Президент России Владимир Путин удивился докладу губернатора Красноярского края Александра Усса о разливе топлива в Норильске.

Путин возмутился докладом губернатора о разливе топлива в Норильске

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