Политика
Татар-информПутин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены
Президент России Владимир Путин в День памяти и скорби принял участие в церемонии возложения венка к Могиле Неизвестного Солдата, а также цветов к обелискам городов-героев в Александровском саду. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
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Общество
В США название мороженого «эскимо» сочли уничижительным для эскимосов
Американская компания Dreyer's объявила о планах сменить использовавшееся почти 100 лет название своего мороженого Eskimo Pie, которое посчитали унизительным для эскимосов — коренного народа Севера, сообщила The Wall Street Journal.
Forbes 20 июня в 03:09
Общество
Мишустин продлил электронные больничные для работающих пенсионеров
Россияне старше 65 лет, вынужденные соблюдать карантин, введенный из-за коронавируса на региональном уровне, могут продлить электронные больничные.
Известия 20 июня в 03:43
Экономика
«Победе» единственной из авиакомпаний отказано в бюджетных субсидиях
Получается, что «Победа» стала единственной авиакомпанией, которой Росавиация отказала в субсидиях.
Ведомости 09:15
Политика
Грузинский журналист Георгий Габуния снова оскорбил Владимира Путина
Скандально известный журналист Георгий Габуния снова резко высказался о президенте России Владимире Путине.
РИА Новости 09:34
Происшествия
Адвокат Ефремова рассказал, сколько актер выпил перед аварией
На прошлой неделе адвокат говорил, что в тот день у артиста умер близкий человек. Затем юрист представил другую версию событий.
РИА Новости 08:43
Происшествия
В Курской области задержан полицейский за госизмену и работу на СБУ
В Курской области задержан начальник отдела полиции одного из районов региона, сообщает ФСБ.
Газета.Ru 09:32
Гаджеты
Живые фото макетов iPhone 12 появились в сети
Сегодня в сети появились живые фотографии макетов грядущего смартфона, которыми поделился успешный информатор Сонни Диксон.
ВладТайм 07:57
Политика
Объяснен отказ президента Хорватии приехать на парад Победы
Президент Хорватии Зоран Миланович не приедет на парад Победы в Москву, потому что у него сломался самолет.
Lenta.ru 10:06
Единоборства
Двое судей отдали Волкову четвёртый и пятый раунды боя с Блэйдсом
RT на русском вчера в 01:36
Общество
Посольство подтвердило гибель российской блогерши на Бали
Посольство России в Индонезии выясняет обстоятельства гибели россиянки Анастасии Тропицель на острове Бали.
РБК 00:02
Общество
Полиция установила причастных к афере для голосования по поправкам
Полиция Москвы установила круг людей, причастных к афере с sim-картами для голосования по поправкам к Конституции, сообщает в понедельник столичный главк МВД.
РИА Новости 10:05
Футбол
«Краснодар» и «Динамо» сыграют в июле
Матч клубов «Краснодар» и «Динамо» решением исполкома РФС перенесён на 19 июля.
Sportssmi.ru вчера в 07:45
Общество
Голикова заявила о необходимости соблюдать масочный режим даже осенью
Вице-премьер Татьяна Голикова в эфире Первого канала предупредила россиян, что масочный режим придется соблюдать даже осенью.
Газета.Ru 09:59
Общество
Минкомсвязь назвала причины разблокировки Telegram
Решение о разблокировке Telegram принято в связи с невозможностью его заблокировать, а также из-за активного сотрудничества представителей мессенджера по вопросам борьбы с терроризмом, сообщил замглавы Минкомсвязи РФ Алексей Волин.
РИА Новости 09:17
Шоу-бизнес
Дочь Аллы Пугачевой и Максима Галкина организовала домашний показ мод
Дочь Аллы Пугачевой и Максима Галкина организовала на дому показ мод.
Дни24 10:32
Происшествия
В Москве мать оставила четверых детей в запертой квартире без еды
Полицейские проводят проверку в отношении женщины, уехавшей на несколько дней на дачу и закрывшей детей без еды в квартире.
ТАСС 09:29
Энергетика
Мишустин увеличил до 60% субсидирование перевода машин на газ
Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил увеличение субсидий на затраты по переводу автомобилей с бензина на газ.
Газета.Ru 10:27
Политика
Путин заявил, что Россия не «приобретала» Крым
Президент РФ Владимир Путин заявил, что Крым вошел в состав России в результате демократических выборов.
Piter.tv вчера в 09:12
Шоу-бизнес
Муж Полины Гагариной ответил на слухи о разводе с певицей
Фотограф Дмитрий Исхаков в своем Instagram прокомментировал слухи о расставании со своей супругой певицей Полиной Гагариной .
РИА Новости 08:51
Общество
Генконсульство Финляндии возобновляет прием документов на визы
Генеральное консульство Финляндии в Петербурге возобновляет прием заявлений на визы от трех категорий заявителей: ходатайствующих о получении разрешения на пребывание работника или иного вида занятости (прием заявлений на сезонную работу на данном этапе осуществляться не будет), на пребывание на основании воссоединения семьи и от студентов, чей осенний учебный семестр начинается в очном режиме.
Коммерсантъ Санкт-Петербург 08:35
Общество
Визовые центры Великобритании возобновляют свою работу в России
Визовые центры в России приостанавливали работу на время пандемии.
Фонтанка.Ру 08:07
Наука
Почему влияет на обоняние коронавирус
ToDay News Ufa 08:01
Наука
Подтверждена связь между группой крови и тяжестью коронавируса
Ученые, проводившие независимые исследования в медицинских учреждениях Китая, в Колумбийском университете в США и в Мазандаранском медицинском университете Ирана, подтвердили связь между группой крови и тяжестью коронавируса.
Lenta.ru 20 июня в 20:57
Происшествия
В Ленинградской области задержали подозреваемого в стрельбе по людям
Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, который подозревается в стрельбе по людям.
Известия 09:51
Политика
Путин допустил, что снова будет баллотироваться в президенты
Президент России Владимир Путин заявил, что не исключает возможности баллотироваться на пост главы государства, если поправки в Конституцию будут приняты.
Страна Советов on-line вчера в 10:47
Шоу-бизнес
Гарик Харламов сообщил о разводе с Кристиной Асмус
Российский шоумен Гарик Харламов заявил, что разводится с женой, актрисой Кристиной Асмус. Об этом он написал в своем Instagram.
РБК 10:29
Здоровье
Коронавирус провел подкат под украинский футбол
Под ударом оказался и украинский футбол: сразу в нескольких командах были выявлены заболевшие.
Коммерсантъ 08:42
Политика
В Дании отреагировали на статью Путина: 9 тысяч слов лжи
Главным, что не понравилось автору стало утверждение Путина о том, что война стала неизбежной не после подписания не пакта 1939 года о ненападении между Сталиным и Гитлером, а после Мюнхенского сговора Франции и Великобритании с Гитлером в 1938 году.
МонаВиста 09:28
Общество
ФСБ рассекретила данные о пытках красноармейцев в Крыму в 1942 году
Управление ФСБ по Крыму и Севастополю рассекретила документы о расправе над 900 красноармейцами в Судаке, которых в 1942 году фашисты подвергли пыткам, а после расстреляли, передает «РИА Новости».
РБК 07:54