Политика
Вести.RuПутин: внесено около 900 предложений по поправкам в Конституцию
Почти девять сотен предложений внесено по поправкам в Конституцию, отметил президент России Владимир Путин. По его оценке, они носят серьезный и содержательный характер по всем важнейшим темам и направлениям жизнедеятельности государства.
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По имеющимся у меня данным, уже поступило где-то порядка 900 предложений. Они носят серьёзный, содержательный характер, практически по всем направлениям нашей жизни, жизнедеятельности государства, поступают от разных людей, и поэтому посвящены важнейшим, но разным темам.
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Поправок в Конституцию о неделимости России очень ждут сахалинцы и японцы
РИА Сахалин-Курилывчера в 23:31
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