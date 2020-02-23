Политика
Газета.RuПутин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата
Президент России Владимир Путин в День защитника Отечества возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремля, почтив память павших воинов, передает РИА "Новости".
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Команда звёзд обыграла сборную России и выиграла Кубок легенд
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Гвардиола: «Верю, что Стерлинг сыграет с „Реалом“»
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола надеется, что атакующий полузащитник команды Рахим Стерлинг сможет сыграть против мадридского «Реала» в первой встрече 1/8 финала Лиги чемпионов.
Биатлон
Полиция приезжала к Логинову ночью для подписания протокола
Итальянские полицейские приехали в отель к российскому биатлонисту Александру Логинова ночью для того, чтобы он подписал протокол.
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Местные СМИ уже подсчитали, что за последние годы ФК "Томь" получил уже более 2,5 миллиардов рублей помощи от "Газпрома".
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В Уфе провели парад для 102-летнего героя-фронтовика
Мини-парад провели для 102-летнего участника Великой Отечественной войны Мугина Нагаева в Уфе в День защитника Отечества, сообщает пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО).
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Число заразившихся коронавирусом в Италии превысило 100 человек, так как количество зараженных в области Ломбардия достигло 89.
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Нецензурный пост депутата Рады о 23 февраля разделил украинцев
Некоторые украинцы раскритиковали желание Кивы отмечать праздник 23 февраля.
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«Врачи назвали меня еще одной недоеденной»: волгоградские псы накинулись на жительницу Нижнего Новгорода
В Советском районе Волгограда две крупные собаки покусали жительницу Нижнего Новгорода, приехавшую в гости к своей дочери.
Политика
Участники протестов под Полтавой записали обращение к Зеленскому
Участники протестов в поселке Новые Санжары записали видеообращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому, оно опубликовано телеканалом Poltavske.TV на YouTube.
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Топ-10 востребованных в Выксе профессий
Многие соискатели в скором времени придут на собеседования непосредственно в отделы кадров. Ярмарка вакансий проводится регулярно.
Армия и оружие
СМИ узнали о создании гиперзвуковой ракеты для Су-57
Российские предприятия разработали малогабаритную гиперзвуковую ракету для российского истребителя пятого поколения Су-57.
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Сделаны "грузины" примерно так же, как прошлая работа Парфенова, "Русские евреи". И тоже фильм поделен на две серии.
Биатлон
Матыцин прокомментировал отказ Логинова от участия в гонке на ЧМ
Министр спорта Олег Матыцин считает, что биатлонист Александр Логинов, представляющий Россию на ЧМ в Италии, имел право сняться с гонки с общего старта.
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«Лудогорец» требует разъяснений от УЕФА и «Интера»
Болгарский «Лудогорец» требует разъяснений от УЕФА и «Интера» в связи с коронавирусом в Италии.
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Александр Овечкин забросил 700-ю шайбу в НХЛ
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Эрдоган пригрозил «решительными действиями» в Сирии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о намерении Анкары предпринять «более решительные действия» в Сирии.