Путин внёс в Госдуму законопроект о формировании правительства
Смотрите также
В Красноярском крае задержаны лидеры религиозной общины
Актер Дмитрий Жулин погиб в ДТП под Владимиром
Семья куратора дела Сафронова может быть совладельцем «Библио-Глобуса»
В РФ в Госдуму внесли законопроект о повальном сносе жилья
Греф выступил против повышения налогов в России
Зеленский обвинил Россию в попытке разделить мир на сферы влияния
Путин выступит с видеообращением на 75-й сессии Генассамблеи ООН
Граждане РФ и Украины задержаны в Крыму за призывы к экстремизму
Загитова считает, что справляется с ролью ведущей на Первом канале
Путин досрочно отправил в отставку белгородского губернатора Савченко
В США создадут коалицию против Nord Stream 2
Главы МИД в ЕС не сумели согласовать санкции против Белоруссии
Госдума одобрила наказание за призывы к отчуждению территорий России
Путин предложил запретить омбудсменам иметь счета за рубежом
Путин внёс в Госдуму законопроект о формировании правительства
В РФС признали ошибочным решение засчитать гол Дзюбы в ворота «Урала»
Путин выступил на Генассамблее ООН
В ПФР опровергли сообщения об угрозе приостановки выплаты пенсий
Президент России Владимир Путин внёс в Госдуму законопроект о формировании правительства, сообщил председатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников.В источнике
Подробнее о событии
Совет ГД в ближайшее время рассмотрит поправки Путина во исполнение Конституции
Российская газета15:05