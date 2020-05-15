Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиПутин возмутился ситуацией с выплатами медикам

Владимир Путин раскритиковал ситуацию с дополнительными выплатами медикам, работающим с больными COVID-19.
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с чего всё началось
Президент России Владимир Путин на совещании
 об открытии медцентров Минобороны в регионах для оказания помощи больным с COVID-19 раскритиковал ситуацию с дополнительными выплатами медикам.
Дождь08:28

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Путин раскритиковал организацию работы по выплатам медикам

Газета.Ru09:17

Путин раскритиковал чиновников за «бюрократическую канитель» вокруг доплат медикам

Взгляд.ру07:37

Южноуральским врачам не будут делать перерасчёт за COVID-19 после разноса Путина

74.ru09:11

«Развели канитель». Путин резко высказался о доплатах медикам

Новости Ярославля 76.ru07:45

Путин возмутился ситуацией с выплатами медикам

РИА Новости07:40

Путин раскритиковал чиновников за «канитель» с выплатами врачам

РБК08:15

Путин потребовал начислять доплаты медикам за сам факт работы с больными COVID

ТАСС07:26
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Общество

На Кубани лишили полномочий судью, назвавшую себя «супертелочкой»

РИА Новости 08:47
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Общество

В российских школах отменят общие перемены

"Исключить общение обучающихся и воспитанников из разных классов (групп) во время перемен и при проведении прогулок", — отмечается в документе.
РИА Новости 13 мая в 17:34
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Энергетика

Польша разорвала контракт на транзит газа с Россией

В воскресенье, 17 мая, истекает договор на транзит российского газа через Польшу.
Lenta.ru 11:23
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Политика

Белоруссия начала получать нефть из США

Начались поставки американской нефти в Белоруссию.
Газета.Ru 08:31
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Происшествия

В США разбился истребитель пятого поколения F-22

Интерфакс 12:40
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Политика

Путин заявил о меняющейся ситуации с коронавирусом в России

Ситуация с коронавирусом в России меняется, и это дает возможность вернуться к вопросам текущей и долгосрочной повестки, заявил Владимир Путин на совещании по вопросам развития генетических технологий.
РИА Новости вчера в 08:57
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Здоровье

Первый случай повторного заражения коронавирусом зафиксирован в России

Вылечившая от коронавируса жительница Бурятии вновь заразилась и была госпитализирована второй раз, пишет РИА Новости со ссылкой на главного врача республиканской инфекционной больницы Татьяну Сымбелову.
Live24 03:11
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Армия и оружие

Из Италии вылетел последний борт с российскими военными

С итальянского аэродрома Виллафранка в Россию вылетел последний борт с военными специалистами и техникой, сообщается на сайте Минобороны.
Коммерсантъ 08:08
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Общество

В Москве начнётся массовое тестирование на иммунитет к коронавирусу

В Москве с 15 мая начнётся массовое тестирование жителей на антитела к коронавирусу.
RT на русском вчера в 13:32
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Происшествия

«Заминированные» в России самолеты штатно приземлились

В пятницу на электронную почту аэропорта Шереметьево поступило анонимное сообщение о "минировании" самолетов из Москвы в Санкт-Петербург, Челябинск, Оренбург и Волгоград, из Симферополя и Минеральных Вод в Москву.
ТАСС 12:37
Футбол

«Барселона» хочет подписать Хаверца

«Барселона» заинтересована в услугах полузащитника «Байера» Кая Хаверца.
Soccer.ru 12:40
Политика

Шойгу объявил о завершении строительства 16 медцентров по коронавирусу

Министр обороны России Сергей Шойгу доложил российскому президенту Владимиру Путину о завершении строительства 16 многофункциональных медцентров для оказания помощи заболевшим коронавирусом.
RT на русском 07:27
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Общество

Лишь 6 процентов петербуржцев имеют антитела от коронавируса

Вирусологический центр городской больницы №40 в Северной столицы провёл исследование на наличие антител к коронавирусу у петербуржцев.
Мойка78 11:45
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Культура

На дне Симферопольского водохранилища планируется концерт

Крымская государственная филармония организует на дне почти пустого Симферопольского водохранилища концерт классической музыки "На дне моря", сообщил журналистам художественный руководитель и главный дирижер филармонии Денис Карлов.
РИА Новости 12:42
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Общество

В ФРГ отказались освободить «Северный поток — 2» от директивы ЕС

Ранее СМИ сообщали, что немецкий регулятор планирует отклонить заявку Nord Stream 2 AG на освобождение проекта трубопровода от правил обновлённой Газовой директивы ЕС.
RT на русском 03:23
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Экономика

Barrick Gold продала последний актив в России

Один из крупнейших золотодобытчиков мира, канадская компания Barrick Gold продала лицензию на месторождение платины и палладия в Мурманской области Федорова тундра, сообщает РБК со ссылкой на губернатора области Андрея Чибиса.
Коммерсантъ 04:00
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Общество

В этом году некоторые вузы отказались от государственных экзаменов

В условиях пандемии коронавируса COVID-19 некоторые российские вузы решили отказаться в этом году от государственных экзаменов, сообщил министр науки и высшего образования Валерий Фальков.
Коммерсантъ 12:13
Авто

Стала известна дата старта продаж кроссовера Hyundai Palisade в России

Российское представительство компании Hyundai поделилось информацией относительно дебюта большого кроссовера Palisade в России.
CarsWeek.ru 11:01
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Политика

Меркель пригрозила России новыми санкциями

Атака российских хакеров на сайт Бундестага, совершённая в 2015 году, может стать основанием для очередных санкций против России со стороны Германии.
ИА Новороссия 13 мая в 14:29
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Шоу-бизнес

Юлия Высоцкая рассказала о панике во время самоизоляции

РИАМО 12:47
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Экономика

В России резко сократился прирост сбережений граждан

Объемы сбережений россиян резко снизились. По итогам 2019 года прирост накоплений упал на 14% — с примерно 2,5 трлн до 2,1 трлн рублей.
Газета.Ru 06:40
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Общество

Скворцова рассказала об эффективности «Мефлохина» против коронавируса

70 процентов пациентов выздоравливают уже через неделю после его применения, пишет «Интерфакс» со ссылкой на главу Федерального медико-биологического агентства Веронику Скворцову.
BFM.ru 12:19
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Транспорт

Дептранс Москвы пожаловался на Wheely в прокуратуру

Департамент транспорта Москвы решил попросить столичную прокуратуру провести проверку сервиса такси Wheely в связи с предполагаемым нарушением им законодательства и неисполнением требований управления Роспотребнадзора.
РБК 11:41
Игры

Epic Games Store бесплатно раздаёт GTA 5

Компания Epic Games начала раздачу экшена Grand Theft Auto 5 (GTA 5) в Epic Games Store.
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Общество

В России заявили об остановке темпов заражения коронавирусом

Темпы прироста новых заболевших COVID-19 в России незначительны, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РИА Новости вчера в 10:42
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Самойловский район Саратовской области закрывают на карантин

В Самойловском районе Саратовской области вводится карантин, зато с Ершовского района карантин в ближайшее время будет снят.
FreeNews-Volga 11:20
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Минобрнауки прокомментировало информацию о домогательствах МГУ

Известия 11:41
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Экономика

С 1 июля действует новый порядок операций с наличной валютой

Банк России обновил правила ведения кассовых операций с наличной иностранной валютой организациями, ИП и физлицами.
Бухгалтерия.ру вчера в 07:54
Происшествия

Торговцы протестуют у рынка в Москве из-за повышения стоимости аренды

Отмечается, что причиной недовольства стало повышение стоимости аренды.
Газета.Ru 11:23
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Авто

Продажи новой «ГАЗели» начали в России

В мае компания ГАЗ запустила продажи первой модели перспективного семейства «ГАЗели NN» - City.
Тарантас Ньюс 13 мая в 04:41
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