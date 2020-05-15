Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиПутин возмутился ситуацией с выплатами медикам

Владимир Путин раскритиковал ситуацию с дополнительными выплатами медикам, работающим с больными COVID-19.
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с чего всё началось

«Это заказуха»: Мелик-Гусейнов о собрании работников скорой, недовольных «коронавирусной» надбавкой

Только сегодня мы рассказывали вам о том, что все медработники, контактировавшие с больными коронавирусом, должны получить надбавки за свою работу, как произошло стихийное собрание на подстанции скорой помощи Сормовского района.
Нижний Новгород on-line13 мая в 11:16

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Путин возмутился ситуацией с выплатами медикам

РИА Новости07:40

«Развели канитель»: Путин резко высказался о доплатах медикам

Новости Ярославля 76.ru07:45

«Развели канитель»: Путин резко высказался о доплатах медикам

74.ru07:45

Путин раскритиковал чиновников за «канитель» с выплатами врачам

РБК08:15

Путин разгромил чиновников за проблемы с деньгами для медиков. «Развели канитель!»

URA.Ru07:40

«Развели канитель»: Путин раскритиковал работу по выплатам медикам

Вести.Ru07:37

Путин потребовал начислять доплаты медикам за сам факт работы с больными COVID

ТАСС07:26
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Общество

В России могут пойти по «военному» пути вакцинации от коронавируса

Академик РАН Сергей Колесников допустил «военный» путь у вакцинации россиян от COVID-19.
Известия вчера в 03:20
3,9K
Здоровье

Жительницу Бурятии повторно госпитализировали с коронавирусом

Жительницу Бурятии, которая ранее вылечилась от коронавируса, вновь госпитализировали с таким же диагнозом.
Российская газета 02:27
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Общество

В каких городах Тульской области нашли коронавирус: карта 15 мая

По данным оперативного штаба на 15 мая, за сутки в тульском регионе зарегистрировано рекордно высокое число новых зараженных коронавирусом — 105 человек.
Тульская пресса 07:10
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Футбол

Дюков: окончательное решение о возобновлении РПЛ примут власти

«Сегодня РФС принял решение о возобновлении чемпионата и Кубка России, но окончательное решение будет за федеральными и региональными властями», — приводит слова Дюкова ТАСС.
RT на русском 08:18
Общество

В Москве начнется массовая проверка на антитела к коронавирусу

В Москве с 15 мая начнут бесплатно массово тестировать жителей на антитела к коронавирусу, написал на своем сайте мэр столицы Сергей Собянин.
РИА Новости вчера в 10:17
4,9K
Общество

Объяснена причина информирования Путина о болезни Заворотнюк

Live24 01:42
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Игры

Ubisoft предлагает интерактивные туры в Египет и Грецию

Компания Ubisoft решила помочь людям, застрявшим на карантине, предложив посетить Египет и Грецию в интерактивном режиме.
Goroday.ru вчера в 18:32
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Общество

В ФРГ отказались освободить «Северный поток — 2» от директивы ЕС

Ранее СМИ сообщали, что немецкий регулятор планирует отклонить заявку Nord Stream 2 AG на освобождение проекта трубопровода от правил обновлённой Газовой директивы ЕС.
RT на русском 03:23
1,2K
Общество

Пособия на покупку масок и перчаток предложили ввести в России

Москва, 15 мая 2020, 08:21 — REGNUM Введённые в целом ряде российских регионов масочный и перчаточный режимы, которые предполагают обязательное ношение средств индивидуальной защиты в общественных местах и транспорте, могут ударить по карманам жителей России.
REGNUM 01:21
2,2K
Политика

В Чехии осудили снос памятника маршалу Коневу

"Отвратительными и циничными" назвал первый заместитель председателя палаты депутатов парламента, член Коммунистической партии Чехии и Моравии (КПЧМ) Войтех Филип действия главы района Прага-6, где был снесен памятник советскому маршалу Коневу.
Российская газета вчера в 22:07
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Кино

Джеймс Кэмерон любит пересматривать в карантине «Обитель зла»

В интервью Empire Джеймс Кэмерон признался, что «Обитель зла» Пола У. С. Андерсона — одно из его тайных удовольствий, guilty pleasure.
КиноПоиск вчера в 11:09
Общество

Микробиолог рассказал, как долго живет коронавирус на деньгах

Коронавирусная инфекция может оставаться на купюрах до двух дней, рассказал "Звезде" микробиолог Евгений Плисов.
РИА Новости 08:11
Общество

В российских школах отменят общие перемены

"Исключить общение обучающихся и воспитанников из разных классов (групп) во время перемен и при проведении прогулок", — отмечается в документе.
РИА Новости 13 мая в 17:34
2,6K
Происшествия

Ростовскому зоологу грозит 40 лет тюрьмы на Шри-Ланке

К сегодняшнему дню начальник отдела мелких млекопитающих зоопарка Александр Игнатенко находится в тюрьме уже полтора месяца.
Вести.Ru 12 мая в 13:53
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Армия и оружие

В Хакасии появится ракетная воинская часть

Московский Комсомолец Хакасия 01:15
Общество

Попова: рост числа больных с коронавирусом в России остановлен

Президент России Владимир Путин 11 мая объявил о завершении режима нерабочих дней, введенного в рамках борьбы с распространением коронавируса.
Ведомости вчера в 11:06
1,8K
Фигурное катание

Александра Трусова объяснила уход к Плющенко от Тутберидзе

Как сказала Трусова, в жизни порой необходимо делать ответственный шаг. Она отметила, что решение о переходе к Плющенко было взвешенным.
Амур.инфо 03:56
2
Экономика

В России резко упали объемы сбережений граждан

По итогам 2019 года прирост сбережений россиян снизился почти на 14% — с примерно 2,5 трлн до 2,1 трлн рублей.
Известия вчера в 18:15
314
Общество

Эпидемиолог рассказал о сроках победы над коронавирусом

Сам Гинцбург считает, что вакцина от коронавируса появится в течение нескольких месяцев или до конца года.
Взгляд.ру 06:59
2
Здоровье

На Кубани за сутки зафиксировано 99 случаев коронавируса

В Краснодарском крае зафиксировано 99 новых случаев коронавируса, общее количество заболевших — 2418.
Свободные Медиа 04:01
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Политика

Кабмин ФРГ не комментирует слова Лаврова по делу о хакерской атаке

Правительство ФРГ пока не комментирует слова главы МИД РФ Сергея Лаврова, заявившего, что Берлин не представил доказательств причастности России к хакерской атаке на бундестаг в 2015 году.
РИА Новости 06:55
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Шоу-бизнес

Мэри-Кейт Олсен развелась с Оливье Саркози после пяти лет брака

Актриса Мэри-Кейт Олсен (30) и бизнесмен Оливье Саркози подали на развод после пяти лет брака.
Lisa.ru вчера в 04:24
1
Армия и оружие

Из Италии вылетел последний самолет с российскими военными

Последний самолет ВКС России с российскими военнослужащими, которые помогали бороться с коронавирусом в Италии, вылетел из Вероны, сообщает в пятницу Минобороны РФ.
РИА Новости 06:45
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Гаджеты

Huawei начнет перевыпускать старые смартфоны для обхода санкций США

Китайский технологический гигант Huawei нашел необычный способ обойти санкции США и перестать терять прибыль из-за запрета на использование сервиса Google в своих новых смартфонах.
ФАН 07:12
2
Армия и оружие

Украина назвала цель взятия под контроль границы с Россией

«Реагирование на огромную разрушительную и дестабилизирующую силу незаконного перемещения через границы оружия, вооружений и боеприпасов имеет чрезвычайно важное значение для поддержания региональной безопасности и стабильности», — добавил заместитель министра обороны Украины.
Рамблер вчера в 05:49
8
Общество

Кубань готовится к частичному выходу из режима ограничений

Краснодар, 15 мая 2020, 10:02 — REGNUM Распоряжение о частичном выходе из режима ограничений при условии сохранения стабильной эпидобстановки подписал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, сообщила 14 мая пресс-служба администрации края.
REGNUM 03:02
69
Политика

В МИД РФ не собираются вводить выездные визы из-за коронавируса

У правительства "нет и никогда не было" планов по введению выездных виз для граждан страны, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Газета.Ru 07:28
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Шоу-бизнес

Дмитрий Тарасов рассказал, почему они с Ольгой Бузовой не завели детей

Российский футболист Дмитрий Тарасов дал откровенное интервью YouTube-каналу «Алена, блин!», в ходе которого коснулся темы развода с телеведущей и певицей Ольгой Бузовой.
Shraibikus News 02:25
9
Шоу-бизнес

Маша Малиновская сделала пластическую операцию

Недавно телеведущая сообщала, что планирует отправиться к пластическому хирургу Айзы Анохиной.
Paparazzi.ru 08:18
6
Армия и оружие

Шойгу рассказал о ситуации с коронавирусом в российской армии

Каждый день от коронавирусной инфекции выздоравливает больше российских военных, чем заболевает.
NewInform 07:21
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