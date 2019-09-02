Политика
Газета.RuПутин возмущен информацией об оскорблении чиновницей жителей Тулуна
Об оскорблении жителей Тулуна чиновницей стало известно из аудиозаписи, которая появилась в интернете. На ней она называет граждан "быдлом и бичами". По предварительным данным, голос якобы принадлежит руководителю пресс-службы губернатора Иркутской области Ирине Алашкевич.
Читать в источнике
Оценить233
с чего всё началось
Во время общения Владимира Путина с жителями Тулуна один из участников встречи спросил главу государства, отправит ли он в отставку начальника пресс-службы губернатора Иркутской области Ирину Алашкевич, назвавшую пострадавших от наводнения бичевней и быдлом.Твой Иркутск10:43
Подробнее о событии
Показать все источники
Путин резко высказался о назвавшей жителей Тулуна «быдлом» иркутской чиновнице
Московский Комсомолец12:09
Автоматически обработан 7241 источник, обновлено в 20:00, Вашингтон
Происшествия
Вахта памяти: со дня трагедии в Беслане прошло 15 лет
Вести.Ru вчера в 03:29
Культура
Прооперировали Александра Розенбаума
Евразия Daily 07:58
Авто
Эксклюзивный Bugatti продали за 234 миллиона рублей
Ценник на Bugatti составил 234 миллиона рублей.
Live24 07:27
Политика
Советники лидеров «нормандской четвёрки» встретились в Берлине
Советники лидеров России, Украины, Германии и Франции завершили переговоры, проходившие в Берлине.
RT на русском 17:51
Экономика
В России опровергли подорожание авиабилетов
2 сентября заместитель исполнительного директора АЭВТ Борис Шокуров заявил, что стоимость авиабилетов в 2019 году вырастет по сравнению с предыдущим годом примерно на десять процентов. на 9–10 процентов.
Lenta.ru 07:58
Политика
Польша пообещала выставить Германии счет за Вторую мировую
Польское правительство намерено потребовать от Германии репараций за нанесенный во время Второй мировой войны ущерб, заявил президент республики Анджей Дуда в 80-ю годовщину начала Второй мировой войны.
Взгляд.ру вчера в 12:17
Армия и оружие
В Кронштадте военные России и Германии почтили память погибших в годы ВОВ
Невские Новости 10:46
Космос
Китай запланировал до конца года ещё восемь пусков «Куайчжоу-1А»
News.ru 31 августа в 07:28
Происшествия
Потерявшаяся 20 лет назад девочка из Беларуси нашлась в России
Российская газета 18:48
Происшествия
Пять человек погибли на Багамах из-за урагана «Дориан»
Ураган «Дориан» унес жизни пяти человек на Багамах.
Известия 19:30
Происшествия
Турецкие врачи признали изъятие органов у погибшей 16-летней россиянки
RT на русском 12:08
Здоровье
Цуканов показал Путину больницы:«Придешь лечить одно, уйдешь с другим»
Несмотря на заготовленные вопросы чиновник проявил себя как любопытный спикер и искренне делился, в каком шоке от уральских больниц, фото которых показывает президенту.
URA.Ru 11:45
Экономика
Промопроизводство замедлило рост
За июль 2018-го — июнь 2019 года доля промо в продажах выросла всего на 1 процентный пункт, до 53%, это самый медленный рост за пять лет.
Коммерсантъ 18:54
Авто
Группа ГАЗ показала новую «Газель»
Группа ГАЗ представила на выставке Comtrans 2019 (официально начнет работу в МВЦ «Крокус Экспо» 3 сентября) легкий коммерческий автомобиль нового поколения «Газель NN», сообщает ТАСС.
РБК 07:52
Армия и оружие
Израильский броневик уничтожили ракетой «Малютка»
Бронеавтомобиль Армии обороны Израиля был уничтожен противотанковой ракетой советской разработки.
Российская газета 06:25
Футбол
«Нам будет не хватать тебя». Рамос проводил Наваса в «ПСЖ»
Защитник «Реала» Серхио Рамос пожалал удачи голкиперу Кейлору Навасу, который в рамках обмена с «ПСЖ» отправился в парижский клуб.
Матч ТВ 14:20
Энергетика
Россия потеряет полтриллиона рублей из-за падения нефти
Налоговые поступления России снизятся на полтриллиона рублей в год из-за спада цены на самую распространенную отечественную нефть Urals, в которой больше серы, чем в других сортах.
Lenta.ru 18:45
Политика
Порошенко вошёл в комитет Рады по интеграции с ЕС
Бывший президент Украины Пётр Порошенко вошёл в состав комитета Верховной рады по вопросам интеграции с Европейским союзом.
RT на русском 15:33
Происшествия
Журналиста Азара отпустили из отделения полиции
RT на русском 18:02
Шоу-бизнес
Поклонская прокомментировала развод
Депутат Госдумы Наталья Поклонская прокомментировала новость о расставании с экс-руководителем аппарата федерального омбудсмена Иваном Соловьевым.
Газета.Ru 13:35
Армия и оружие
В США заявили об опасности новых технологий в системе ядерного оружия
Уорк не исключает пользы от внедрения высоких технологий в военной сфере, но призывает ограничить их применение в системе ядерного контроля.
RT на русском 02:55
Происшествия
Испанцы нашли на яхте россиянина и 800 килограммов кокаина
Испанские силовики перехватили в Атлантическом океане яхту с почти 800 килограммами кокаина.
Lenta.ru 13:20
Авто
Транспортный налог предложили отменить
В России транспортный налог должен быть отменен, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Сергей Катасонов, передает Агентство "Москва".
Москва 24 03:10
Политика
В раде назвали катастрофой ситуацию с углем на Украине
Ситуация с запасами угля на Украине является катастрофической, заявил глава Независимого профсоюза горняков и депутат Верховной рады от партии «Батькивщина» Михаил Волынец.
Известия 17:32
Музыка
Лоза назвал шутки про «3 сентября» Шуфутинского безвкусицей
Шуфутинский отметил, что песню про 3 сентября поёт на каждом своём концерте уже более 25 лет и не планирует менять её на новый популярный хит, который обязательно нужен исполнителям, если старая песня плохая.
News.ru 13:35
Политика
Украинского политолога выгнали из студии «России 1»
В июне украинскому эксперту Всеволоду Непогодину навсегда запретили участие в программе «60 минут» за оскорбление оппонента.
RT на русском 18:59
Происшествия
Россиян предупредили о новом виде телефонного мошенничества
"Неизвестные связываются с гражданами по телефону и, представляясь следователями или сотрудниками иных государственных органов, сообщают о возможности возместить стоимость услуг адвоката, а также получить компенсацию за фальсифицированные БАДы", - говорится в пресс-релизе.
РИА Новости 07:10
Политика
Путин в шутку предложил назначить Мутко мэром затопленного Тулуна
Президент России Владимир Путин в понедельник, 2 сентября, предложил в шутку назначить вице-премьера Виталия Мутко мэром Тулуна, пострадавшего от наводнения, во время встречи с жителями в Иркутской области.
Известия 08:11