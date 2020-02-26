Политика

ТАССТАССПутин возмущен призывами убивать детей сотрудников Росгвардии

Президент России Владимир Путин возмущен призывами убивать детей сотрудников Росгвардии. Таким образом можно разбалансировать ситуацию в стране, а "с этим не шутят", уверен глава государства.
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Путин возмутился призывами убивать детей росгвардейцев

Московский Комсомолец02:59

Путина возмутили призывы убивать детей сотрудников Росгвардии

Lenta.ru01:41

Путин возмутился призывам убивать детей сотрудников Росгвардии

RT на русском02:39

Путин возмутился призывами убивать детей росгвардейцев

РБК02:36

Путин возмущен призывами убивать детей силовиков

РЕН ТВ01:48

Путин оценил работу росгвардейцев на несанкционированных акциях

Известия02:45

Путин возмущен призывами убивать детей сотрудников Росгвардии

ТАСС01:31
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Политика

Сурков объяснил свой уход из Кремля

Владислав Сурков, экс-помощник президента, объяснил свою отставку «изменившимся контекстом».
РБК 01:26
Политика

Экс-замглавы МИД Украины заявила о новой эре в отношениях с Россией

Бывший заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль заявила, что в отношениях с Россией наступила новая эра.
РИА Новости вчера в 12:30
Происшествия

ФСБ задержала в Саратове двух подростков, готовивших массовое убийство

Сотрудники ФСБ России задержали двоих подростков по подозрению в подготовке теракта на территории одного из образовательных учреждений Саратова, сообщили 26 февраля в пресс-службе ведомства.
REGNUM 02:51
Здоровье

Роспотребнадзор рекомендовал не ездить в Италию, Иран и Южную Корею

Роспотребнадзор рекомендовал воздержаться от поездок в Италию, Иран и Республику Корея из-за роста числа заболевших коронавирусной инфекцией нового типа (Covid-19).
Ведомости вчера в 23:50
Происшествия

Суд арестовал второго обвиняемого по делу об убийстве Япончика

Басманный суд Москвы арестовал второго обвиняемого в убийстве криминального "авторитета" Вячеслава Иванькова (Япончика) Каху Газзаева.
Газета.Ru вчера в 07:51
Экономика

«Опора России» оценила минимальную розничную цену за литр пива

Общественная организация малого и среднего предпринимательства "Опора России" по-прежнему оценивает возможный уровень минимальной розничной цены (МРЦ) на пиво на уровне 70-75 рублей за литр, сообщил РИА Новости член президиума "Опоры России" Алексей Небольсин.
РИА Новости 02:39
Политика

Совфед одобрил закон о звании «Город трудовой доблести»

Закон устанавливает правовые основания присвоения почетного звания Российской Федерации "Город трудовой доблести" тем городам, жители которых обеспечили бесперебойное производство на предприятиях военной и гражданской продукции, проявив при этом массовый трудовой героизм.
РИА Новости 02:45
Общество

Замначальника ГИБДД Воронежской области объяснил наличие 22 квартир

Известия вчера в 11:22
Хоккей

Ковальчук прокомментировал дебют за «Вашингтон»

Нападающий "Вашингтона" Илья Ковальчук поделился впечатлениями от первого матча за "Кэпиталз".
Pravda.Ru 02:43
Политика

Путин предложил оппозиции предъявить позитивную программу

Оппозиция должна не только критиковать власть, но и предоставить людям позитивную программу, заявил президент Владимир Путин в интервью ТАСС.
РБК 02:42
Общество

Аналитики выявили резкое снижение доходов таксистов из-за агрегаторов

Появление агрегаторов такси почти в шесть раз (с 2012 года) увеличило число москвичей, пользующихся этим видом транспорта, и одновременно почти втрое снизило доходы столичных водителей-таксистов.
РБК 00:01
Энергетика

Россия и Белоруссия рассчитали размер компенсации за грязную нефть

Белоруссия и Россия подписали протокол о компенсации за попадание загрязненной нефти в нефтепровод «Дружба», размер компенсации – $15 за баррель, передает «РИА Новости» слова заместителя председателя «Белнефтехима» Владимира Сизова.
Ведомости вчера в 07:44
Кино

Назван актерский состав второго сезона «Ведьмака» от Netflix

Известия 24 февраля в 13:10
Экономика

Чеснок подорожал в России на фоне сообщений о коронавирусе

Народное средство от простуды чеснок подорожал в январе этого года в России на 37% — по сравнению с аналогичным периодом 2019 года — на фоне распространения коронавируса COVID-2019.
Известия вчера в 17:21
Общество

Гульнара Каримова обратилась к президенту Узбекистана с предложением

Дочь бывшего президента Узбекистана Гульнара Каримова обратилась с письмом к действующему главе государства Шавкату Мирзиёеву.
REGNUM 01:56
Кино

В мультфильме Disney и Pixar появится первый ЛГБТ-персонаж

В новом мультфильме "Вперед" от компании Pixar впервые официально появится ЛГБТ-персонаж.
Neva.Today 24 февраля в 08:24
Происшествия

Самолет Ан-2 совершил вынужденную посадку в Казахстане

ТАСС 02:40
Происшествия

Личности 13 свидетелей по делу о крушении MH17 решили оставить в тайне

Личности 13 свидетелей, которые проходят по делу о крушении малайзийского Boeing в Донбассе, останутся в тайне.
Lenta.ru вчера в 19:31
Технологии

«Мегафон» запустил сеть 5G в роуминге

Первой страной, где российские абоненты смогут пользоваться услугами пятого поколения связи в роуминге, стала Румыния, сообщил представитель «Мегафона»: компания договорилась с оператором Orange, представленным в Румынии и еще 22 странах.
Ведомости вчера в 16:24
Культура

Певица Граймс рассказала о своей роли киборга в Cyberpunk 2077

Игра выйдет уже в сентябре этого года. Певица Граймс рассказала о своем персонаже Lizzy Wizzy (Лиззи Уиззи) в видеоигре Cyberpunk 2077.
Piter.tv вчера в 04:12
Общество

Россияне смогут докупить стаж для страховой пенсии

Гражданам, которые не смогли накопить на пенсию, поможет гарантированная пенсионная программа.
ФедералПресс вчера в 23:48
Общество

Суд досрочно освободил из колонии экс-главу ФСИН Реймера

Центральный районный суд Калининграда освободил условно-досрочно бывшего директора ФСИН Александра Реймера, осужденного на 8 лет лишения свободы по делу о мошенничестве, сообщили РАПСИ в пресс-службе суда.
РАПСИ вчера в 02:26
Гаджеты

Назван самый продаваемый смартфон 2019 года

Стал известен самый популярный смартфон в мире по результатам 2019 года.
ToDay News Ufa 02:29
Происшествия

В Кабардино-Балкарии уволят врачей за застолье на работе

В Кабардино-Балкарии руководство Терской районной больницы и поликлиники уволят за то что, врачи устроили застолье в кабинете в рабочее время.
Газета.Ru 01:15
Футбол

Женская футбольная лига появится в Саудовской Аравии

Ридус вчера в 17:45
Общество

Disney сменила генерального директора

Компания Disney назначила нового генерального директора, им стал Боб Чапек, сменив на этом посту Боба Айгера.
Коммерсантъ вчера в 16:29
Происшествия

Тувинца принудительно поместили на карантин после поездки через Китай

Жителя Тувы принудительно поместили под наблюдение медиков из-за непрекращающегося кашля после возвращения с острова Бали через Гонконг и Пекин, сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по республике.
РИА Новости вчера в 22:26
Наука

На Бали обнаружили крупнейшую коллекцию древнеримских бус

Крупнейшую коллекцию древнеримских стеклянных бусин с золотыми прокладками среди археологических раскопок Юго-Восточной Азии обнаружили на острове Бали.
Красная весна 23 февраля в 06:35
Шоу-бизнес

Похудевшая Елена Степаненко поразила новой прической и молодым лицом

Похудевшая почти на 46 килограммов Елена Степаненко после громкого развода с Евгением Петросяном поразила фанатов новой прической и молодым лицом.
Актуальные Новости вчера в 00:31
Происшествия

СК завел дело после гибели омича, которому могли подбросить наркотики

Следователи омского управления СК РФ возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий в отношении правоохранителей после гибели жителя Омска, который заявил, что ему подбросили наркотики, а вскоре погиб под колесами электрички, рассказал РИА Новости депутат Омского горсовета Дмитрий Петренко; СК и полиция эту информацию пока не подтверждают.
РИА Новости вчера в 02:11
Как работают Яндекс.Новости?
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