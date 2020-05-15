с чего всё началось

Владимир Путин раскритиковал ситуацию с дополнительными выплатами медикам, работающим с больными COVID-19.

Общество В российских школах отменят общие перемены "Исключить общение обучающихся и воспитанников из разных классов (групп) во время перемен и при проведении прогулок", — отмечается в документе. 2,6K

Политика Путин заявил о меняющейся ситуации с коронавирусом в России Ситуация с коронавирусом в России меняется, и это дает возможность вернуться к вопросам текущей и долгосрочной повестки, заявил Владимир Путин на совещании по вопросам развития генетических технологий. 1K

Здоровье Первый случай повторного заражения коронавирусом зафиксирован в России Вылечившая от коронавируса жительница Бурятии вновь заразилась и была госпитализирована второй раз, пишет РИА Новости со ссылкой на главного врача республиканской инфекционной больницы Татьяну Сымбелову. 274

Происшествия «Заминированные» в России самолеты штатно приземлились В пятницу на электронную почту аэропорта Шереметьево поступило анонимное сообщение о "минировании" самолетов из Москвы в Санкт-Петербург, Челябинск, Оренбург и Волгоград, из Симферополя и Минеральных Вод в Москву.

Футбол «Барселона» хочет подписать Хаверца «Барселона» заинтересована в услугах полузащитника «Байера» Кая Хаверца.

Политика Шойгу объявил о завершении строительства 16 медцентров по коронавирусу Министр обороны России Сергей Шойгу доложил российскому президенту Владимиру Путину о завершении строительства 16 многофункциональных медцентров для оказания помощи заболевшим коронавирусом. 8

Общество Лишь 6 процентов петербуржцев имеют антитела от коронавируса Вирусологический центр городской больницы №40 в Северной столицы провёл исследование на наличие антител к коронавирусу у петербуржцев. 39

Культура На дне Симферопольского водохранилища планируется концерт Крымская государственная филармония организует на дне почти пустого Симферопольского водохранилища концерт классической музыки "На дне моря", сообщил журналистам художественный руководитель и главный дирижер филармонии Денис Карлов. 15

Экономика Barrick Gold продала последний актив в России Один из крупнейших золотодобытчиков мира, канадская компания Barrick Gold продала лицензию на месторождение платины и палладия в Мурманской области Федорова тундра, сообщает РБК со ссылкой на губернатора области Андрея Чибиса. 6

Общество В этом году некоторые вузы отказались от государственных экзаменов В условиях пандемии коронавируса COVID-19 некоторые российские вузы решили отказаться в этом году от государственных экзаменов, сообщил министр науки и высшего образования Валерий Фальков.

Политика Меркель пригрозила России новыми санкциями Атака российских хакеров на сайт Бундестага, совершённая в 2015 году, может стать основанием для очередных санкций против России со стороны Германии. 172

Экономика В России резко сократился прирост сбережений граждан Объемы сбережений россиян резко снизились. По итогам 2019 года прирост накоплений упал на 14% — с примерно 2,5 трлн до 2,1 трлн рублей. 429

Общество Скворцова рассказала об эффективности «Мефлохина» против коронавируса 70 процентов пациентов выздоравливают уже через неделю после его применения, пишет «Интерфакс» со ссылкой на главу Федерального медико-биологического агентства Веронику Скворцову. 220

Транспорт Дептранс Москвы пожаловался на Wheely в прокуратуру Департамент транспорта Москвы решил попросить столичную прокуратуру провести проверку сервиса такси Wheely в связи с предполагаемым нарушением им законодательства и неисполнением требований управления Роспотребнадзора.

Игры Epic Games Store бесплатно раздаёт GTA 5 Компания Epic Games начала раздачу экшена Grand Theft Auto 5 (GTA 5) в Epic Games Store. 785

Общество Самойловский район Саратовской области закрывают на карантин В Самойловском районе Саратовской области вводится карантин, зато с Ершовского района карантин в ближайшее время будет снят. 2