Политика
Lenta.ruПутин вошел в список знаковых фигур десятилетия
Британская газета Financial Times включила президента России Владимира Путина в список 50 человек, определивших облик десятилетия. Помимо российского лидера, в списке еще 18 политиков, 22 бизнесмена и девять представителей общественности.
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с чего всё началось
Британская газета Financial Times (FT) включила президента России Владимира Путина в опубликованный ей в пятницу список из 50 человек, "определивших облик десятилетия".ТАССвчера в 13:37
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Путин вошел в список «знаковых фигур» десятилетия по версии Financial Times
Российская газетавчера в 14:42
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