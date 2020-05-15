Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиПутин возмутился ситуацией с выплатами медикам

Владимир Путин раскритиковал ситуацию с дополнительными выплатами медикам, работающим с больными COVID-19.
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с чего всё началось
Президент России Владимир Путин на совещании
 об открытии медцентров Минобороны в регионах для оказания помощи больным с COVID-19 раскритиковал ситуацию с дополнительными выплатами медикам.
Дождь08:28

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Путин осудил чиновников за разведение «канители» вокруг выплат медикам

Газета.Ru13:06

Путин возмутился ситуацией с выплатами медикам

РИА Новости07:40

Южноуральским врачам не будут делать перерасчёт за COVID-19 после разноса Путина

74.ru09:11

«Развели канитель». Путин резко высказался о доплатах медикам

Новости Ярославля 76.ru07:45

Путин раскритиковал чиновников за «канитель» с выплатами врачам

РБК08:15

Путин раскритиковал чиновников за «бюрократическую канитель» вокруг доплат медикам

Взгляд.ру07:37

Путин потребовал начислять доплаты медикам за сам факт работы с больными COVID

ТАСС07:26
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Автоматически обработано 7187 источников, обновлено в 14:36, Ашберн
Общество

В ФРГ отказались освободить «Северный поток — 2» от директивы ЕС

Ранее СМИ сообщали, что немецкий регулятор планирует отклонить заявку Nord Stream 2 AG на освобождение проекта трубопровода от правил обновлённой Газовой директивы ЕС.
RT на русском 03:23
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Экономика

В России могут упростить процедуру банкротства

Россиянам могут разрешить банкротиться без судов, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на соответствующий законопроект.
Газета.Ru 11:09
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Наука

Собаки подчиняются командам человекоподобных роботов

Discover24 05:30
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Общество

В Петербурге открылись торговые центры «Мега Дыбенко» и «Мега Парнас»

Причина, по которой торговые центры приступают к работе, вероятно, кроется в ослаблении режима самоизоляции в Ленинградской области с 12 мая.
iReactor 03:07
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Происшествия

Красноярскому экс-депутату Быкову предъявлено обвинение

Газета.Ru 04:25
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Здоровье

В Италии зафиксировали вспышку болезни Кавасаки у детей с COVID-19

Согласно публикации в научном издании The Lancet, за последние пять лет, с 1 января 2015 года по 17 февраля 2020 года, в педиатрическое отделение больницы в Бергамо поступили 19 детей с синдромом Кавасаки, а в период с 18 февраля по 20 апреля 2020 года — десять, при этом у восьми из них подтвердили наличие коронавирусной инфекции.
РБК 10:49
Политика

Украина ввела санкции против Эрмитажа и МГУ

Президент Украины Владимир Зеленский расширил санкции против российских компаний и госучреждений, включив в список Государственный музей «Эрмитаж» и Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова.
РБК 14:28
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Экономика

Розничные продажи в США в апреле снизились рекордными темпами

Розничные продажи без учета автомобилей, бензина и стройматериалов ("контрольная группа" — показатель, используемый для расчета ВВП США) в апреле упали на 15,3% по сравнению с предыдущим месяцем после неожиданного роста на 3,1% в марте.
Вести.Ru 09:16
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Энергетика

Сечин попросил снизить тарифы «Транснефти» и РЖД до уровня 2008 года

Главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин в конце апреля написал письмо и.о. премьер-министра и члену совета директоров «Роснефти» Андрею Белоусову, в котором попросил снизить тарифы на транспортировку нефти и нефтепродуктов по системе «Транснефти» и РЖД до уровня декабря 2008 года, в 2–2,5 раза.
РБК 06:27
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Кино

Скончалась актриса Алла Мещерякова

Печальная новость пришла из Союза кинематографистов. «Артистка скончалась на 78-м году жизни 11 мая», — говорится в сообщении.
Inc-news.ru вчера в 14:33
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Происшествия

В США разбился истребитель пятого поколения F-22

Истребитель пятого поколения ВВС США F-22 Raptor в пятницу упал во время обычного тренировочного полета в американском штате Флорида, сообщает сайт издания USA Today.
Интерфакс 12:40
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Футбол

Болельщики «Локомотива» потребовали отставки руководства клуба

Объединение болельщиков московского «Локомотива» United South опубликовало у себя на сайте обращение к руководству команды по поводу его решения не продлевать контракт с главным тренером Юрием Семиным — в тексте выражается призыв к начальству клуба уйти в отставку.
РБК 12:22
Политика

Китай ответит на санкции США, введенные против компании Huawei

Пекин, 15 мая 2020, 16:20 — REGNUM В ответ на ограничения, введённые Вашингтоном в сферу закупок американских микрочипов для нужд китайской компании Huawei в Пекине готовят санкции против американских компаний Apple, Cisco Systems, Qualcomm и "Боинг", сообщает 15 мая издание Global Times Более подробно ответные санкции Китая будут описаны позднее, после окончания их проработки.
REGNUM 09:20
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Происшествия

В Киеве выявили вспышку коронавируса в интернате для девочек

Мэр Киева Виталий Кличко заявил о вспышке коронавируса в столичном интернате для девочек, вирус подтвержден у 81 человека, учреждение закрыто на карантин.
РИА Новости 09:02
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Политика

Белоруссия начала получать нефть из США

Начались поставки американской нефти в Белоруссию.
Газета.Ru 08:31
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Общество

Туристов российского курорта заставят загорать в масках

Туристов, приезжающих в российский город Геленджик, заставят загорать в респираторных масках.
Lenta.ru 13:14
12
Здоровье

В России выявили первый случай повторного заражения коронавирусом

В начале мая, по данным Роспотребнадзора, в России не было официально ни одного повторного случая заражения.
БИЗНЕС Online 04:07
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Армия и оружие

Последний самолет с российскими военными вернулся из Италии

Известия 12:23
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Происшествия

В Волгоградской области четырехлетний мальчик утонул в пруду

По информации ведомства, в пятницу в полицию поступило сообщение об обнаружении тела четырехлетнего мальчика на берегу пруда в садоводческом обществе в Городищенской районе Волгоградской области.
РИА Новости 13:25
Общество

Завод Volkswagen в Калуге начал увольнять работников

Завод Volkswagen в Калуге объявил о предстоящих увольнениях сотрудников, работникам предложено написать заявление об увольнении по собственному желанию, сообщает профсоюз предприятия АСМ.
Коммерсантъ 12:55
Общество

Скворцова рассказала об эффективности «Мефлохина» против коронавируса

70 процентов пациентов выздоравливают уже через неделю после его применения, пишет «Интерфакс» со ссылкой на главу Федерального медико-биологического агентства Веронику Скворцову.
BFM.ru 12:19
420
Происшествия

Торговцы протестуют у рынка в Москве из-за повышения стоимости аренды

Отмечается, что причиной недовольства стало повышение стоимости аренды.
Газета.Ru 11:23
870
Общество

Путин отправил в отставку главу ГИБДД Кубани Александра Капустина

Юга.ру 07:36
104
Общество

На Кубани лишили полномочий судью, назвавшую себя «супертелочкой»

РИА Новости 08:47
583
Общество

В этом году некоторые вузы отказались от государственных экзаменов

В условиях пандемии коронавируса COVID-19 некоторые российские вузы решили отказаться в этом году от государственных экзаменов, сообщил министр науки и высшего образования Валерий Фальков.
Коммерсантъ 12:13
Хоккей

Телегин подписал новый контракт с ЦСКА

Хоккеист Иван Телегин подписал новый контракт с московским ЦСКА, передает сайт клуба. Отмечается, что соглашение рассчитано на два сезона.
Газета.Ru 11:28
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Технологии

Россиян предупредили о новом способе интернет-мошенничества

Менеджер по развитию бизнеса Kaspersky Fraud Prevention Екатерина Данилова предупредила о новом способе получения мошенниками доступа к интернет-банкингу россиян через программу для удалённого доступа.
Наша версия 04:44
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Политика

Босния и Герцеговина не разрешила приезд российских медиков

Власти Боснии и Герцеговины не разрешили российским военным медикам приехать в страну и помочь в борьбе с коронавирусом, хотя сами об этом ранее просили, заявили в МИД России.
Взгляд.ру 14:23
Здоровье

За сутки коронавирусом в Саратовской области заразились 113 человек

В Саратовской области по состоянию на 9 часов утра 15 мая зафиксировано 113 новых случаев коронавируса.
Регион 64 02:08
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Гаджеты

Около одного миллиарда iPhone оказались под угрозой взлома

В свою очередь в компании Apple уже прокомментировали сообщение, заявив, что уязвимость будет закрыта с обновлением iOS 13.5.
Astera 11:11
Как работают Яндекс.Новости?
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