Саакашвили намерен вернуться к власти в Грузии мирным путем

"Очень важно, чтобы все произошло мирно, потому что в свое время я передал руководство мирным путем и сейчас действительно не планирую беспорядками приходить к власти", — заявил бывший грузинский лидер в ходе своего выступления.