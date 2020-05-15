Коронавирус
РИА НовостиПутин возмутился ситуацией с выплатами медикам
Владимир Путин раскритиковал ситуацию с дополнительными выплатами медикам, работающим с больными COVID-19.
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с чего всё началось
Только сегодня мы рассказывали вам о том, что все медработники, контактировавшие с больными коронавирусом, должны получить надбавки за свою работу, как произошло стихийное собрание на подстанции скорой помощи Сормовского района.Нижний Новгород on-line13 мая в 11:16
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Общество
Скворцова рассказала о среднем инкубационном периоде коронавируса
Глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова заявила, что средний инкубационный период коронавирусной инфекции составляет около пяти — пяти с половиной дней.
RT на русском 09:42
Политика
Как завалить дело: Путин сделал Беглову прозрачный намёк
Знаете, есть замечательная фраза: "Хотите завалить дело - создайте комиссию".
Царьград 09:44
Шоу-бизнес
Василиса Володина назвала причину развода Эмина Агаларова
Василиса Володина назвала причину развода Эмина Агаларова Эмин Агаларов объявил о разводе с супругой.
Экспресс газета 02:56
Происшествия
Ростовскому сексуальному маньяку дали пожизненный срок
К пожизненному заключению приговорил 38-летнего военнослужащего Давида Сарабашяна Южный окружной военный суд, признав его виновным в шести нападениях на женщин, пять из которых завершились изнасилованием и убийством.
Вести.Ru вчера в 09:27
Общество
Собянин рассказал о сроках действия ограничений в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что ограничения, введенные в связи с угрозой распространения коронавируса, будут действовать в столице еще минимум 1-2 недели.
Москва 24 вчера в 14:21
Политика
Путин подобрал Шойгу нового начальника медцентра в Калининграде
Президент России Владимир Путин высоко оценил работу временно исполняющего обязанности начальника 1409-го военно-морского клинического госпиталя Ивана Каленова.
РЕН ТВ 08:08
Экономика
Розничные продажи в США в апреле рухнули к марту на рекордные 16,4%
Объем розничных продаж в США в апреле упал на 16,4% по сравнению с мартом, говорится в пресс-релизе американского министерства торговли.
ПРАЙМ 08:36
Общество
В ФРГ отказались освободить «Северный поток — 2» от директивы ЕС
Ранее СМИ сообщали, что немецкий регулятор планирует отклонить заявку Nord Stream 2 AG на освобождение проекта трубопровода от правил обновлённой Газовой директивы ЕС.
RT на русском 03:23
Общество
Российским выпускникам разрешат выбрать количество предметов ЕГЭ
Москва, 14 мая 2020, 08:17 — REGNUM В России в 2020 году выпускники школ смогут сдать Единый государственный экзамен по нужному им количеству предметов для поступления в выбранное ими высшее учебное заведение.
REGNUM вчера в 01:17
Общество
Куйвашев заявил о готовности области к снятию ограничений
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил, что Свердловская область соответствует условиям для первого этапа снятия ограничений по коронавирусу.
Политсовет 08:25
Культура
На дне Симферопольского водохранилища устроят концерт
Российская газета 05:00
Общество
Работники скорой в Кузбассе пожаловались президенту на условия труда
Работники скорой в Кузбассе пожаловались президенту на условия труда Работники скорой помощи в Кузбассе обратились к главе региона Сергею Цивилеву и президенту РФ Владимиру Путину с жалобой на условия труда и отсутствие доплат за работу с зараженными COVID-19.
Коммерсантъ 08:49
Политика
В Чехии осудили снос памятника маршалу Коневу
"Отвратительными и циничными" назвал первый заместитель председателя палаты депутатов парламента, член Коммунистической партии Чехии и Моравии (КПЧМ) Войтех Филип действия главы района Прага-6, где был снесен памятник советскому маршалу Коневу.
Российская газета вчера в 22:07
Происшествия
В Туле полиция задержала мужчину, нарушившего «масочный» режим
Мужчину, нарушившего обязательное требование властей, сотрудники полиции попросили надеть маску, однако встретили агрессивный отказ.
Тульская пресса 08:24
Политика
В Клайпеду придет танкер с американской нефтью для Белоруссии
Танкер с 80 тыс. т американской нефти для Белоруссии прибудет в порт Клайпеды в начале июня, сообщил журналистам пресс-секретарь концерна «Белнефтехим» Александр Тищенко.
РБК 09:39
Политика
Путин отчитал чиновников за «поминутные» выплаты медикам
Президент России Владимир Путин на совещании по открытию медцентров минобороны 15 мая 2020 года выразил недовольство исполнением его поручений, касающихся выплат медработникам, которые работают с коронавирусными больными.
Нижний сейчас 07:53
Общество
В Словении закончилась эпидемия коронавируса
В Словении эпидемия коронавируса завершилась спустя два месяца, сообщает «Интерфакс».
BFM.ru 08:40
Экономика
Лукашенко заявил, что белорусские продукты «с руками и ногами заберут»
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не видит проблем для реализации белорусского продовольствия на экспорт.
РИА Новости 06:25
Игры
Игроки в DOOM Eternal пожаловались на вылеты после выпуска обновления
Пользователи шутера DOOM Eternal на PC сообщили о сбоях в работе игры после выпуска крупного обновления.
3DNews 01:45
Общество
«Яндекс» закрыл проект по развозу тестов на коронавирус на дом
Часть проекта «Яндекса» «Помощь рядом» по развозу тестов на коронавирус на дом закрывается, компания сосредоточит усилия на организации поездок врачей и социальных работников.
РБК 08:57
Политика
Трамп допустил полное прекращение отношений с Китаем
Президент Дональд Трамп считает, что Соединенные Штаты могли бы полностью разорвать отношения с Китаем из-за пандемии коронавируса.
Профиль вчера в 11:45
Музыка
Little Big представит альтернативную версию песни Uno на «Евровидении»
Московский Комсомолец 13 мая в 03:25
Политика
Путин провёл совещание с членами Совбеза
Российский лидер Владимир Путин провёл совещание с постоянными членами Совета безопасности, в ходе которого была обсуждена ситуация в России и мире.
RT на русском 09:58
Общество
В открытом доступе оказалась база данных российских автовладельцев
За отдельную плату продавцы базы предлагают персональные данные автовладельцев, среди которых фамилия, имя и отчество, адрес, дата рождения, номер паспорта, контактные данные.
Ведомости вчера в 16:42
Авто
Легальный ВАЗ-2103 с «автоматом» продают за 1,2 миллиона рублей
На сайте Auto.ru разместили объявление о реставрированном седане ВАЗ-2103, который был выпущен в 1981 году и за него сейчас просят 1,2 млн рублей.
Tvoe-avto.com 09:15
Футбол
«Ростов» ждет разрешения на возвращение одного легионера
По данным «СЭ», «Ростов» готов приступить к тренировкам и ждет разрешения на это от властей.
Спорт-Экспресс 09:30
Здоровье
Проценко объяснил низкий уровень смертности от коронавируса в России
Ранняя диагностика и уровень здравоохранения На прошлой неделе директор Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин объяснил низкий уровень смертности от коронавируса в России ранней диагностикой, которая в большинстве случаев не допускает развития болезни в сложной форме.
РИА Новости вчера в 14:14
Происшествия
В Киеве выявили вспышку коронавируса в интернате для девочек
Мэр Киева Виталий Кличко заявил о вспышке коронавируса в столичном интернате для девочек, вирус подтвержден у 81 человека, учреждение закрыто на карантин.
РИА Новости 09:02