Политика

Газета.RuГазета.RuПутин внес законопроект о поправке к Конституции в Госдуму

"Президент России Владимир Путин внес в Госдуму РФ проект закона о поправке к Конституции РФ", - заявил Песков. Он также уточнил, что во время рассмотрения проекта закона представителями Путина станут сопредседатели конституционной комиссии, а именно Клишас, Крашенинников и Хабриева.
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Дмитрий Песков
Президент России Владимир Путин внес в Госдуму проект закона о поправке к Конституции РФ. Представителями президента России при рассмотрении упомянутого законопроекта в Государственной думе будут сопредседатели конституционной комиссии Андрей Клишас, Талия Хабриева и Павел Крашенинников.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельИА DixiNews // Новости Москвы 10:32
с чего всё началось
В законопроекте, опубликованном в электронной базе данных Думы
, говорится, что одно и то же лицо не может занимать должность президента России более двух сроков.
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