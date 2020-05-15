Коронавирус
РИА НовостиПутин возмутился ситуацией с выплатами медикам
Владимир Путин раскритиковал ситуацию с дополнительными выплатами медикам, работающим с больными COVID-19.
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с чего всё началось
Президент России Владимир Путин на совещании об открытии медцентров Минобороны в регионах для оказания помощи больным с COVID-19 раскритиковал ситуацию с дополнительными выплатами медикам.Дождь08:28
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