Попытки Таллина помешать работе российского информационного агентства Sputnik в Эстонии не должны остаться незамеченными, сказал Президент России Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции в четверг.

Путин осудил давление на Sputnik в Эстонии

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