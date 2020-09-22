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Газета.Ru
Газета.Ru

Путин внес в Госдуму законопроекты о правительстве, судах и силовиках

Президент России Владимир Путин внес в Государственную думу пакет законопроектов, цель которых - привести правовые нормы в соответствие с поправками к Конституции, принятыми на всероссийском голосовании 1 июля.В источнике
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Известия

В Совете при Президенте отметили важность внесенного пакета законопроектов

Известия19:10
Коммерсантъ

Госдума получила президентские поправки

Коммерсантъвчера в 16:08
Российская газета

Совет ГД в ближайшее время рассмотрит поправки Путина во исполнение Конституции

Российская газетавчера в 15:05
РИА Новости

Фадеев: президентские законопроекты – итог общенародного голосования

РИА Новостивчера в 15:36
Интерфакс

Пакет законопроектов по Конституции направлен в профильные комитеты Думы

Интерфаксвчера в 15:13
Парламентская газета

Определение стоимости нотариальных услуг хотят сделать прозрачнее

Парламентская газета17:07
ТАСС

Законопроекты о нормах конституции рассмотрят на ближайшем заседании Совета Госдумы

ТАССвчера в 14:54

Строящим «Северный поток — 2» судам отказали в страховке из-за санкций

Международная группа клубов взаимного страхования судовладельцев (IG P&I) не будет предоставлять страховое покрытие для судов, которые принимают участие в строительстве газопровода "Северный поток — 2". Об этом сказано в циркуляре клубов, находящихся в группе.
Строящим «Северный поток — 2» судам отказали в страховке из-за санкций
Газета.Ru00:14
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Макрон призвал Россию пролить свет на инцидент с Навальным

Пролить свет на ситуацию с российским оппозиционером и блогером Алексеем Навальным необходимо российской стороне, заявил президент Франции Эммануэль Макрон во время выступления на Генассамблее ООН.
Общественная служба новостейвчера в 14:25
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Рудковская прокомментировала публикацию переписки с Загитовой

Продюсер Яна Рудковская прокомментировала в интервью "Спорт-Экспресс" публикацию ее переписки с фигуристкой Алиной Загитовой, в которой она говорит о готовности тренера Евгения Плющенко сотрудничать со спортсменкой.
РИА Новости00:45
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Эпидемиолог предупредил о коллапсе на Украине из-за коронавируса

Киев, 23 сентября 2020, 06:18 — REGNUM Нехватка койко-мест в больницах приведет Украину к коллапсу в случае, если власти страны не решат эту проблему, заявил врач-эпидемиолог Андрей Александрин в интервью порталу «Обозреватель».
REGNUM23:18
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Назначена дата слушания по делу срочника Шамсутдинова

Второй Восточный окружной военный суд в Чите назначил на 29 сентября предварительное слушание по делу солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, обвиняемого в расстреле сослуживцев в войсковой части в Забайкальском крае, сообщил его адвокат Равиль Тугушев.
Взгляд.ру01:53
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Роспотребнадзор предложил ввести на Дону ограничения из-за коронавируса

В Ростовской области из-за увеличения числа заболевших коронавирусной инфекцией региональное управление Роспотребнадзора предложило временно запретить проведение спортивных соревнований, приостановить работу ночных клубов, скорректировать работу общественного транспорта.
Российская газета23:39
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