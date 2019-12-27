с чего всё началось

Британская газета Financial Times включила президента России Владимира Путина в список 50 человек, определивших облик десятилетия. Помимо российского лидера, в списке еще 18 политиков, 22 бизнесмена и девять представителей общественности.

Политика Мэр Херсона ответил на слова Путина об исконно русском Причерноморье Мэр Херсона Владимир Николаенко и более 30 депутатов городского совета раскритиковали заявление президента России Владимира Путина о том, что юг Украины и Причерноморье являются исконно русскими территориями.

Общество Рекордную партию кокаина изъяли в Уругвае Белый порошок должны были доставить в африканский порт Ломе в столице Того. Чуть позднее на юго-западе страны изъяли еще одну тонну кокаина.

Хоккей Вратарь «Торонто» назвал ужасной травму Михеева Голкипер «Торонто Мэйпл Лифс» Майкл Хатчинсон отреагировал на тяжёлую травму российского нападающего команды Ильи Михеева в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Нью-Джерси Дэвилз».

Происшествия В Казахстане разбился пассажирский самолет, есть жертвы В Алма-Ате самолет авиакомпании Bek Air, следовавший в Нур-Султан, после вылета из местного аэропорта потерял высоту и столкнулся с двухэтажным зданием, сообщает Sputnik Казахстан.

Религия РПЦ изменила правила крещения детей Синод Русской православной церкви отменил ограничения в таинствах и поминовении для людей, которые носят имена святых любых поместных православных церквей мира или созвучные им имена.

Политика Посол РФ в Польше был вызван в МИД этой страны из-за слов Путина Посол Российской Федерации в Польше Сергей Андреев был вызван в польский МИД после слов президента России Владимира Путина о главе польской дипломатической миссии в нацистской Германии Юзефе Липском.

Происшествия В США неизвестные открыли стрельбу по группе молодежи, снимавшей клип Два человека погибли, шесть пострадали в результате стрельбы на парковке около американского города Хьюстон во время съемок клипа, сообщил в субботу шериф округа Харрис Эд Гонсалес.

Шоу-бизнес Кристину Асмус осудили в сети за откровенную съемку с Егором Кридом Музыкант Егор Крид опубликовал на YouTube откровенный тизер клипа на трек Love is, в котором снялся вместе с актрисой Кристиной Асмус, после чего пользователи в сети начали писать комментарии с критикой.

Единоборства Уайлдер и Фьюри проведут реванш 22 февраля Чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Деонтей Уайлдер вернется на ринг 22 февраля 2020 года.

Происшествия Двух бывших спецназовцев задержали по делу об убийствах в Москве Трех участников преступной группы задержали по делу об убийстве двух человек в Москве в 2008 и 2012 году, им предъявили обвинения, сообщается на сайте московского управления Следственного комитета России (СКР).

Общество Искусственный снег привезли в парк «Зарядье» В столичном парке «Зарядье» появился искусственный снег, также в субботу там открывается рождественская ярмарка, сообщается на странице парка в соцсети «ВКонтакте».

Шоу-бизнес Полуголая Шейк показала идеальную фигуру на пляже Ирина Шейк выложила в Instagram фото, на котором она позирует в полуголом виде, стоя на коленях на песке.

Армия и оружие WikiLeaks опубликовал документы по химатаке в Думе Сайт WikiLeaks опубликовал новую партию документов, посвященных расследованию Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) по предполагаемой химической атаке в сирийском городе Дума в апреле 2018 года.