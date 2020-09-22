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Lenta.ru
Lenta.ru

Путин внес в Госдуму законопроекты о прокуратуре и внешней разведке

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроекты о прокуратуре, о внешней разведке и о безопасности во исполнение поправок к Конституции РФ, заявил депутат нижней палаты парламента Павел Крашенинников.В источнике
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REGNUM

Путин внёс в Госдуму законопроект о назначении главы СВР

REGNUMвчера в 14:46
ТАСС

В Госдуму внесли законопроект о согласовании назначения глав силовых ведомств с Совфедом

ТАССвчера в 14:25
Lenta.ru

Путин внес в Госдуму законопроекты о прокуратуре и внешней разведке

Lenta.ruвчера в 13:30
Парламентская газета

Путин внес в Госдуму законопроекты о назначении глав ФСБ, СВР и других силовых ведомств

Парламентская газетавчера в 14:05
Газета.Ru

Совет Федерации может получить право участвовать в назначении министров

Газета.Ruвчера в 14:05
ФАН

Совет Федерации будет утверждать главу СВР по представлению президента РФ

ФАНвчера в 14:18
РИА Новости

В Госдуму внесли проект об участии СФ в назначении глав силовых ведомств

РИА Новостивчера в 13:47

Титов предупредил о массовом банкротстве фирм с льготными кредитами

Уполномоченный по правам предпринимателей Борис Титов направил письмо на имя премьер-министра Михаила Мишустина, в котором предупредил о массовом банкротстве среди получателей льготных кредитов под 2%.
Коммерсантъ19:42
4

Новый владелец квартиры Федосеевой-Шукшиной просит ее вывезти оттуда свои вещи

Uznayvse.ru напоминает, что адвокат Лидии Николаевны пытается убедить суд в том, что актриса не могла сконцентрироваться на подписании бумаг, так как вопрос с Бари Алибасовым по поводу квартиры решался после того, как она вернулась из больницы, где лежала с сердечным приступом.
Uznayvse.ruвчера в 15:18
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Лукашенко ответил на вмешательство Польши мощным ударом по экономике

Минск, 23 сентября 2020, 04:42 — REGNUM Большой урон польской экономике, который нельзя компенсировать, нанесет потеря Польшей белорусского рынка, заявил доктор экономических наук Николай Межевич в интервью порталу «Экономика сегодня».
REGNUM21:42
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«Роме» присудили техническое поражение в матче с «Вероной»

"Роме" присудили техническое поражение в матче первого тура чемпионата Италии против "Вероны", сообщается на официальном сайте Серии А. Отмечается, что причиной данного решения стало присутствие в составе столичной команды полузащитника Амаду Диавара, который не был внесен в заявку клуба на игру.
Газета.Ruвчера в 11:33

Навальный ответил на публикации о «версии Путина» об отравлении

Оппозиционер Алексей Навальный отреагировал в Instagram на публикацию французской газеты Le Monde о телефонном разговоре президента Владимира Путина со своим французским коллегой Эмманюэлем Макроном, в котором он предположил, что Навальный мог сам по неизвестной причине принять яд из группы «Новичок».
РБКвчера в 15:39
4

Инновационому парку могут сохранить и даже расширить льготы

Инновационому парку могут сохранить и даже расширить льготы Рабочая группа Госсовета по энергетике предлагает сохранить скидки на порожний пробег для инновационных вагонов вопреки намерениям ОАО РЖД их реструктурировать.
Коммерсантъ18:11