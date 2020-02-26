Политика
РБКПутин сообщил о 900 предложениях по поправкам в Конституцию
Рабочая группа по разработке поправок в Конституцию получила уже около 900 предложений. Об этом на встрече с членами группы сообщил президент России Владимир Путин, передает корреспондент РБК.
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По имеющимся у меня данным, уже поступило где-то порядка 900 предложений. Они носят серьёзный, содержательный характер, практически по всем направлениям нашей жизни, жизнедеятельности государства, поступают от разных людей, и поэтому посвящены важнейшим, но разным темам.
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Авто
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Политика
Путин согласился провести голосование о Конституции 22 апреля
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