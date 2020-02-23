Президент России Владимир Путин в День защитника Отечества возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремля, почтив память павших воинов, передает РИА "Новости".

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Игры THQ Nordic решила выпустить ремейк видеоигры Gothic В декабре 2019 года THQ Nordic разместила на платформе Steam демонстрационную версию ремейка оригинальной игры Gothic.

Политика Участники протестов под Полтавой записали обращение к Зеленскому Участники протестов в поселке Новые Санжары записали видеообращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому, оно опубликовано телеканалом Poltavske.TV на YouTube.

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Культура Леонид Парфенов представит «Русских грузинов» Сделаны "грузины" примерно так же, как прошлая работа Парфенова, "Русские евреи". И тоже фильм поделен на две серии.