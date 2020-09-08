Путин возглавит делегацию России на 75-й сессии Генассамблеи ООН
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Президент России Владимир Путин возглавит делегацию России для участия в работе 75-й сессии Генассамблеи ООН. Соответствующее распоряжение президента опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.В источнике
С чего всё началось
Президент России Владимир Путин возглавит российскую делегацию на 75-й сессии Генассамблеи ООН, но выступит по видеосвязи, говорится в опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации распоряжении
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