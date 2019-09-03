Политика
RT на русскомПутин отреагировал на ситуацию с оскорблением жителей Тулуна
Президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию с оскорблениями пострадавших от паводка жителей города Тулун Иркутской области, которые якобы прозвучали со стороны главы пресс-службы правительства региона Ирины Алашкевич. По словам российского лидера, он ничего не слышал об этой истории.
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с чего всё началось
Во время общения Владимира Путина с жителями Тулуна один из участников встречи спросил главу государства, отправит ли он в отставку начальника пресс-службы губернатора Иркутской области Ирину Алашкевич, назвавшую пострадавших от наводнения бичевней и быдлом.Твой Иркутсквчера в 10:43
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За оскорбление жителей Тулуна Путин назвал Алашкевич «непорядочным человеком»
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