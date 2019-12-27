Политика

Lenta.ruLenta.ruПутин вошел в список знаковых фигур десятилетия

Британская газета Financial Times включила президента России Владимира Путина в список 50 человек, определивших облик десятилетия. Помимо российского лидера, в списке еще 18 политиков, 22 бизнесмена и девять представителей общественности.
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Британская газета Financial Times
 (FT) включила президента России Владимира Путина в опубликованный ей в пятницу список из 50 человек, "определивших облик десятилетия".
ТАССвчера в 13:37

Подробнее о событии

Financial Times включила Путина в список знаковых фигур десятилетия

РБКвчера в 16:18

Путин вошел в список знаковых фигур десятилетия

Lenta.ruвчера в 14:04

Путин вошел в список «знаковых фигур» десятилетия по версии Financial Times

Российская газетавчера в 14:42

«Определил облик десятилетия»: Путина включили в список самых знаковых фигур последних 10 лет

Царьградвчера в 14:20

В Британии Путина признали знаковой фигурой десятилетия

URA.Ruвчера в 14:45

Financial Times включила Путина в список знаковых фигур десятилетия

Газета.Ruвчера в 13:50

Financial Times включила Путина в список знаковых фигур десятилетия

ТАССвчера в 13:37
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Автоматически обработано 7056 источников, обновлено в 03:24, Ашберн
Шоу-бизнес

Муж Заворотнюк Петр Чернышев появился на льду с годовалой дочерью

RuNews24.ru 03:14
Армия и оружие

В Минобороны сообщили о готовящейся против армии информационной атаке

Иностранные государства готовят информационную кампанию по дискредитации руководства Вооруженных сил России, заявил в интервью газете "Красная звезда" первый заместитель министра обороны Руслан Цаликов.
РИА Новости вчера в 16:18
Армия и оружие

Минобороны опровергло сообщения о драке военных России и США в Сирии

В Минобороны России заявили, что информация о драке между российскими и американскими военными в Сирии, опубликованная Сирийским центром мониторинга за соблюдением прав человека, не соответствует действительности.
РБК вчера в 08:51
Политика

Мэр Херсона ответил на слова Путина об исконно русском Причерноморье

Мэр Херсона Владимир Николаенко и более 30 депутатов городского совета раскритиковали заявление президента России Владимира Путина о том, что юг Украины и Причерноморье являются исконно русскими территориями.
РБК 26 декабря в 19:39
Политика

Украина взыскала первый штраф за полет над Крымом

Украина взыскала первый штраф за полет над Крымом.
Lenta.ru вчера в 04:14
Общество

Рекордную партию кокаина изъяли в Уругвае

Белый порошок должны были доставить в африканский порт Ломе в столице Того. Чуть позднее на юго-западе страны изъяли еще одну тонну кокаина.
Российская газета вчера в 20:57
Хоккей

Вратарь «Торонто» назвал ужасной травму Михеева

Голкипер «Торонто Мэйпл Лифс» Майкл Хатчинсон отреагировал на тяжёлую травму российского нападающего команды Ильи Михеева в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Нью-Джерси Дэвилз».
RT на русском 01:51
Шоу-бизнес

Стас Барецкий избил сына Никаса Сафронова Луку Затравкина

Сын Никаса Сафронова стал жертвой нападения, а избил Луку Затравкина известный шоумен Стас Барецкий.
Актуальные Новости 01:27
Политика

Омбудсмен ДНР назвал дату обмена пленными между Киевом и Донбассом

Обмен пленными между Киевом и Донбассом по принципу «всех установленных на всех установленных» состоится 29 декабря.
РБК 02:58
Происшествия

В Казахстане разбился пассажирский самолет, есть жертвы

В Алма-Ате самолет авиакомпании Bek Air, следовавший в Нур-Султан, после вылета из местного аэропорта потерял высоту и столкнулся с двухэтажным зданием, сообщает Sputnik Казахстан.
Sputnik Литва вчера в 00:34
Религия

РПЦ изменила правила крещения детей

Синод Русской православной церкви отменил ограничения в таинствах и поминовении для людей, которые носят имена святых любых поместных православных церквей мира или созвучные им имена.
РИА Новости 26 декабря в 16:44
Футбол

«Тоттенхэм» вернул из аренды трех игроков

Пресс-служба «Тоттенхэма» объявила о решении клуба вернуть из аренды трех своих игроков.
Sportbox.RU вчера в 17:07
Общество

Вдова Лужкова Елена Батурина объявлена в розыск по делу о клевете

Мировой суд в Калмыкии объявил вдову бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова Елену Батурину в федеральный розыск по делу о клевете.
Вести.Ru вчера в 13:34
Политика

Посол РФ в Польше был вызван в МИД этой страны из-за слов Путина

Посол Российской Федерации в Польше Сергей Андреев был вызван в польский МИД после слов президента России Владимира Путина о главе польской дипломатической миссии в нацистской Германии Юзефе Липском.
REGNUM 00:05
Футбол

Требуется обновление: «Зениту» и «Локо» придется менять полсостава

Футбольный 2019 год для лидеров РПЛ - "Зенита" и "Локомотива" - завершился провалом в Лиге чемпионов.
МК-Спорт вчера в 07:45
Армия и оружие

В Индийском океане стартовали учения России, Ирана и Китая

ToDay News Ufa вчера в 09:39
Политика

Земан обдумывает отказ от визита в Москву на парад Победы

Президент Чехии Милош Земан задумался об отмене визита на торжества по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
РИА Новости вчера в 15:47
Происшествия

В США неизвестные открыли стрельбу по группе молодежи, снимавшей клип

Два человека погибли, шесть пострадали в результате стрельбы на парковке около американского города Хьюстон во время съемок клипа, сообщил в субботу шериф округа Харрис Эд Гонсалес.
РИА Новости 02:38
Происшествия

Более 90 человек погибли при взрыве заминированной машины в Сомали

Теракт в Могадишо привёл к гибели более 90 человек, в том числе четырёх иностранцев, заявил в субботу член парламента Сомали Абдиризак Мухаммед.
Интерфакс 02:53
Хоккей

Овечкин отказался от участия в Матче всех звезд НХЛ 2020 года

РИА Новости вчера в 23:43
Шоу-бизнес

Кристину Асмус осудили в сети за откровенную съемку с Егором Кридом

Музыкант Егор Крид опубликовал на YouTube откровенный тизер клипа на трек Love is, в котором снялся вместе с актрисой Кристиной Асмус, после чего пользователи в сети начали писать комментарии с критикой.
РИА Новости 26 декабря в 11:13
Единоборства

Уайлдер и Фьюри проведут реванш 22 февраля

Чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Деонтей Уайлдер вернется на ринг 22 февраля 2020 года.
ProstoProSport вчера в 12:05
Происшествия

Двух бывших спецназовцев задержали по делу об убийствах в Москве

Трех участников преступной группы задержали по делу об убийстве двух человек в Москве в 2008 и 2012 году, им предъявили обвинения, сообщается на сайте московского управления Следственного комитета России (СКР).
Коммерсантъ 26 декабря в 12:19
Общество

Искусственный снег привезли в парк «Зарядье»

В столичном парке «Зарядье» появился искусственный снег, также в субботу там открывается рождественская ярмарка, сообщается на странице парка в соцсети «ВКонтакте».
РИАМО 02:15
Шоу-бизнес

Полуголая Шейк показала идеальную фигуру на пляже

Ирина Шейк выложила в Instagram фото, на котором она позирует в полуголом виде, стоя на коленях на песке.
ТВ Центр вчера в 06:45
Спорт

Ганус заявил, что не поддерживает решение совета учредителей РУСАДА

Глава Российского антидопингового агентства Юрий Ганус прокомментировал решение совета учредителей организации выразить несогласие с санкциями Всемирного антидопингового агентства.
RT на русском вчера в 12:56
Общество

Сбербанк внедрил в банкоматы функцию возврата забытых денег

Сбербанк внедрил в банкоматах-ресайклерах функцию возврата забытых денег. Это нововведение уже позволило сократить подобные случаи на 30%.
РБК вчера в 20:51
Армия и оружие

WikiLeaks опубликовал документы по химатаке в Думе

Сайт WikiLeaks опубликовал новую партию документов, посвященных расследованию Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) по предполагаемой химической атаке в сирийском городе Дума в апреле 2018 года.
РБК вчера в 13:31
Игры

Мод для The Witcher 3 привносит в игру более реалистичный геймплей

Faktom 26 декабря в 12:10
Экономика

Минтруд рассказал о росте пенсий в 2019 году

Подчеркивается, что в Пенсионном фонде России пообещали, что в 2020 году индексация пенсий будет произведена на 6,6%. Таким образом размер пенсионных выплат для неработающих пожилых россиян в следующем году составит около 16,4 тыс. рублей, пишет "Газета.ру".
Капитал страны вчера в 09:23
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Эдвард Сноуден
Американский технический специалист и спецагент, бывший сотрудник ЦРУ и Агентства национальной безопасности США. В начале июня 2013 года Сноуден передал газетам The Guardian и The Washington Post секретную информацию АНБ, касающуюся тотальной слежки американских спецслужб за информационными коммуникациями между гражданами многих государств по всему миру при помощи существующих информационных сетей и сетей связи, включая сведения о проекте PRISM, а также X-Keyscore и Tempora. По данным закрытого доклада Пентагона, Сноуден похитил 1,7 млн секретных файлов, большинство документов касается «жизненно важных операций американской армии, флота, морской пехоты и военно-воздушных сил»...
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