Политика
Аргументы и ФактыПутин пообещал еще раз приехать в Тулун
Президент сегодня находится в Иркутской области, чтобы проконтролировать ход восстановительных работ после паводка Президент России Владимир Путин пообещал жителям пострадавшего от паводка Тулуна нанести еще один визит, передает РИА Новости.
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Автоматически обработан 7241 источник, обновлено в 15:23, Вашингтон
Политика
Президент Польши выступил против возвращения России в G7
Президент Польши Анджей Дуда в ходе совместной пресс-конференции с вице-президентом США Майком Пенсом выступил против возрождения формата «Большой восьмерки» с участием России, сообщает USA Today.
РБК 14:43
Технологии
В магазинах сети «Пятёрочка» появились электронные ценники
Компания X5 Retail Group начала проект по установлению в магазинах сети "Пятёрочка" электронных ценников.
Discover24 06:05
Шоу-бизнес
Сергей и Тата Бондарчук воссоединились ради школьной линейки дочери
Примечательно, что поддержать девочку в День знаний пришла не только Светлана Бондарчук — ради первой школьной линейки дочери воссоединились и ее разведенные родители.
WomanHit.ru 05:41
Происшествия
Турецкие врачи признали изъятие органов у погибшей 16-летней россиянки
RT на русском 12:08
Происшествия
Вахта памяти: со дня трагедии в Беслане прошло 15 лет
Трагедии в Беслане — 15 лет: 1 сентября 2004 года террористы захватили школу и взяли в заложники более 1100 человек.
Вести.Ru вчера в 03:29
Общество
Россиян ждет теплая зима с ледяными дождями
Еврозима в худшем своем проявлении ждет Россию в 2019 году: гриппозная сырость, грязь, слякоть, туманы и ледяные дожди.
Вести.Ru 10:29
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В Москве задержали соратника Навального Николая Ляскина
Ляскин в своем твиттере написал, что его остановили полицейские и потребовали выйти из автомобиля для проверки документов.
Эхо Москвы 14:23
Политика
«Ъ»: появилась новая схема обмена заключенными между РФ и Украиной
Газете "Коммерсантъ" стало известно, что Россия и Украина могут использовать новый план при обмене удерживаемых.
Газета.Ru 13:00
Общество
Ураган «Дориан» обрушился на Багамские острова
Отмечается, что ураган обрушился на Илбоу-Кей на островах Абако. По данным специалистов, скорость ветра возросла до 298 километров в час.
Lenta.ru вчера в 14:29
Интернет
Facebook откажется от счетчика лайков
Администрация Facebook обсуждает возможность тестирования функции, которая скрывает счетчик лайков и реакций.
Югополис 12:14
Шоу-бизнес
Филипп Киркоров проводил детей в школу и предался воспоминаниям
Филипп Киркоров отправил детей Мартина и Аллу-Викторию в школу, а сам предался воспоминаниям.
Пятый канал 04:34
Общество
Муж Натальи Поклонской сообщил о расставании
Муж депутата Госдумы Натальи Поклонской, экс-руководитель аппарата уполномоченного по правам человека Иван Соловьев, раскрыл суть ее недавнего заявления о переменах в ее жизни, "о которых даже никто не догадывается".
Газета.Ru 07:16
Наука
В Китае разработали гель, который восстанавливает зубы без пломб
Ученые из Китая создали гель, который лечит и заделывает зубы, а также самостоятельно восстанавливает зубную эмаль.
Ugpressa.ru 31 августа в 12:50
Музыка
В Петербурге 20 тысяч человек исполнили гимн России
Сводный хор более чем из 20 тысяч человек и 8-тысячный оркестр исполнили гимн России на стадионе «Газпром Арена».
ФедералПресс вчера в 16:27
Общество
На Урале через два дня после открытия обрушился понтонный мост
В октябре 2017 года из-за ветхости был разрушен мост через реку Каква, жители Филькино (постоянно зарегистрированы в этой части села — 13 человек) остались без транспортного сообщения с «большой землей».
Коммерсантъ 11:16
Общество
Евгений Цыганов показал первое совместное фото со Снигирь из Венеции
Евгений Цыганов опубликовал в Instagram сразу несколько роликов и снимков из Венеции, а еще совместное с Юлией селфи.
Телепрограмма 12:14
Армия и оружие
В США заявили об опасности новых технологий в системе ядерного оружия
Уорк не исключает пользы от внедрения высоких технологий в военной сфере, но призывает ограничить их применение в системе ядерного контроля.
RT на русском 02:55
Футбол
ФСИН даст положительную характеристику Кокорину и Мамаеву для УДО
Заместитель директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Валерий Максименко заявил, что осуждённые футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев получат положительные характеристики при рассмотрении их ходатайства об условно-досрочном освобождении.
RT на русском 14:20
Космос
Угроза Земле из космоса становится всё более явной
Изобретение американцев призвано предотвратить столкновение Земли с опасными астероидами за счёт отклонения астероидов от их траектории посредством кинетического удара.
News.ru вчера в 10:14
Армия и оружие
ВМС США потеряли все авианосцы у восточного побережья США
Восточное побережье США осталось без авианосцев.
Avia.pro 02:46
Футбол
«Реал» арендовал Ареоля у «ПСЖ»
Опция выкупа не прописана в договоре. В составе "ПСЖ" в этом сезоне Ареоля сыграл в четырех матчах.
Газета.Ru 12:35
Футбол
«Локомотив» не отдал Миранчуков в «Зенит» даже за 45 млн евро
Руководство петербургского клуба предложило 45 миллионов евро, но «Локомотив» ответил отказом.
Нева Спорт 07:52
Политика
Путин прокомментировал договор о дружбе России и Монголии
RT на русском вчера в 20:58
Происшествия
В Иране казнили гомосексуалиста, похитившего двух подростков
31-летнего мужчину казнили в городе Казерун, его обвинили в связи с мужчинами, а также в похищении двух 15-летних подростков.
РЕН ТВ 14:59