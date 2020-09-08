Будьте в Плюсе
Главное
США
Интересное
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Lenta.ru
Lenta.ru

Путин возглавит делегацию России на 75-й сессии Генассамблеи ООН

Президент России Владимир Путин возглавит делегацию России для участия в работе 75-й сессии Генассамблеи ООН. Соответствующее распоряжение президента опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.В источнике
С чего всё началось
Президент России Владимир Путин возглавит российскую делегацию на 75-й сессии Генассамблеи ООН, но выступит по видеосвязи, говорится в опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации распоряжении
.
Коммерсантъвчера в 14:51
Подробнее о событии
РБК

Песков назвал тему выступления Путина в ООН

РБКвчера в 15:57
РИА Новости

Путин возглавит делегацию России на 75-й сессии ГА ООН

РИА Новостивчера в 15:36
ТАСС

Песков рассказал о теме выступления Путина на ГА ООН

ТАССвчера в 14:59
Коммерсантъ

Путин не полетит на Генассамблею ООН в Нью-Йорк

Коммерсантъвчера в 14:51
RT на русском

В Кремле назвали тему выступления Путина на ГА ООН

RT на русскомвчера в 14:36
Интерфакс

Путин как глава делегации примет участие в ГА ООН в видеоформате

Интерфаксвчера в 14:55
Российская газета

Кремль раскрыл тему выступления Путина на Генассамблее ООН

Российская газетавчера в 14:46

Бюджетникам в России с 1 октября на 3% поднимут зарплаты

РИАМО – 7 сен. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение об увеличении на 3% зарплаты государственным служащим, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Бюджетникам в России с 1 октября на 3% поднимут зарплаты
РИАМО7 сентября в 06:50
940

Омские врачи не передавали Charite результаты анализов Навального

Омская больница скорой помощи была готова передать в Берлин результаты обследований политика Алексея Навального, но клиника Charite не спрашивала, какие анализы у него брали, сообщил главный токсиколог Омской области, завотделением острых отравлений этой больницы Александр Сабаев.
Интерфаксвчера в 08:48
988

Шура без зубов, смерть «Иванушки» и рождение MTV: кто развлекал Россию в год страшного кризиса

На очереди — 1998 год, который запомнился россиянам в первую очередь страшным экономическим кризисом: рубль упал, многие предприятия закрылись, тысячи людей остались без работы и средств к существованию.
Lenta.ru7 сентября в 13:00
2

«Влашич сопоставим с Головиным и Миранчуком. В „Барселону“ вряд ли перейдет, а вот в „Севилью“ — вполне»

Бывший спортивный директор «Зенита» и «Локомотива» Игорь Корнеев рассуждает о том, в какой топовый европейский клуб может уехать хорватский полузащитник ЦСКА Никола Влашич.
Спорт-Экспрессвчера в 07:20

Захарова извинилась за скандальную публикацию с фото Вучича и Трампа

Напоминаем, что пятого сентября официальный представитель МИД России Мария Захарова опубликовала фотографию, где запечатлена встреча президента Сербии Александара Вучича и президента США Дональда Трампа.
ToDay News Ufaвчера в 15:11

Ингибитор миостатина помог мышам сохранить кости и мышцы в космосе

Потерю костной и мышечной массы, вызванную длительным нахождением в условиях микрогравитации, можно предотвратить, если вводить ингибитор белка миостатина — рецептор-обманку (модификацию рецептора к активину II типа, ACVR2B), сообщается в Proceedings of the National Academy of Sciences.
N+17 сентября в 15:41

В школе, где учится Вася, завершается служебная проверка

Проверку по факту ситуации в школе №21, где возник конфликт между родителями в одном из начальных классов, где учится Вася, к участию в конфликте были вовлечены несовершеннолетние дети, инициировал департамент образования.
Сахалин.Инфовчера в 02:50

Саакашвили намерен вернуться к власти в Грузии мирным путем

"Очень важно, чтобы все произошло мирно, потому что в свое время я передал руководство мирным путем и сейчас действительно не планирую беспорядками приходить к власти", — заявил бывший грузинский лидер в ходе своего выступления.
ПолитРоссиявчера в 18:42
4