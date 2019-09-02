Во время общения Владимира Путина с жителями Тулуна один из участников встречи спросил главу государства, отправит ли он в отставку начальника пресс-службы губернатора Иркутской области Ирину Алашкевич, назвавшую пострадавших от наводнения бичевней и быдлом.

с чего всё началось

Об оскорблении жителей Тулуна чиновницей стало известно из аудиозаписи, которая появилась в интернете. На ней она называет граждан "быдлом и бичами". По предварительным данным, голос якобы принадлежит руководителю пресс-службы губернатора Иркутской области Ирине Алашкевич.

Экономика В России опровергли подорожание авиабилетов 2 сентября заместитель исполнительного директора АЭВТ Борис Шокуров заявил, что стоимость авиабилетов в 2019 году вырастет по сравнению с предыдущим годом примерно на десять процентов. на 9–10 процентов.

Политика Польша пообещала выставить Германии счет за Вторую мировую Польское правительство намерено потребовать от Германии репараций за нанесенный во время Второй мировой войны ущерб, заявил президент республики Анджей Дуда в 80-ю годовщину начала Второй мировой войны.

Здоровье Цуканов показал Путину больницы:«Придешь лечить одно, уйдешь с другим» Несмотря на заготовленные вопросы чиновник проявил себя как любопытный спикер и искренне делился, в каком шоке от уральских больниц, фото которых показывает президенту.

Экономика Промопроизводство замедлило рост За июль 2018-го — июнь 2019 года доля промо в продажах выросла всего на 1 процентный пункт, до 53%, это самый медленный рост за пять лет.

Авто Группа ГАЗ показала новую «Газель» Группа ГАЗ представила на выставке Comtrans 2019 (официально начнет работу в МВЦ «Крокус Экспо» 3 сентября) легкий коммерческий автомобиль нового поколения «Газель NN», сообщает ТАСС.

Армия и оружие Израильский броневик уничтожили ракетой «Малютка» Бронеавтомобиль Армии обороны Израиля был уничтожен противотанковой ракетой советской разработки.

Футбол «Нам будет не хватать тебя». Рамос проводил Наваса в «ПСЖ» Защитник «Реала» Серхио Рамос пожалал удачи голкиперу Кейлору Навасу, который в рамках обмена с «ПСЖ» отправился в парижский клуб.

Энергетика Россия потеряет полтриллиона рублей из-за падения нефти Налоговые поступления России снизятся на полтриллиона рублей в год из-за спада цены на самую распространенную отечественную нефть Urals, в которой больше серы, чем в других сортах.

Политика Порошенко вошёл в комитет Рады по интеграции с ЕС Бывший президент Украины Пётр Порошенко вошёл в состав комитета Верховной рады по вопросам интеграции с Европейским союзом.

Шоу-бизнес Поклонская прокомментировала развод Депутат Госдумы Наталья Поклонская прокомментировала новость о расставании с экс-руководителем аппарата федерального омбудсмена Иваном Соловьевым.

Армия и оружие В США заявили об опасности новых технологий в системе ядерного оружия Уорк не исключает пользы от внедрения высоких технологий в военной сфере, но призывает ограничить их применение в системе ядерного контроля.

Происшествия Испанцы нашли на яхте россиянина и 800 килограммов кокаина Испанские силовики перехватили в Атлантическом океане яхту с почти 800 килограммами кокаина.

Авто Транспортный налог предложили отменить В России транспортный налог должен быть отменен, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Сергей Катасонов, передает Агентство "Москва".

Политика В раде назвали катастрофой ситуацию с углем на Украине Ситуация с запасами угля на Украине является катастрофической, заявил глава Независимого профсоюза горняков и депутат Верховной рады от партии «Батькивщина» Михаил Волынец.

Музыка Лоза назвал шутки про «3 сентября» Шуфутинского безвкусицей Шуфутинский отметил, что песню про 3 сентября поёт на каждом своём концерте уже более 25 лет и не планирует менять её на новый популярный хит, который обязательно нужен исполнителям, если старая песня плохая.

Политика Украинского политолога выгнали из студии «России 1» В июне украинскому эксперту Всеволоду Непогодину навсегда запретили участие в программе «60 минут» за оскорбление оппонента.

Происшествия Россиян предупредили о новом виде телефонного мошенничества "Неизвестные связываются с гражданами по телефону и, представляясь следователями или сотрудниками иных государственных органов, сообщают о возможности возместить стоимость услуг адвоката, а также получить компенсацию за фальсифицированные БАДы", - говорится в пресс-релизе.