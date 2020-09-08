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Lenta.ru
Lenta.ru

Путин возглавит делегацию России на 75-й сессии Генассамблеи ООН

Президент России Владимир Путин возглавит делегацию России для участия в работе 75-й сессии Генассамблеи ООН. Соответствующее распоряжение президента опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.В источнике
С чего всё началось
Президент России Владимир Путин возглавит российскую делегацию на 75-й сессии Генассамблеи ООН, но выступит по видеосвязи, говорится в опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации распоряжении
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Коммерсантъвчера в 14:51
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РБК

Песков назвал тему выступления Путина в ООН

РБКвчера в 15:57
RT на русском

В Кремле назвали тему выступления Путина на ГА ООН

RT на русскомвчера в 14:36
Интерфакс

Путин как глава делегации примет участие в ГА ООН в видеоформате

Интерфаксвчера в 14:55
Коммерсантъ

Путин не полетит на Генассамблею ООН в Нью-Йорк

Коммерсантъвчера в 14:51
Российская газета

Кремль раскрыл тему выступления Путина на Генассамблее ООН

Российская газетавчера в 14:46
РИА Новости

Путин возглавит делегацию России на 75-й сессии ГА ООН

РИА Новостивчера в 15:36
ТАСС

Песков рассказал о теме выступления Путина на ГА ООН

ТАССвчера в 14:59

В Бурятии ещё две школы перевели на дистанционное обучение

«В связи с выявленными случаями коронавируса среди учителей и учащихся Улан-Удэ, переведены на дистанционный режим обучения 35 классов в 7 школах города (35, 12, 14, 29, 43, 49, 55)», — передаёт «Ариг Ус online» сообщение комитета по образованию администрации Улан-Удэ.
В Бурятии ещё две школы перевели на дистанционное обучение
REGNUM02:14

«Ъ»: банки стали чаще навязывать россиянам страховку от хищений с карт

Кому-то навязали страховку при снятии пенсии, другим заявили, что отказаться от такой услуги нельзя после подписания документов на нее, третьи просто потеряли время из-за стараний менеджеров.
Телеканал 360°23:47
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Кравцов заявил, что ему предлагали вывезти Колесникову за границу

Член Координационного совета белорусской оппозиции, соратник пропавшей Марии Колесниковой Иван Кравцов заявил, что ему предлагали после задержания вывезти ее за границу, чтобы ослабить напряжение в обществе, пишет ТАСС.
Городовойвчера в 13:52

Американская киноакадемия вводит «расовый стандарт» в премию «Оскар»

Беверли-Хиллз, США, 9 сентября 2020, 07:14 — REGNUM Претендующие на премию «Оскар» фильмы с 2024 года должны будут соответствовать новым правилам, в частности, не притеснять расовые этнические, сексуальные и прочие меньшинства.
REGNUM00:14
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Песков назвал госдолг Белоруссии среди тем встречи Путина с Лукашенко

Пресс-секретарь отметил, что в условиях, когда Белоруссия переживает «такие непростые дни», общение Путина и Лукашенко по «актуальным вопросам» торгово-экономических отношений, включая вопрос белорусских долгов, «приобретает еще большую актуальность и важность».
РБК22:49
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Омские врачи не передавали Charite результаты анализов Навального

Омская больница скорой помощи была готова передать в Берлин результаты обследований политика Алексея Навального, но клиника Charite не спрашивала, какие анализы у него брали, сообщил главный токсиколог Омской области, завотделением острых отравлений этой больницы Александр Сабаев.
Интерфаксвчера в 08:48
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Samsung, LG и SK Hynix против Huawei

Какое-то время назад власти США запретили американским компаниям работать с китайской компанией Huawei, так как последнюю заподозрили в шпионаже через аппаратуру для коммуникаций.
Megaobzor.com02:09