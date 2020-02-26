Политика
ТАССПутин возмущен призывами убивать детей сотрудников Росгвардии
Президент России Владимир Путин возмущен призывами убивать детей сотрудников Росгвардии. Таким образом можно разбалансировать ситуацию в стране, а "с этим не шутят", уверен глава государства.
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Политика
Сурков объяснил свой уход из Кремля
Владислав Сурков, экс-помощник президента, объяснил свою отставку «изменившимся контекстом».
Политика
Экс-замглавы МИД Украины заявила о новой эре в отношениях с Россией
Бывший заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль заявила, что в отношениях с Россией наступила новая эра.
Происшествия
ФСБ задержала в Саратове двух подростков, готовивших массовое убийство
Сотрудники ФСБ России задержали двоих подростков по подозрению в подготовке теракта на территории одного из образовательных учреждений Саратова, сообщили 26 февраля в пресс-службе ведомства.
Здоровье
Роспотребнадзор рекомендовал не ездить в Италию, Иран и Южную Корею
Роспотребнадзор рекомендовал воздержаться от поездок в Италию, Иран и Республику Корея из-за роста числа заболевших коронавирусной инфекцией нового типа (Covid-19).
Происшествия
Суд арестовал второго обвиняемого по делу об убийстве Япончика
Басманный суд Москвы арестовал второго обвиняемого в убийстве криминального "авторитета" Вячеслава Иванькова (Япончика) Каху Газзаева.
Экономика
«Опора России» оценила минимальную розничную цену за литр пива
Общественная организация малого и среднего предпринимательства "Опора России" по-прежнему оценивает возможный уровень минимальной розничной цены (МРЦ) на пиво на уровне 70-75 рублей за литр, сообщил РИА Новости член президиума "Опоры России" Алексей Небольсин.
Политика
Совфед одобрил закон о звании «Город трудовой доблести»
Закон устанавливает правовые основания присвоения почетного звания Российской Федерации "Город трудовой доблести" тем городам, жители которых обеспечили бесперебойное производство на предприятиях военной и гражданской продукции, проявив при этом массовый трудовой героизм.
Общество
Замначальника ГИБДД Воронежской области объяснил наличие 22 квартир
Хоккей
Ковальчук прокомментировал дебют за «Вашингтон»
Нападающий "Вашингтона" Илья Ковальчук поделился впечатлениями от первого матча за "Кэпиталз".
Политика
Путин предложил оппозиции предъявить позитивную программу
Оппозиция должна не только критиковать власть, но и предоставить людям позитивную программу, заявил президент Владимир Путин в интервью ТАСС.
Общество
Аналитики выявили резкое снижение доходов таксистов из-за агрегаторов
Появление агрегаторов такси почти в шесть раз (с 2012 года) увеличило число москвичей, пользующихся этим видом транспорта, и одновременно почти втрое снизило доходы столичных водителей-таксистов.
Энергетика
Россия и Белоруссия рассчитали размер компенсации за грязную нефть
Белоруссия и Россия подписали протокол о компенсации за попадание загрязненной нефти в нефтепровод «Дружба», размер компенсации – $15 за баррель, передает «РИА Новости» слова заместителя председателя «Белнефтехима» Владимира Сизова.
Кино
Назван актерский состав второго сезона «Ведьмака» от Netflix
Экономика
Чеснок подорожал в России на фоне сообщений о коронавирусе
Народное средство от простуды чеснок подорожал в январе этого года в России на 37% — по сравнению с аналогичным периодом 2019 года — на фоне распространения коронавируса COVID-2019.
Общество
Гульнара Каримова обратилась к президенту Узбекистана с предложением
Дочь бывшего президента Узбекистана Гульнара Каримова обратилась с письмом к действующему главе государства Шавкату Мирзиёеву.
Кино
В мультфильме Disney и Pixar появится первый ЛГБТ-персонаж
В новом мультфильме "Вперед" от компании Pixar впервые официально появится ЛГБТ-персонаж.
Происшествия
Личности 13 свидетелей по делу о крушении MH17 решили оставить в тайне
Личности 13 свидетелей, которые проходят по делу о крушении малайзийского Boeing в Донбассе, останутся в тайне.
Технологии
«Мегафон» запустил сеть 5G в роуминге
Первой страной, где российские абоненты смогут пользоваться услугами пятого поколения связи в роуминге, стала Румыния, сообщил представитель «Мегафона»: компания договорилась с оператором Orange, представленным в Румынии и еще 22 странах.
Культура
Певица Граймс рассказала о своей роли киборга в Cyberpunk 2077
Игра выйдет уже в сентябре этого года. Певица Граймс рассказала о своем персонаже Lizzy Wizzy (Лиззи Уиззи) в видеоигре Cyberpunk 2077.
Общество
Россияне смогут докупить стаж для страховой пенсии
Гражданам, которые не смогли накопить на пенсию, поможет гарантированная пенсионная программа.
Общество
Суд досрочно освободил из колонии экс-главу ФСИН Реймера
Центральный районный суд Калининграда освободил условно-досрочно бывшего директора ФСИН Александра Реймера, осужденного на 8 лет лишения свободы по делу о мошенничестве, сообщили РАПСИ в пресс-службе суда.
Гаджеты
Назван самый продаваемый смартфон 2019 года
Стал известен самый популярный смартфон в мире по результатам 2019 года.
Происшествия
В Кабардино-Балкарии уволят врачей за застолье на работе
В Кабардино-Балкарии руководство Терской районной больницы и поликлиники уволят за то что, врачи устроили застолье в кабинете в рабочее время.
Футбол
Женская футбольная лига появится в Саудовской Аравии
Общество
Disney сменила генерального директора
Компания Disney назначила нового генерального директора, им стал Боб Чапек, сменив на этом посту Боба Айгера.
Происшествия
Тувинца принудительно поместили на карантин после поездки через Китай
Жителя Тувы принудительно поместили под наблюдение медиков из-за непрекращающегося кашля после возвращения с острова Бали через Гонконг и Пекин, сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по республике.
Наука
На Бали обнаружили крупнейшую коллекцию древнеримских бус
Крупнейшую коллекцию древнеримских стеклянных бусин с золотыми прокладками среди археологических раскопок Юго-Восточной Азии обнаружили на острове Бали.
Шоу-бизнес
Похудевшая Елена Степаненко поразила новой прической и молодым лицом
Похудевшая почти на 46 килограммов Елена Степаненко после громкого развода с Евгением Петросяном поразила фанатов новой прической и молодым лицом.
Происшествия
СК завел дело после гибели омича, которому могли подбросить наркотики
Следователи омского управления СК РФ возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий в отношении правоохранителей после гибели жителя Омска, который заявил, что ему подбросили наркотики, а вскоре погиб под колесами электрички, рассказал РИА Новости депутат Омского горсовета Дмитрий Петренко; СК и полиция эту информацию пока не подтверждают.