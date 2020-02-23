Политика

Газета.RuГазета.RuПутин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата

Президент России Владимир Путин в День защитника Отечества возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремля, почтив память павших воинов, передает РИА "Новости".
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Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата

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