с чего всё началось

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму проект закона о поправке к Конституции РФ. Представителями президента России при рассмотрении упомянутого законопроекта в Государственной думе будут сопредседатели конституционной комиссии Андрей Клишас, Талия Хабриева и Павел Крашенинников.

"Президент России Владимир Путин внес в Госдуму РФ проект закона о поправке к Конституции РФ", - заявил Песков. Он также уточнил, что во время рассмотрения проекта закона представителями Путина станут сопредседатели конституционной комиссии, а именно Клишас, Крашенинников и Хабриева.

Путин внес законопроект о поправке к Конституции в Госдуму

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