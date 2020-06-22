Президент России Владимир Путин в День памяти и скорби принял участие в церемонии возложения венка к Могиле Неизвестного Солдата, а также цветов к обелискам городов-героев в Александровском саду. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены

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