Общество

ИзвестияИзвестияПутин возмутился докладом губернатора о разливе топлива в Норильске

Президент России Владимир Путин удивился докладу губернатора Красноярского края Александра Усса о разливе топлива в Норильске.
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Путин возмутился несвоевременным докладом о разливе топлива в Норильске

RT на русском11:06

Путин поручил правоохранительным органам разобраться с замалчиванием ЧП в Норильске

Интерфакс09:46

Путин побледнел от гнева и кричал про ЧП в Норильске

Московский Комсомолец11:51

В Москве узнали об аварии в Норильске через полчаса

Коммерсантъ11:08

Красноярский губернатор оценил сроки ликвидации последствий ЧП в Норильске

ТАСС10:05

Что случилось за день. Главные новости РБК

РБК11:56

Путин объявил ЧС федерального уровня после разлива топлива в Норильске

РИА Новости10:50
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Автоматически обработано 7216 источников, обновлено в 12:06, Ашберн
Шоу-бизнес

Евгений Миронов раскритиковал Галкина за пародию на Собянина и Путина

Piter.tv вчера в 07:47
1,1K
Политика

Песков прокомментировал слова Трампа о «ядерном пакте» с Россией

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление президента США Дональда Трампа, заявил, что министрам иностранных дел необходимо интенсифицировать работу над Договором о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), так как его время уходит.
Известия 11:08
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Автоспорт

F1-Insider: Фернандо Алонсо может возглавить Renault после 2022 года

Как пишет корреспондент F1-Insider Ральф Бах, испанский гонщик станет ключевой фигурой в проекте французского концерна, причем не только в 2021 и 2022 годах, на которые он, возможно, подпишет контракт боевого пилота.
Autosport.com.ru вчера в 15:18
Происшествия

Начальник цеха ТЭЦ-3 задержан после разлива топлива в Норильске

Газета.Ru 10:36
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Авто

Новый Volkswagen Arteon показали на тизере

Немецкий автопроизводитель анонсировал появление нового Volkswagen Arteon, а также его новой модификации в кузове Shooting Brake, сообщает издание 32cars.ru.
SpeedMe 03:42
1
Происшествия

В «Российской венчурной компании» прошли обыски

Москва, 3 июня 2020, 13:43 — REGNUM Сотрудники службы экономической безопасности ФСБ и следователи МВД провели обыски в офисе «Российской венчурной компании» и в доме ее гендиректора Александра Повалко.
REGNUM 06:43
302
Происшествия

В Екатеринбурге погиб вооружённый мужчина после штурма его квартиры

REGNUM 01 июня в 07:26
936
Шоу-бизнес

Бывшая возлюбленная Аршавина показала новый дом

Российская телеведущая и бывшая возлюбленная футболиста Андрея Аршавина Юлия Барановская показала свой новый дом.
Lenta.ru 05:13
52
Общество

Владелец русского ресторана в США заявил о защите от протестующих

Владелец русского ресторана Pushkin в Сан-Диего Айк Газарян, с оружием охранявший свой ресторан во время беспорядков в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда, ответил на обвинения в том, что он "русская мафия": по его словам, он имеет право защищаться от мародеров.
РИА Новости вчера в 16:30
2K
Экономика

Прожиточный минимум в России вырос на 2,2 процента

Прожиточный минимум в России с начала года вырос на 2,2% по сравнению с концом 2019-го.
РИА Новости 08:03
53
Происшествия

Известная телеведущая покончила с собой в Индии

Индийская телеведущая из Бангалора - 29-летняя Чандана – решила свести счеты с жизнью после того, как ее молодой человек отказался жениться на ней.
Live24 09:53
2
Экономика

Сбербанк отменил «банковский роуминг» по всей стране

Закон об отмене "банковского роуминга", который предусматривает отмену комиссии за межрегиональные переводы между счетами граждан в одном банке, вступает в силу только в июне.
ТАСС 01 июня в 17:00
19
Происшествия

Суд арестовал обвиняемого в насилии и убийстве девочки в Крыму

Ленинский районный суд Крыма арестовал до 1 августа местного жителя, обвиняемого в надругательстве и убийстве шестилетней девочки, найденной мертвой в Северо-Крымском канале, сообщила в среду журналистам старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по республике Крым и Севастополю Ольга Постнова.
РИА Новости 12:02
1
Политика

Путин одобрил выдвижение губернатора ХМАО Комаровой на новый срок

Президент России Владимир Путин одобрил планы губернатора Ханты-Мансийского автономного округа—Югры Натальи Комаровой участвовать в выборах главы региона.
Коммерсантъ 10:03
35
Общество

Швеция пожалела об отсутствии карантина из-за рекордной смертности

Швеция признала свою ошибку, из-за которой в стране не вводили строгие карантинные меры.
Lenta.ru 07:28
1K
Армия и оружие

National Interest оценил растущую мощь Тихоокеанского флота РФ

В США оценили модернизацию Тихоокеанского флота ВМФ России.
Российская газета 05:32
4
Общество

В России впервые комплексно проверят системы оповещения населения

В ведомстве добавили, что экстренную информацию через системы оповещения к 2030 году должно гарантировано получать не менее 90% населения.
REGNUM 05:03
21
Общество

Власти Петербурга заявили о выходе на плато по коронавирусу

Лисовец добавил, что данные по количеству госпитализированных пациентов с коронавирусом в ближайшие 3-4 дня подтвердят или опровергнут это вывод.
РИА Новости 11:58
Общество

Анна Шафран отказалась называть свое увольнение повышением

Радиоведущая Анна Шафран отказалась называть свое увольнение повышением.
Газета.Ru 11:38
129
Политика

Мантуров назвал преимущества России перед другими странами

У России есть четыре конкурентных преимущества перед другими странами. Это кадры, наука, природные ресурсы и сила духа.
BFM.ru вчера в 23:15
1,3K
Экономика

«Роснефть» выплатит рекордные дивиденды за 2019 год

Учитывая выплаты дивидендов по итогам I полугодия 2019 года в размере 15 руб. 34 коп. на акцию, суммарный дивиденд на акцию за 2019 год составит 33 руб. 41 коп.
Интерфакс 10:15
Общество

Сенатор Сулейман Керимов подал иски к Forbes и «Ведомостям»

Известно, что иск подан о защите чести, достоинства и деловой репутации. Он направлен против изданий "Версия", "Ведомости" и журнала Forbes.
Piter.tv 04:58
16
Происшествия

История семьи из Оренбуржья, у которой силой забрали детей

Сотрудники полиции и опеки забрали детей 25 мая 2020 года «в связи с риском обрушения потолочных конструкций».
RT на русском вчера в 15:58
4
Общество

Мишустин поручил проанализировать применение указов Собянина

Премьер-министр Михаил Мишустин дал поручения по итогам заседания координационного совета при правительстве по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.
РБК вчера в 16:25
2,7K
Экономика

Цены на фрукты и ягоды на Украине побили исторический рекорд

Цены на фрукты и ягоды на рынке Украины достигли исторически высокого уровня, сообщили в среду в плодовоовощной ассоциации страны.
Взгляд.ру 10:51
Политика

Климкин заявил о конце «национальной идеи освобождения» Крыма

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин в эфире программы «Свобода слова» на ICTV прокомментировал вопрос о поставках воды в Крым, который обсуждали украинские политики.
Городовой 04:32
159
Общество

Овечкин обратился к американцам в связи с массовыми беспорядками в США

Российский форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отреагировал на проходящие в США массовые акции протеста, начавшиеся после того, как в Миннеаполисе, штат Миннесота, погиб афроамериканец Джордж Флойд, задержанный полицией.
РБК вчера в 01:40
23
Футбол

«Арсенал» продлил контракт с Черевченко и четырьмя игроками

Матч ТВ 10:16
Энергетика

Встреча ОПЕК+ может не состояться из-за нарушений квот

Встреча ОПЕК+, запланированная на начало июня, оказалась под вопросом из-за проблем с нарушениями квот, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
Коммерсантъ 07:48
Общество

Жителям Петербурга с 5 июня разрешили посещать храмы

Богослужения в храмах Санкт-Петербурга возобновятся с 5 июня при соблюдении санитарных требований, прихожане должны использовать маски и перчатки, соблюдать дистанцию не менее 1,5 метра, сообщает пресс-служба администрации губернатора города.
РИА Новости 12:05
5
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