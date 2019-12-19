Политика

Парламентская газетаПарламентская газетаПутин осудил давление на Sputnik в Эстонии

Попытки Таллина помешать работе российского информационного агентства Sputnik в Эстонии не должны остаться незамеченными, сказал Президент России Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции в четверг.
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