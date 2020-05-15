Коронавирус
РИА НовостиПутин возмутился ситуацией с выплатами медикам
Владимир Путин раскритиковал ситуацию с дополнительными выплатами медикам, работающим с больными COVID-19.
Читать в источнике
Оценить562
с чего всё началось
Только сегодня мы рассказывали вам о том, что все медработники, контактировавшие с больными коронавирусом, должны получить надбавки за свою работу, как произошло стихийное собрание на подстанции скорой помощи Сормовского района.Нижний Новгород on-line13 мая в 11:16
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7187 источников, обновлено в 08:31, Ашберн
Общество
В России могут пойти по «военному» пути вакцинации от коронавируса
Академик РАН Сергей Колесников допустил «военный» путь у вакцинации россиян от COVID-19.
Известия вчера в 03:20
Здоровье
Жительницу Бурятии повторно госпитализировали с коронавирусом
Жительницу Бурятии, которая ранее вылечилась от коронавируса, вновь госпитализировали с таким же диагнозом.
Российская газета 02:27
Общество
В каких городах Тульской области нашли коронавирус: карта 15 мая
По данным оперативного штаба на 15 мая, за сутки в тульском регионе зарегистрировано рекордно высокое число новых зараженных коронавирусом — 105 человек.
Тульская пресса 07:10
Футбол
Дюков: окончательное решение о возобновлении РПЛ примут власти
«Сегодня РФС принял решение о возобновлении чемпионата и Кубка России, но окончательное решение будет за федеральными и региональными властями», — приводит слова Дюкова ТАСС.
RT на русском 08:18
Общество
В Москве начнется массовая проверка на антитела к коронавирусу
В Москве с 15 мая начнут бесплатно массово тестировать жителей на антитела к коронавирусу, написал на своем сайте мэр столицы Сергей Собянин.
РИА Новости вчера в 10:17
Игры
Ubisoft предлагает интерактивные туры в Египет и Грецию
Компания Ubisoft решила помочь людям, застрявшим на карантине, предложив посетить Египет и Грецию в интерактивном режиме.
Goroday.ru вчера в 18:32
Общество
В ФРГ отказались освободить «Северный поток — 2» от директивы ЕС
Ранее СМИ сообщали, что немецкий регулятор планирует отклонить заявку Nord Stream 2 AG на освобождение проекта трубопровода от правил обновлённой Газовой директивы ЕС.
RT на русском 03:23
Общество
Пособия на покупку масок и перчаток предложили ввести в России
Москва, 15 мая 2020, 08:21 — REGNUM Введённые в целом ряде российских регионов масочный и перчаточный режимы, которые предполагают обязательное ношение средств индивидуальной защиты в общественных местах и транспорте, могут ударить по карманам жителей России.
REGNUM 01:21
Политика
В Чехии осудили снос памятника маршалу Коневу
"Отвратительными и циничными" назвал первый заместитель председателя палаты депутатов парламента, член Коммунистической партии Чехии и Моравии (КПЧМ) Войтех Филип действия главы района Прага-6, где был снесен памятник советскому маршалу Коневу.
Российская газета вчера в 22:07
Кино
Джеймс Кэмерон любит пересматривать в карантине «Обитель зла»
В интервью Empire Джеймс Кэмерон признался, что «Обитель зла» Пола У. С. Андерсона — одно из его тайных удовольствий, guilty pleasure.
КиноПоиск вчера в 11:09
Общество
Микробиолог рассказал, как долго живет коронавирус на деньгах
Коронавирусная инфекция может оставаться на купюрах до двух дней, рассказал "Звезде" микробиолог Евгений Плисов.
РИА Новости 08:11
Общество
В российских школах отменят общие перемены
"Исключить общение обучающихся и воспитанников из разных классов (групп) во время перемен и при проведении прогулок", — отмечается в документе.
РИА Новости 13 мая в 17:34
Происшествия
Ростовскому зоологу грозит 40 лет тюрьмы на Шри-Ланке
К сегодняшнему дню начальник отдела мелких млекопитающих зоопарка Александр Игнатенко находится в тюрьме уже полтора месяца.
Вести.Ru 12 мая в 13:53
Армия и оружие
В Хакасии появится ракетная воинская часть
Московский Комсомолец Хакасия 01:15
Общество
Попова: рост числа больных с коронавирусом в России остановлен
Президент России Владимир Путин 11 мая объявил о завершении режима нерабочих дней, введенного в рамках борьбы с распространением коронавируса.
Ведомости вчера в 11:06
Фигурное катание
Александра Трусова объяснила уход к Плющенко от Тутберидзе
Как сказала Трусова, в жизни порой необходимо делать ответственный шаг. Она отметила, что решение о переходе к Плющенко было взвешенным.
Амур.инфо 03:56
Экономика
В России резко упали объемы сбережений граждан
По итогам 2019 года прирост сбережений россиян снизился почти на 14% — с примерно 2,5 трлн до 2,1 трлн рублей.
Известия вчера в 18:15
Общество
Эпидемиолог рассказал о сроках победы над коронавирусом
Сам Гинцбург считает, что вакцина от коронавируса появится в течение нескольких месяцев или до конца года.
Взгляд.ру 06:59
Здоровье
На Кубани за сутки зафиксировано 99 случаев коронавируса
В Краснодарском крае зафиксировано 99 новых случаев коронавируса, общее количество заболевших — 2418.
Свободные Медиа 04:01
Политика
Кабмин ФРГ не комментирует слова Лаврова по делу о хакерской атаке
Правительство ФРГ пока не комментирует слова главы МИД РФ Сергея Лаврова, заявившего, что Берлин не представил доказательств причастности России к хакерской атаке на бундестаг в 2015 году.
РИА Новости 06:55
Шоу-бизнес
Мэри-Кейт Олсен развелась с Оливье Саркози после пяти лет брака
Актриса Мэри-Кейт Олсен (30) и бизнесмен Оливье Саркози подали на развод после пяти лет брака.
Lisa.ru вчера в 04:24
Армия и оружие
Из Италии вылетел последний самолет с российскими военными
Последний самолет ВКС России с российскими военнослужащими, которые помогали бороться с коронавирусом в Италии, вылетел из Вероны, сообщает в пятницу Минобороны РФ.
РИА Новости 06:45
Гаджеты
Huawei начнет перевыпускать старые смартфоны для обхода санкций США
Китайский технологический гигант Huawei нашел необычный способ обойти санкции США и перестать терять прибыль из-за запрета на использование сервиса Google в своих новых смартфонах.
ФАН 07:12
Армия и оружие
Украина назвала цель взятия под контроль границы с Россией
«Реагирование на огромную разрушительную и дестабилизирующую силу незаконного перемещения через границы оружия, вооружений и боеприпасов имеет чрезвычайно важное значение для поддержания региональной безопасности и стабильности», — добавил заместитель министра обороны Украины.
Рамблер вчера в 05:49
Общество
Кубань готовится к частичному выходу из режима ограничений
Краснодар, 15 мая 2020, 10:02 — REGNUM Распоряжение о частичном выходе из режима ограничений при условии сохранения стабильной эпидобстановки подписал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, сообщила 14 мая пресс-служба администрации края.
REGNUM 03:02
Политика
В МИД РФ не собираются вводить выездные визы из-за коронавируса
У правительства "нет и никогда не было" планов по введению выездных виз для граждан страны, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Газета.Ru 07:28
Шоу-бизнес
Дмитрий Тарасов рассказал, почему они с Ольгой Бузовой не завели детей
Российский футболист Дмитрий Тарасов дал откровенное интервью YouTube-каналу «Алена, блин!», в ходе которого коснулся темы развода с телеведущей и певицей Ольгой Бузовой.
Shraibikus News 02:25
Шоу-бизнес
Маша Малиновская сделала пластическую операцию
Недавно телеведущая сообщала, что планирует отправиться к пластическому хирургу Айзы Анохиной.
Paparazzi.ru 08:18
Армия и оружие
Шойгу рассказал о ситуации с коронавирусом в российской армии
Каждый день от коронавирусной инфекции выздоравливает больше российских военных, чем заболевает.
NewInform 07:21