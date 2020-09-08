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Lenta.ru
Lenta.ru

Путин возглавит делегацию России на 75-й сессии Генассамблеи ООН

Президент России Владимир Путин возглавит делегацию России для участия в работе 75-й сессии Генассамблеи ООН. Соответствующее распоряжение президента опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.В источнике
С чего всё началось
Президент России Владимир Путин возглавит российскую делегацию на 75-й сессии Генассамблеи ООН, но выступит по видеосвязи, говорится в опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации распоряжении
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Коммерсантъвчера в 14:51
Подробнее о событии
Газета.Ru

Песков рассказал о тематике речи Путина на 75-й сессии ГА ООН

Газета.Ru03:42
РИА Новости

Путин возглавит делегацию России на 75-й сессии ГА ООН

РИА Новостивчера в 15:36
RT на русском

В Кремле назвали тему выступления Путина на ГА ООН

RT на русскомвчера в 14:36
Коммерсантъ

Путин не полетит на Генассамблею ООН в Нью-Йорк

Коммерсантъвчера в 14:51
Российская газета

Кремль раскрыл тему выступления Путина на Генассамблее ООН

Российская газетавчера в 14:46
Интерфакс

Путин как глава делегации примет участие в ГА ООН в видеоформате

Интерфаксвчера в 14:55
ТАСС

Песков рассказал о теме выступления Путина на ГА ООН

ТАССвчера в 14:59

Бюджетникам в России с 1 октября на 3% поднимут зарплаты

РИАМО – 7 сен. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение об увеличении на 3% зарплаты государственным служащим, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Бюджетникам в России с 1 октября на 3% поднимут зарплаты
РИАМО7 сентября в 06:50
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Кабмин одобрил выплаты на детей к пособию по безработице в сентябре

«Правительство приняло решение в сентябре выплатить 3 тысячи рублей к пособию по безработице на каждого несовершеннолетнего ребёнка», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте правительства России.
RT на русском03:09
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Пашаев подал жалобу на приговор Ефремову

Защитник осужденного на 8 лет колонии общего режима за смертельное ДТП в состоянии алкогольного опьянения заслуженного артиста России подал краткую апелляционную жалобу сразу после вынесения приговора.
Вести.Ru03:58
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ЦБ отметил рекордное снижение числа используемых банковских карт

Все опрошенные эксперты одной из причин сокращения числа используемых россиянами карт назвали введение ограничительных мер в экономике на фоне пандемии коронавируса, в первую очередь, ужесточение правил выдачи банками кредитных карт.
РИА Новости17:10
1,4K

Евгений Марчелли стал новым худруком театра имени Моссовета

Марчелли вкратце рассказал, что у него большой опыт руководства театрами, «начиная от самого маленького в городе Советске Калининградской области на 250 зрительных мест и 25 человек труппы» и до предыдущего места работы в Ярославском театре драмы имени Федора Волкова.
Время МСКвчера в 11:00
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МВД Белоруссии не располагает данными о задержании оппозиционера Знака

Пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова сообщила РИА Новости, что пока не располагает сведениями по вопросу возможного задержания члена президиума координационного совета (КС) оппозиции Максима Знака.
РИА Новости02:29
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