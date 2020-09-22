Путин внес в Госдуму законопроекты о прокуратуре и внешней разведке
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Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроекты о прокуратуре, о внешней разведке и о безопасности во исполнение поправок к Конституции РФ, заявил депутат нижней палаты парламента Павел Крашенинников.В источнике
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Путин внес в Госдуму законопроекты о назначении глав ФСБ, СВР и других силовых ведомств
Парламентская газетавчера в 14:05