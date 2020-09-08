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Lenta.ru
Lenta.ru

Путин возглавит делегацию России на 75-й сессии Генассамблеи ООН

Президент России Владимир Путин возглавит делегацию России для участия в работе 75-й сессии Генассамблеи ООН. Соответствующее распоряжение президента опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.В источнике
С чего всё началось
Президент России Владимир Путин возглавит российскую делегацию на 75-й сессии Генассамблеи ООН, но выступит по видеосвязи, говорится в опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации распоряжении
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Коммерсантъвчера в 14:51
Подробнее о событии
РБК

Песков назвал тему выступления Путина в ООН

РБКвчера в 15:57
РИА Новости

Путин возглавит делегацию России на 75-й сессии ГА ООН

РИА Новостивчера в 15:36
ТАСС

Песков рассказал о теме выступления Путина на ГА ООН

ТАССвчера в 14:59
Коммерсантъ

Путин не полетит на Генассамблею ООН в Нью-Йорк

Коммерсантъвчера в 14:51
RT на русском

В Кремле назвали тему выступления Путина на ГА ООН

RT на русскомвчера в 14:36
Интерфакс

Путин как глава делегации примет участие в ГА ООН в видеоформате

Интерфаксвчера в 14:55
Российская газета

Кремль раскрыл тему выступления Путина на Генассамблее ООН

Российская газетавчера в 14:46

Размером с автобус была доисторическая акула мегалодон

Сотрудники Университета Бристоля напомнили, что предками этих доисторических гигантских акул являются современные белые акулы длинной до 6 м. Но древние мегалодоны были более крупными – их длина составляла 16 м. Чтобы узнать точные размеры мегалодона, исследователи воспользовались математическим моделированием.
Размером с автобус была доисторическая акула мегалодон
Evo-rus.com6 сентября в 14:12
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Омские врачи не передавали Charite результаты анализов Навального

Омская больница скорой помощи была готова передать в Берлин результаты обследований политика Алексея Навального, но клиника Charite не спрашивала, какие анализы у него брали, сообщил главный токсиколог Омской области, завотделением острых отравлений этой больницы Александр Сабаев.
Интерфаксвчера в 08:48
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Костин предложил давать вычет по НДФЛ людям с низкими зарплатами

Председатель правления банка ВТБ Андрей Костин в ходе Московского финансового форума во вторник предложил проработать вопрос предоставления вычета по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) для работающих граждан с низкими зарплатами или многодетных, чтобы стимулировать их выход из состояния безработных.
Интерфаксвчера в 11:07
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«Айлендерс» потерпели худшее поражение в истории клуба в плей-офф НХЛ

Как сообщает "Чемпионат", до этого момента "островитяне" еще не проигрывали в Кубке Стэнли со счетом 2:8. Во встрече с канадским клубом "Айлендерс" потерпели худшее поражение в истории клуба в плей-офф НХЛ.
Газета.Ruвчера в 07:01

Трамп намерен объявить о сокращении войск США в Ираке и Афганистане

Американский президент Дональд Трамп объявит о дальнейшем сокращении войск США в Ираке и Афганистане, сообщила пресс-служба Белого дома со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации.
RT на русском21:46

Российским военным кораблям Турция заблокировала выход через Босфор

«Ещё около полугода назад Турция объявила о закрытии Босфора в случае малейшей угрозы турецким интересам, и на сегодняшний день Турция фактически заблокировала выход российским кораблям через Босфор – это может произойти через час, через день, через неделю или год, но это более чем реально», - отмечает аналитик.
Avia.pro17:21
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Главы МИД стран G7 назвали «отравление» Навального подтвержденным

Страны G7 призывают Россию срочно прояснить, кто ответственен за "отравление" Алексея Навального, и привести виновных к ответственности, говорится в совместном заявлении глав МИД этих стран, распространенном во вторник госдепартаментом.
РИА Новостивчера в 15:55
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