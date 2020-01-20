Политика
Газета.RuПутин внес законопроект о поправке к Конституции в Госдуму
"Президент России Владимир Путин внес в Госдуму РФ проект закона о поправке к Конституции РФ", - заявил Песков. Он также уточнил, что во время рассмотрения проекта закона представителями Путина станут сопредседатели конституционной комиссии, а именно Клишас, Крашенинников и Хабриева.
Читать в источнике
Оценить1701
Президент России Владимир Путин внес в Госдуму проект закона о поправке к Конституции РФ. Представителями президента России при рассмотрении упомянутого законопроекта в Государственной думе будут сопредседатели конституционной комиссии Андрей Клишас, Талия Хабриева и Павел Крашенинников.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельИА DixiNews // Новости Москвы 10:32
с чего всё началось
В законопроекте, опубликованном в электронной базе данных Думы, говорится, что одно и то же лицо не может занимать должность президента России более двух сроков.РИА Новости11:57
Подробнее о событии
Показать все источники
Владимир Путин внес в Государственную Думу проект о поправке к Конституции РФ
Государственная Дума РФ08:31
Автоматически обработано 7050 источников, обновлено в 14:43, Ашберн
Происшествия
Андрей Кончаловский заявил в полицию о пропаже сына
Режиссер Андрей Кончаловский заявил в полицию о пропаже 16-летнего сына Петра. Позже ребенок нашелся, сообщает издание Baza.
Экономика
Банковским вкладам пришел конец. На чем теперь зарабатывать россиянам
Средняя максимальная ставка по рублевым вкладам в России в первой декаде января упала до 5,92% годовых.
Политика
Игорь Краснов станет генпрокурором вместо Юрия Чайки
Общество
Банкам могут запретить брать комиссию за оплату услуг ЖКХ
Как сообщает газета "Известия", депутаты от "Единой России" предложили законопроект, который запрещает банкам взимать комиссию за коммунальные платежи.
Общество
Суд освободил актрису Бочкареву от уголовного преследования за кокаин
Преображенский суд Москвы оштрафовал на 30 тысяч рублей Наталью Бочкареву за незаконное хранение наркотиков и закрыл уголовное дело в отношении российской актрисы, сообщили "Интерфаксу" в суде в понедельник.
Армия и оружие
Опубликовано первое видео работы российских роботов в Сирии
Робототехнические комплексы «Скарабей» и «Сфера» участвуют в работах по разминированию в Сирии.
Политика
Зеленский ответил на вопрос об отношениях с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский в интервью газете Times of Israel рассказал о положительных результатах диалога с российским лидером Владимиром Путиным.
Недвижимость
Названы сроки выплат ипотеки по России с использованием маткапитала
Президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию предложил увеличить материнский капитал до 466,6 тыс. руб. Размер маткапитала за второго ребенка повысится до 616,6 тыс. руб. Материнский капитал — форма целевой господдержки российских семей с детьми, которая оказывается с 2007 года.
Музыка
Священники покорили жюри французского «Голоса» русской песней
Пять священников исполнили в эфире французского музыкального телешоу «Голос» русскую песню, чем покорили жюри конкурса и зрителей.
Общество
С активов «Газпрома» в Европе сняли арест
Аресты и обеспечительные меры в отношении активов «Газпрома» в Европе, принятые по искам «Нафтогаза», отменены.
Футбол
В Турции вратарь и защитник одной команды отбили три пенальти подряд
Вратарь отбил удар с 11-метровой отметки, но судья попросил заново исполнить пенальти.
Армия и оружие
Украина заявила о готовности вернуть Донбасс силой
«Мое мнение: Вооруженные силы Украины должны быть готовы к силовому освобождению территорий Донбасса, если будет принято такое политическое решение», — сказал Кривонос.
Общество
Американец обнаружил $43 тыс. в подержанном диване
Житель штата Мичиган Говард Кирби купил старый диван в комиссионном магазине и обнаружил спрятанные внутри $43 тыс. Мужчина вернул деньги предыдущим владельцам.
Футбол
«Реал» подписал контракт с 18-летним бразильцем Рейньером
Футболист перешел из бразильского "Фламенко". Как отмечает пресс-служба "Реал", соглашение с 18-летним игроком подписано до лета 2026 года.
Армия и оружие
Американцы не пустили российских военных к сирийской нефти
Происшествия
В отеле в Перми жертвами прорыва трубы с кипятком стали 5 человек
Как передает РИА «Новости» со ссылкой на региональный Минздрав, еще три человека в результате инцидента в мини-отеле «Карамель» получили телесные повреждения – они были госпитализированы, одна из пострадавших находится в тяжелом состоянии, ожоги получили два спасателя.
Политика
Мишустин представил коллективу ФНС нового руководителя
Новый премьер-министр Михаил Мишустин посетил сегодня вечером предыдущее место работы — Федеральную налоговую службу (ФНС).
Общество
За двое суток на Австралию обрушились песчаная буря и град
Ранее, 19 января, ураганные ветры в штате Новый Южный Уэльс, вызванные грозами, спровоцировали песчаные бури.
Здоровье
Медики подтвердили передачу нового коронавируса от человека к человеку
Эксперты Национальной комиссии здравоохранения Китая подтвердили, что новый вирус, 2019-nCoV, вспышка которого зафиксирована в стране, начал передаваться от человека к человеку, передает China.org.
Космос
Датчик, питаемый за счет энергии растений, впервые передал сигнал в космос
Политика
Подарок на трёхлетие президентства Трампа – начало импичмента в Сенате
В субботу, 18 января, демократы передали в Сенат подробное обоснование импичмента: президент использовал официальные полномочия для давления на иностранное правительство с тем, чтобы вмешаться в выборы в США ради собственных личных политических выгод, а затем попытался скрыть этот замысел, запрещая чиновникам давать показания и тем самым мешая Конгрессу провести расследование.
Технологии
На серверы Huawei установят РЕД ОС
Основой комплексного решения Huawei и РЕД СОФТ станут серверы Taishan 200 (модель 2280) и российская импортонезависимая операционная система РЕД ОС.
Энергетика
Белоруссия закупила в Норвегии партию нефти
"Белорусская нефтяная компания" (БНК) купила партию норвежской нефти Johan Sverdrup в объеме 80 тыс. тонн с поставкой литовский порт Клайпеда 22 января, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе концерна "Белнефтехим".
Кино
Хоакин Феникс получил премию Гильдии киноактеров США
Актер Хоакин Феникс стал обладателем премии Гильдии киноактеров США в номинации «Лучшая мужская роль».
Политика
Предложена поправка в Конституцию о депутатах Госдумы
В понедельник Путин внес на рассмотрение Госдумы законопроект о поправках к Конституции, в котором предлагается закрепить нормы об индексации пенсий, зависимость величины МРОТ от прожиточного минимума, а также новые требования к кандидатам в президенты и депутатам.
Происшествия
Под Киевом участник боевых действий в Донбассе застрелил мужчину
В автомобиле между мужчинами, которые в своё время принимали участие в боевых действиях на востоке страны, возник спор, который перерос в стрельбу.
Армия и оружие
Луганский снайпер точным выстрелом ликвидировал оккупанта из 72-й бригады ВСУ
В минувшую субботу, 18 января снайпер луганских ополченцев ликвидировал старшего солдата 72-й отдельной механизированной бригады «имени Чёрных Запорожцев».