты о правительстве, судах и силовиках
Иркутское землетрясение затронуло 392 населенных пункта
Греф выступил против повышения налогов в России
В бундестаге заявили о расколе в ЕС из-за «Северного потока — 2»
В Красноярском крае задержаны лидеры религиозной общины
Пропавшая в Москве 12-летняя девочка найдена живой
В РФС признали ошибочным решение засчитать гол Дзюбы
В ПФР опровергли информацию о приостановке выплаты пенсий
Президент России Владимир Путин внес в Государственную думу пакет законопроектов, цель которых - привести правовые нормы в соответствие с поправками к Конституции, принятыми на всероссийском голосовании 1 июля.В источнике
Подробнее о событии
Совет ГД в ближайшее время рассмотрит поправки Путина во исполнение Конституции
Российская газетавчера в 15:05