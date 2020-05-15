Только сегодня мы рассказывали вам о том, что все медработники, контактировавшие с больными коронавирусом, должны получить надбавки за свою работу, как произошло стихийное собрание на подстанции скорой помощи Сормовского района.

с чего всё началось

Владимир Путин раскритиковал ситуацию с дополнительными выплатами медикам, работающим с больными COVID-19.

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