Политика
Общественное телевидение РоссииПутин возложил цветы к могиле Неизвестного солдата
В Москве Владимир Путин возложил траурный венок к Вечному огню у могилы Неизвестного солдата в Александровском саду. В традиционной церемонии участвовали ветераны, а также воспитанники суворовских училищ. Они почтили память павших в боях с фашистскими захватчиками минутой молчания.
Читать в источнике
Оценить34
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7237 источников, обновлено в 09:08, Ашберн
Политика
Адвокат обвиняемого по делу MH17 указал на недостатки в расследовании
Нидерландская прокуратура, возглавляющая международное расследование крушения малайзийского Boeing на Украине в 2014 году, столкнулось с рядом препятствий при расследовании причин авиакатастрофы, передает РИА "Новости" со ссылкой на голландского адвоката Олега Пулатова Баудевейна ван Эйка.
Газета.Ru 08:48
Шоу-бизнес
Муж Полины Гагариной ответил на слухи о разводе с певицей
Фотограф Дмитрий Исхаков в своем Instagram прокомментировал слухи о расставании со своей супругой певицей Полиной Гагариной .
РИА Новости 08:51
Политика
В Нью-Йорке решили демонтировать памятник Теодору Рузвельту
В Нью-Йорке решили демонтировать памятник бывшему президенту США Теодору Рузвельту у входа в Американский музей естественной истории, пишет New York Times.
РИА Новости вчера в 21:18
Культура
Федор Добронравов назвал причины своего ухода из Театра сатиры
Народный артист России Федор Добронравов в беседе с обозревателем газеты «Московский комсомолец» назвал причины своего ухода из Театра сатиры.
Известия вчера в 21:14
Путешествия
Ростуризм: популярные направления в России откроют к началу июля
Все наиболее популярные туристические направления страны, закрытые из-за пандемии COVID-19, к началу июля начнут принимать гостей из других регионов, заявила руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова.
РИА Новости 06:34
Шоу-бизнес
Ольга Бузова намекнула на беременность
Подписчики тут же оставили множество комментариев о том, что Ольга наверняка ждет ребенка.
Paparazzi.ru 02:30
Шоу-бизнес
Мария Порошина впервые показала сына
Лишь недавно актриса рассекретила имя недавно рожденного сына - мальчика было решено назвать Андреем.
Bimru.ru вчера в 08:23
Шоу-бизнес
Кудрявцева похвалилась отдыхом с дочерью в Адлере
Кудрявцева пообещала «показывать и рассказывать», как проводит отдых в санатории своего детства.
News.ru 00:42
Политика
Путин порассуждал о «подарках русского народа» республикам СССР
Президент России Владимир Путин порассуждал о выходе советских республик из состава СССР.
Lenta.ru вчера в 10:18
Политика
Die Welt: Россия достроит «Северный поток-2», несмотря на санкции США
Россия все же нашла способ достроить «Северный поток — 2», записав принадлежавшее «Газпрому» судно «Академик Черский» на действующий в России фонд STIF.
Евразия Daily 20 июня в 02:37
Происшествия
Стычки произошли на митинге в Харькове, пострадали полицейские
Двое полицейских пострадали в результате столкновения на митинге у Харьковского областного диспансера радиационной защиты.
РЕН ТВ 08:04
Экономика
ЦБ отказался от планов делистинга части иностранных акций
Иностранные акции, уже торгующиеся в России, выйдут из-под требования о делистинге бумаг, не соответствующих закону о защите инвесторов, сказал руководитель Национальной ассоциации участников фондового рынка Алексея Тимофеева.
Ведомости 03:16
Происшествия
Ученый Ковалев получил 7 лет колонии за госизмену
Мособлсуд в понедельник приговорил к 7 годам колонии строгого режима бывшего начальника Центра теплообмена и аэрогазодинамики (ЦТА) Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИМаш) Романа Ковалева, признав его виновным в государственной измене.
Интерфакс 08:02
Общество
ФСБ рассекретила преступления нацистов в Крыму
В Крыму ФСБ рассекретила и передала в Государственный архив республики документы о фактах нацистских преступлений против мирного населения полуострова в годы Великой Отечественной войны.
Lenta.ru 06:09
Политика
Владимир Путин не исключил, что будет баллотироваться на новый срок
Президент России Владимир Путин не исключил, что будет баллотироваться на новый президентский срок в случае принятия соответствующий поправки в Конституцию.
Вести Татарстан вчера в 08:46
Происшествия
В Ленинградской области задержали подозреваемого в стрельбе по людям
РИА Новости 03:30
Авто
SsangYong может сменить владельца
Goroday.ru 19 июня в 10:51
Общество
Великобритания возобновила работу визовых центров в России
"Для входа в визовый центр потребуется измерить температуру тела, использовать защитную маску и соблюдать правила социального дистанцирования",- добавляет дипмиссия, отмечая, что "с учётом эпидемиологической ситуации, визовые центры не смогут сразу же возобновить работу в полном объёме".
РИА Новости 08:29
Общество
Популярная российская блогер разбилась на мотоцикле на Бали
Девушка разбилась на мотоцикле на Бали, передает РИА Новости. Настя Тропицель вела популярный блог, посвященный фрилансу.
Российская газета вчера в 11:59
Политика
В Киеве рассказали об исчезновении компаний Байдена из дела Burisma
Бывший прокурор Константин Кулик, расследовавший дело украинской газовой компании Burisma, в правление которой в 2014 году вошел сын бывшего вице-президента США Джозефа Байдена Хантер, заявил, что первоначально в деле фигурировали компании Байдена, но в итоге они исчезли.
ТАСС 08:14
Футбол
Гончаренко может покинуть пост главного тренера ФК ЦСКА
REGNUM вчера в 10:30
Происшествия
Мосгорсуд отменил арест счетов родственников Навального и главы ФБК
Мосгорсуд отменил арест счетов родственников блогера Алексея Навального и директора Фонда борьбы с коррупцией Ивана Жданова.
ТАСС 06:18
Общество
Гособвинение запросило для Серебренникова 6 лет колонии
Коммерсантъ 05:38
Политика
Зеленский назвал переговоры с Путиным «запутанной и сложной» работой
Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 22 июня, назвал контакты со своим российским коллегой Владимиром Путиным сложной и запутанной работой.
Известия 07:06
Политика
Россия отказалась от использования РЛС «Балхаш» в Казахстане
РИА Новости 05:28
Общество
ПФР готовит новую единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей
Выплаты в размере 10 тысяч рублей получат семьи с детьми в возрасте от 17 до 18 лет.
NewInform вчера в 11:02
Происшествия
Российский волейболист напал на водителя в Москве
Российский волейболист Александр Кимеров напал на водителя каршеринга BelkaCar в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Lenta.ru 07:13
Политика
Голикова: провести парад Победы и голосование решили только после спада эпидемии
Власти приняли решение о проведении парада Победы и голосования по поправке к Конституции РФ только после того, как вспышка коронавирусной инфекции в стране пошла на спад.
ТАСС 09:02