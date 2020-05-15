с чего всё началось

Владимир Путин раскритиковал ситуацию с дополнительными выплатами медикам, работающим с больными COVID-19.

Происшествия Врач заразилась коронавирусом в Таганроге Напомним, ранее коронавирус был подтверждён у двух медиков, работавших в одной из поликлиник Таганрога. 3

Энергетика Польша разорвала контракт на транзит газа с Россией В воскресенье, 17 мая, истекает договор на транзит российского газа через Польшу.

Футбол Жена Кокорина покорила интернет-пользователей грудью Интернет-пользователи обратили внимание на новую фотографию в Instagram жены футболиста Александра Кокорина Дарьи Валитовой.

Политика В Чехии осудили снос памятника маршалу Коневу "Отвратительными и циничными" назвал первый заместитель председателя палаты депутатов парламента, член Коммунистической партии Чехии и Моравии (КПЧМ) Войтех Филип действия главы района Прага-6, где был снесен памятник советскому маршалу Коневу. 55

Общество Кубанскую судью лишили мантии за тост о «супертелочке» Ставшая на пару дней звездой соцсетей служительница Фемиды из Новокубанского района Краснодарского края Елена Переверзева была лишена полномочий после публикации видео с непристойным тостом. 381

Общество В Смоленской области вернули часть ограничений из-за коронавируса Власти Смоленской области снова ввели в регионе ограничительные меры следует из указа губернатора Алексея Островского.

Здоровье Странная смерть в Брянске попала в коронавирусное расследование Медузы Как следует из расследования издания, врачи и демографы рассказали, на какой неделе эпидемии начали переполняться морги, кто принимает решения за патологоанатомов, почему случаи из регионов не попадают в общую статистику. 9

Общество В российских школах отменят общие перемены "Исключить общение обучающихся и воспитанников из разных классов (групп) во время перемен и при проведении прогулок", — отмечается в документе. 2,6K

Общество Куйвашев заявил о готовности области к снятию ограничений Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил, что Свердловская область соответствует условиям для первого этапа снятия ограничений по коронавирусу. 7