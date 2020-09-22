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REGNUM
REGNUM

Путин внёс в Госдуму законопроект о назначении главы СВР

Москва, 22 сентября 2020, 21:46 — REGNUM Законопроект о назначении главы Службы внешней разведки внес в Госдуму президент РФ Владимир Путин, передает корреспондент ИА REGNUM 22 сентября.В источнике
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REGNUM

Путин внёс в Госдуму законопроект о назначении главы СВР

REGNUMвчера в 14:46
РИА Новости

В Госдуму внесли проект об участии СФ в назначении глав силовых ведомств

РИА Новостивчера в 13:47
ФАН

Совет Федерации будет утверждать главу СВР по представлению президента РФ

ФАНвчера в 14:18
Парламентская газета

Путин внес в Госдуму законопроекты о назначении глав ФСБ, СВР и других силовых ведомств

Парламентская газетавчера в 14:05
Газета.Ru

Совет Федерации может получить право участвовать в назначении министров

Газета.Ruвчера в 14:05
ИА Красная Весна

Совфеду РФ позволят участвовать в назначении прокуроров — законопроект

ИА Красная Веснавчера в 15:20
ТАСС

В Госдуму внесли законопроект о согласовании назначения глав силовых ведомств с Совфедом

ТАССвчера в 14:25

Эпидемиолог предупредил о коллапсе на Украине из-за коронавируса

Киев, 23 сентября 2020, 06:18 — REGNUM Нехватка койко-мест в больницах приведет Украину к коллапсу в случае, если власти страны не решат эту проблему, заявил врач-эпидемиолог Андрей Александрин в интервью порталу «Обозреватель».
Эпидемиолог предупредил о коллапсе на Украине из-за коронавируса
REGNUM23:18
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Строящим «Северный поток — 2» судам отказали в страховом покрытии

Международная группа клубов взаимного страхования судовладельцев (IG P&I) отказалась предоставлять страховое покрытие для судов, которые участвуют в строительстве проекта газопровода «Северный поток — 2».
RT на русском23:37
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В Красноярском крае задержаны лидеры религиозной общины

В Красноярском крае задержаны лидеры религиозной общины В Красноярском крае задержан основатель "Церкви последнего завета" Сергей Тороп, известный как Виссарион, а также его ближайшие сподвижники Вадим Редькин и Владимир Ведерников.
Коммерсантъвчера в 10:22
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Навальный ответил на публикации о «версии Путина» об отравлении

Оппозиционер Алексей Навальный отреагировал в Instagram на публикацию французской газеты Le Monde о телефонном разговоре президента Владимира Путина со своим французским коллегой Эмманюэлем Макроном, в котором он предположил, что Навальный мог сам по неизвестной причине принять яд из группы «Новичок».
РБКвчера в 15:39
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Эрдоган обвинил Совбез ООН в запоздалой реакции на пандемию

Нью-Йорк, США, 23 сентября 2020, 08:07 — REGNUM Совет Безопасности ООН промедлил с реакцией на пандемию нового коронавируса и в связи с этим нуждается в реформировании, как и сама организация, считает президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
REGNUM01:07
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Акции Tesla упали на 6% накануне ежегодного Battery Day

Сегодня поздно вечером в Калифорнии состоится ежегодное мероприятие Battery Day, в ходе которого компания Tesla расскажет акционерам и представителям СМИ о своих планах, а также о видении ситуации на мировом рынке электромобилей.
Коммерсантъвчера в 12:27
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