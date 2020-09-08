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Lenta.ru
Lenta.ru

Путин возглавит делегацию России на 75-й сессии Генассамблеи ООН

Президент России Владимир Путин возглавит делегацию России для участия в работе 75-й сессии Генассамблеи ООН. Соответствующее распоряжение президента опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.В источнике
С чего всё началось
Президент России Владимир Путин возглавит российскую делегацию на 75-й сессии Генассамблеи ООН, но выступит по видеосвязи, говорится в опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации распоряжении
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Коммерсантъвчера в 14:51
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РБК

Песков назвал тему выступления Путина в ООН

РБКвчера в 15:57
РИА Новости

Путин возглавит делегацию России на 75-й сессии ГА ООН

РИА Новостивчера в 15:36
Коммерсантъ

Путин не полетит на Генассамблею ООН в Нью-Йорк

Коммерсантъвчера в 14:51
Интерфакс

Путин как глава делегации примет участие в ГА ООН в видеоформате

Интерфаксвчера в 14:55
RT на русском

В Кремле назвали тему выступления Путина на ГА ООН

RT на русскомвчера в 14:36
ТАСС

Песков рассказал о теме выступления Путина на ГА ООН

ТАССвчера в 14:59
Российская газета

Кремль раскрыл тему выступления Путина на Генассамблее ООН

Российская газетавчера в 14:46

Добровинский рассказал, как Ефремов мог получить условный срок

Адвокат потерпевших по делу о смертельном ДТП Александр Добровинский рассказал, что актер Михаил Ефремов мог получить условный срок, но его адвокат Эльман Пашаев совершил «грандиозную» ошибку.
Добровинский рассказал, как Ефремов мог получить условный срок
Взгляд.рувчера в 10:09
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Более 900 граждан Узбекистана покинут Ростов-на-Дону вывозным поездом

Палаточный лагерь на станции Первомайской, где тысячи граждан Узбекистана вынужденно ждут поезда на родину, возник без согласования с властями, заявил областной министр экономразвития Максим Папушенко, который побывал там по заданию губернатора.
161.ru7 сентября в 14:40
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Главы МИД стран G7 назвали «отравление» Навального подтвержденным

Страны G7 призывают Россию срочно прояснить, кто ответственен за "отравление" Алексея Навального, и привести виновных к ответственности, говорится в совместном заявлении глав МИД этих стран, распространенном во вторник госдепартаментом.
РИА Новостивчера в 15:55
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Футболисты «Тамбова» пригрозили забастовкой из-за долгов по зарплате

Игроки футбольного клуба «Тамбов» составили и отправили письмо губернатору города, в котором говорится о задержке зарплаты на 3 месяца, а также о невыплате бонусов и премиальных за 2019-ый год.
CT newsвчера в 05:52

Пекин ответит на американские санкции продажей госдолга США

На фоне растущего риска введения санкций со стороны Вашингтона, которые включают в себя арест китайских активов в США, в Пекине все чаще задумываются над сокращением портфеля ценных бумаг гособлигаций США.
Слово и Дело7 сентября в 02:43
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Три класса в Калмыкии переведены на дистанционное обучение из-за COVID-19 у школьников и педагогов

"Три класса переведены на дистанционное обучение: коронавирус подтвержден у трех учеников и четырех учителей, все контактные лица взяты под наблюдение", - сказал Санджиев.
Интерфакс - Россиявчера в 12:53

Россияне отказываются от банковских карт

По данным Банка России, использование россиянами банковских карт сократилось рекордно за последние пять лет - на 4,5 млн единиц или на 2,3%. Последний раз подобное снижение фиксировалось в 2015 году, тогда в первом квартале число используемых россиянами карт упало на 4 млн единиц.
Газета.Ru17:20
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ЦБ РФ не проводил операций по продаже валюты с расчетами 7 сентября

Объем валюты, проданной ЦБ РФ с расчетами 4 сентября, составлял 3,2 млрд руб. С 10 марта 2020 года ЦБ проводит упреждающие продажи валюты в рамках реализации механизма бюджетного правила для повышения предсказуемости действий денежных властей и снижения волатильности финансовых рынков в условиях значительных изменений на мировом рынке нефти.
ТАССвчера в 03:21
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