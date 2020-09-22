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RT на русском
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Путин внёс в Госдуму законопроект о формировании правительства

Президент России Владимир Путин внёс в Госдуму законопроект о формировании правительства, сообщил председатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников.В источнике
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РИА Новости

Москалькова прокомментировала законопроекты внесенные президентом в ГД РФ

РИА Новости15:46
URA.Ru

Политолог: Путин подстраховал будущих президентов России

URA.Ru15:28
Байкал24

Хоронили Конституцию - порвали три баяна

Байкал24вчера в 05:30
Российская газета

Совет ГД в ближайшее время рассмотрит поправки Путина во исполнение Конституции

Российская газета15:05
RT на русском

Путин внёс в Госдуму законопроект о формировании правительства

RT на русском13:24
ТАСС

Законопроекты о нормах конституции рассмотрят на ближайшем заседании Совета Госдумы

ТАСС14:54
Известия

Совет Думы рассмотрит законопроекты по Конституции на ближайшем заседании

Известия15:13

В Красноярском крае задержаны лидеры религиозной общины

В Красноярском крае задержаны лидеры религиозной общины В Красноярском крае задержан основатель "Церкви последнего завета" Сергей Тороп, известный как Виссарион, а также его ближайшие сподвижники Вадим Редькин и Владимир Ведерников.
В Красноярском крае задержаны лидеры религиозной общины
Коммерсантъ10:22
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Раскрыто содержание разговора Путина и Макрона о ситуации с Навальным

Президент России Владимир Путин в разговоре с французским коллегой Эммануэлем Макроном предположил, что Алексей Навальный мог сам случайно выпить яд «по неустановленным причинам» и отравиться.
Lenta.ru12:57
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В США создадут коалицию против Nord Stream 2

Во вторник, 22 сентября, стало известно о том, что в США намерены создать коалицию, чтобы воспрепятствовать окончанию строительства "Северного потока 2". Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео в интервью таблоиду Bild.
Piter.tv04:00
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В Госдуме назвали разницу в выступлениях Путина и Трампа в ООН

В выступлениях президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Генассамблее ООН были существенные отличия: российский лидер говорил о важности укрепления организации для мира и безопасности, а американский коллега акцент сделал на критике Китая и важности НАТО.
БИЗНЕС Online13:20