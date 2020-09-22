Путин внёс в Госдуму законопроект о назначении главы СВР
Смотрите также
Шестеро осужденных сбежали из колонии в Дагестане
В Красноярском крае задержаны лидеры религиозной общины
Пропавшая в Москве 12-летняя девочка найдена живой
Трамп не исключает применения в США зарубежных вакцин от коронавируса
Актер Дмитрий Жулин погиб в ДТП под Владимиром
Королева нецензурно выругалась на фоне скандала с изменой Тарзана
Песков: США впали в санкционную зависимость
В РФС признали ошибочным решение засчитать гол Дзюбы в ворота «Урала»
Компания Apple планирует выпустить iPhone 12 mini
ООН поблагодарила Путина за предложение вакцины от коронавируса
В Новосибирске арестовали одного из руководителей религиозной общины
Путин внес в Госдуму законопроекты о правительстве, судах и силовиках
Шестеро осужденных сбежали из колонии в Дагестане
В РФС признали ошибочным решение засчитать гол Дзюбы в ворота «Урала»
Пропавшая в Москве 12-летняя девочка найдена живой
МКС успешно уклонилась от столкновения с неопознанным объектом
Москва, 22 сентября 2020, 21:46 — REGNUM Законопроект о назначении главы Службы внешней разведки внес в Госдуму президент РФ Владимир Путин, передает корреспондент ИА REGNUM 22 сентября.В источнике
Подробнее о событии
Путин внес в Госдуму законопроекты о назначении глав ФСБ, СВР и других силовых ведомств
Парламентская газетавчера в 14:05