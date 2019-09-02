Политика

Газета.RuГазета.RuПутин возмущен информацией об оскорблении чиновницей жителей Тулуна

Об оскорблении жителей Тулуна чиновницей стало известно из аудиозаписи, которая появилась в интернете. На ней она называет граждан "быдлом и бичами". По предварительным данным, голос якобы принадлежит руководителю пресс-службы губернатора Иркутской области Ирине Алашкевич.
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с чего всё началось

Президент назвал Ирину Алашкевич непорядочным человеком за оскорбление жителей Тулуна

Во время общения Владимира Путина с жителями Тулуна один из участников встречи спросил главу государства, отправит ли он в отставку начальника пресс-службы губернатора Иркутской области Ирину Алашкевич, назвавшую пострадавших от наводнения бичевней и быдлом.
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