Политика

Российская газетаРоссийская газетаПутин возложил венок к Могиле Неизвестного солдата

Президент Владимир Путин в День памяти и скорби почтил память погибших за Родину и принял участие в церемонии возложения венка к Могиле Неизвестного солдата. Глава государства приехал на церемонию после посещения главного храма Вооруженных сил в парке Патриот в подмосковной Кубинке.
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Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата

РБК06:44

Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата

ТАСС05:25

Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата

Известия05:55

Ветеран передал Путину письмо и попал на видео

Lenta.ru05:54

Путин посетил Могилу Неизвестного Солдата

RT на русском05:07

Собянин возложил цветы к Могиле Неизвестного солдата

РИА Новости06:30

Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремля

Газета.Ru06:03
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Происшествия

ФСБ задержала в Курской области главу отдела полиции за госизмену

ФСБ сообщила о задержании начальника отдела полиции одного из районов Курской области по подозрению в госизмене.
РИА Новости 06:51
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Общество

Гособвинение запросило для Серебренникова 6 лет колонии

Для бывшего директора «Гоголь-центра» Алексея Малобродского прокуратура просит 5 лет лишения свободы, для двух других обвиняемых -- бывшего директора департамента господдержки искусства Минкульта РФ Софьи Апфельбаум и экс-гендиректора «Седьмой студии» Юрия Итина -- по 4 года.
Коммерсантъ 05:38
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Политика

Песков рассказал о портрете Путина на диване в его кабинете

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, откуда взялся портрет главы государства Владимира Путина у него в кабинете, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 05:09
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Общество

В Гааге возобновляются слушания по делу о сбитом на Украине Boeing

22 июня в Нидерландах возобновятся слушания по делу о катастрофе Boeing Malaysia Airlines на Украине в июле 2014 года.
Московский Комсомолец вчера в 18:30
2
Общество

Южная Корея заявила о новой волне коронавируса

В начале мая в стране выявили резкий рост выявленных случаев заражения коронавируса.
Lenta.ru 07:18
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Политика

В России нашли возможность достроить газопровод «Северный поток-2»

В России нашли возможность достроить газопровод «Северный поток-2». Об этом сообщает издание «Die Welt» в субботу 20 июня 2020 года.
Каскад 20 июня в 07:39
1,2K
Гаджеты

В сети появились характеристики нового смартфона Honor X10 Max

Портал GizmoChina опубликовал характеристики грядущей новинки от компании Huawei, смартфона Honor X10 Max.
Деловое.ТВ 06:47
6
Общество

Блогер из России погибла в ДТП на Бали

Посольство РФ в Индонезии занимается происшествием на острове Бали, в результате которого погибла российская гражданка Анастасия Тропицель.
ТАСС вчера в 22:28
2,1K
Шоу-бизнес

Оксана Самойлова рассказала о проблемах со здоровьем у сына

Джиган и Самойлова собрали массу новых подписчиков. Оксана заявила, что подала на развод.
Вести Подмосковья 04:45
15
Общество

В Саратовской области выявлено 115 новых заражений коронавирусом

С начала пандемии 41 житель Саратовской области скончался от коронавируса.
АиФ Саратов вчера в 01:55
1,1K
Здоровье

В Свердловской области зафиксировано 197 случаев коронавируса

Екатеринбург в эфире 05:07
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Шоу-бизнес

Тамара Семина: «Федосееву-Шукшину интересуют только деньги и мужики»

Тамара Семина: "Федосееву-Шукшину интересуют только деньги и мужики" Актриса отреагировала на последние откровения Лидии Николаевны.
Экспресс газета вчера в 11:40
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Общество

ФСБ рассекретила преступления нацистов в Крыму

В Крыму ФСБ рассекретила и передала в Государственный архив республики документы о фактах нацистских преступлений против мирного населения полуострова в годы Великой Отечественной войны.
Lenta.ru 06:09
190
Происшествия

Двух фигурантов дела «Сети» осудили в Петербурге

По решению 1-го Западного окружного суда Виктор Филинков приговорен к семи годам лишения свободы, Юлий Бояршинов - к 5,5 годам.
Российская газета 05:44
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Технологии

Новая функция «ВКонтакте» стала доступна всем пользователям

Экономика сегодня 05:56
Культура

Федор Добронравов назвал причины своего ухода из Театра сатиры

Народный артист России Федор Добронравов в беседе с обозревателем газеты «Московский комсомолец» назвал причины своего ухода из Театра сатиры.
Известия вчера в 21:14
258
Экономика

Пенсионерам пересчитают выплаты за два года

Согласно документу, пенсионеры смогут получить перерасчет пенсионных выплат за два года. Это будет период с 2016 по 2018 годы.
СургутИнтерНовости вчера в 14:05
479
Общество

ПФР готовит россиянам единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей

Россияне смогут получить от ПФР новую единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка в возрасте от 17 до 18 лет.
iReactor вчера в 10:23
279
Происшествия

На Урале омбудсмен попросил найти школьниц, издевавшихся над голубем

РИА Новости 07:05
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Политика

Путин призвал не искать ему преемников и не исключил участия в выборах

Если поправку примут, Путин не исключает возможности вновь избираться в президенты.
ИА Красная Весна вчера в 07:32
18K
Технологии

В Minecraft воссоздали Чернобыльскую АЭС

В компьютерной игре Minecraft воссоздали копию Чернобыльской АЭС. Автром выступил игрок под ником Janisko, сообщает сайт 3dnews.ru.
Piter.tv вчера в 13:58
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Музыка

У Димы Билана отняли победу на «Евровидении-2008»

У Димы Билана отняли победу на "Евровидении-2008" Вместо него первый приз решено присудить Ани Лорак.
Экспресс газета вчера в 12:31
199
Шоу-бизнес

Экс-жена Андрея Григорьева-Апполонова снялась обнаженной

Мария Лопатова, экс-жена певца Андрея Григорьева-Апполонова, сделала фото в обнаженном виде.
Дни24 06:58
7
Политика

В Нью-Йорке решили демонтировать памятник Теодору Рузвельту

В Нью-Йорке решили демонтировать памятник бывшему президенту США Теодору Рузвельту у входа в Американский музей естественной истории, пишет New York Times.
РИА Новости вчера в 21:18
963
Политика

Путин назвал память о Великой Отечественной войне абсолютно священной

Московский Комсомолец 03:07
Политика

Россия откажется от РЛС «Балхаш» в Казахстане

REGNUM 07:15
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Происшествия

Стало известно о возможном аресте Верзилова за мелкое хулиганство

Издателю «Медиазоны», участнику арт-группы «Война» Петру Верзилову грозит арест за мелкое хулиганство.
Lenta.ru вчера в 16:29
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Происшествия

Наркотическая лаборатория ликвидирована во Владимирской области

«Сотрудниками Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России совместно с коллегами из Владимирской области и представителями ФСБ России пресечена незаконная деятельность нарколаборатории», — цитирует ТАСС официального представителя МВД России Ирину Волк.
RT на русском 06:10
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Экономика

В Госдуме заинтересовались ростом доли японских ценных бумаг в золотовалютных активах ЦБ

Как отмечают в комитете, в отчете Банка России нет пояснений, почему в 2020 году доля японских ценных бумаг в золотовалютных активах регулятора выросла с 7,5% до 13,2%.
Финансовая газета 19 июня в 08:15
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Здоровье

Ивановские санатории откроют для реабилитации перенесших коронавирус

Иваново, 22 июня 2020, 12:25 — REGNUM Ряд санаториев в Ивановской области смогут возобновить работу, об этом сообщил 22 июня на брифинге главный санитарный врач региона Павел Колесник.
REGNUM 05:25
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