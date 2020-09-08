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Газета.Ru
Газета.Ru

Путин возглавит делегацию РФ на 75-й сессии Генассамблеи ООН

Президент России Владимир Путин возглавит российскую делегацию 75-й сессии Генассамблеи ООН. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на соответствующее распоряжение. Согласно тексту документа, после завершения участия Путина лидером делегации станет глава МИД России Сергей Лавров.В источнике
С чего всё началось
Президент России Владимир Путин возглавит российскую делегацию на 75-й сессии Генассамблеи ООН, но выступит по видеосвязи, говорится в опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации распоряжении
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Коммерсантъ14:51
Подробнее о событии
RT на русском

В Кремле назвали тему выступления Путина на ГА ООН

RT на русском14:36
РИА Новости

Путин возглавит российскую делегацию на 75-й сессии Генассамблеи ООН

РИА Новости15:36
Интерфакс

Путин как глава делегации примет участие в ГА ООН в видеоформате

Интерфакс14:55
Коммерсантъ

Путин не полетит на Генассамблею ООН в Нью-Йорк

Коммерсантъ14:51
РБК

Песков назвал тему выступления Путина в ООН

РБК15:57
ТАСС

Песков рассказал о теме выступления Путина на ГА ООН

ТАСС14:59
Российская газета

Кремль раскрыл тему выступления Путина на Генассамблее ООН

Российская газета14:46

В КС белорусской оппозиции рассказали, что Колесникова порвала паспорт

Представитель координационного совета белорусской оппозиции Антон Родненков сообщил, что члена президиума Марию Колесникову на белорусско-российской границе затолкали в машину, она при этом сопротивлялась, а потом порвала паспорт.
В КС белорусской оппозиции рассказали, что Колесникова порвала паспорт
RT на русском12:58
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«Роскосмос» опроверг отказ НАСА от российских «Союзов» после 2020 года

«Роскосмос» опроверг отказ НАСА покупать место на российском пилотируемом космическом корабле «Союз МС», которое будет использовано весной 2021 года для отправки американского астронавта на Международную космическую станцию (МКС).
Lenta.ru15:33
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Бюджетникам в России с 1 октября на 3% поднимут зарплаты

РИАМО – 7 сен. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение об увеличении на 3% зарплаты государственным служащим, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
РИАМОвчера в 06:50
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Пьяная москвичка избила ребенка во время онлайн-трансляции

Прокуратура Москвы начала проверку после публикации в соцсетях видео с камеры онлайн-трансляции, запечатлевшей, как нетрезвая женщина избивает ребенка, сообщила РИА Новости начальник пресс-службы ведомства Людмила Нефедова.
РИА Новости14:17
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Захарова извинилась за скандальную публикацию с фото Вучича и Трампа

Напоминаем, что пятого сентября официальный представитель МИД России Мария Захарова опубликовала фотографию, где запечатлена встреча президента Сербии Александара Вучича и президента США Дональда Трампа.
ToDay News Ufa15:11
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Трамп высказался за блокировку строительства Nord Stream 2

Американские власти поддерживают идею о блокировке строительства газопровода Северный поток — 2. Об этом накануне заявил президент США Дональд Трамп, отвечая на соответствующий вопрос представителей СМИ.
NewInformвчера в 16:56
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Страны G7 обратились к России из-за ситуации с Навальным

Страны G7 призывают Россию срочно прояснить, кто ответственен за "отравление" Алексея Навального, и привести виновных к ответственности, говорится в совместном заявлении глав МИД этих стран, распространенном во вторник госдепартаментом.
РИА Новости15:55