По имеющимся у меня данным, уже поступило где-то порядка 900 предложений. Они носят серьёзный, содержательный характер, практически по всем направлениям нашей жизни, жизнедеятельности государства, поступают от разных людей, и поэтому посвящены важнейшим, но разным темам.

Рабочая группа по разработке поправок в Конституцию получила уже около 900 предложений. Об этом на встрече с членами группы сообщил президент России Владимир Путин, передает корреспондент РБК.

Путин сообщил о 900 предложениях по поправкам в Конституцию

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