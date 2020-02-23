Политика

РИА НовостиРИА НовостиПутин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Москве

Владимир Путин по случаю празднования Дня защитника Отечества возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены. По традиции военнослужащие Президентского полка установили у мемориала венок с триколором и надписью "Неизвестному Солдату от президента Российской Федерации".
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Видео: Выступление Владимира Путина на вечере в честь Дня защитника Отечества

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Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата

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