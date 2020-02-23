Владимир Путин по случаю празднования Дня защитника Отечества возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены. По традиции военнослужащие Президентского полка установили у мемориала венок с триколором и надписью "Неизвестному Солдату от президента Российской Федерации".

Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Москве

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