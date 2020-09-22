В США создадут коалицию против Nord Stream 2

Во вторник, 22 сентября, стало известно о том, что в США намерены создать коалицию, чтобы воспрепятствовать окончанию строительства "Северного потока 2". Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео в интервью таблоиду Bild.