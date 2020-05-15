с чего всё началось

Здоровье В Италии зафиксировали вспышку болезни Кавасаки у детей с COVID-19 Согласно публикации в научном издании The Lancet, за последние пять лет, с 1 января 2015 года по 17 февраля 2020 года, в педиатрическое отделение больницы в Бергамо поступили 19 детей с синдромом Кавасаки, а в период с 18 февраля по 20 апреля 2020 года — десять, при этом у восьми из них подтвердили наличие коронавирусной инфекции.

Политика Украина ввела санкции против Эрмитажа и МГУ Президент Украины Владимир Зеленский расширил санкции против российских компаний и госучреждений, включив в список Государственный музей «Эрмитаж» и Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова. 42

Экономика Розничные продажи в США в апреле снизились рекордными темпами Розничные продажи без учета автомобилей, бензина и стройматериалов ("контрольная группа" — показатель, используемый для расчета ВВП США) в апреле упали на 15,3% по сравнению с предыдущим месяцем после неожиданного роста на 3,1% в марте. 3

Энергетика Сечин попросил снизить тарифы «Транснефти» и РЖД до уровня 2008 года Главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин в конце апреля написал письмо и.о. премьер-министра и члену совета директоров «Роснефти» Андрею Белоусову, в котором попросил снизить тарифы на транспортировку нефти и нефтепродуктов по системе «Транснефти» и РЖД до уровня декабря 2008 года, в 2–2,5 раза. 328

Кино Скончалась актриса Алла Мещерякова Печальная новость пришла из Союза кинематографистов. «Артистка скончалась на 78-м году жизни 11 мая», — говорится в сообщении. 88

Происшествия В США разбился истребитель пятого поколения F-22 Истребитель пятого поколения ВВС США F-22 Raptor в пятницу упал во время обычного тренировочного полета в американском штате Флорида, сообщает сайт издания USA Today. 114

Футбол Болельщики «Локомотива» потребовали отставки руководства клуба Объединение болельщиков московского «Локомотива» United South опубликовало у себя на сайте обращение к руководству команды по поводу его решения не продлевать контракт с главным тренером Юрием Семиным — в тексте выражается призыв к начальству клуба уйти в отставку.

Политика Китай ответит на санкции США, введенные против компании Huawei Пекин, 15 мая 2020, 16:20 — REGNUM В ответ на ограничения, введённые Вашингтоном в сферу закупок американских микрочипов для нужд китайской компании Huawei в Пекине готовят санкции против американских компаний Apple, Cisco Systems, Qualcomm и "Боинг", сообщает 15 мая издание Global Times Более подробно ответные санкции Китая будут описаны позднее, после окончания их проработки. 6

Происшествия В Киеве выявили вспышку коронавируса в интернате для девочек Мэр Киева Виталий Кличко заявил о вспышке коронавируса в столичном интернате для девочек, вирус подтвержден у 81 человека, учреждение закрыто на карантин. 7

Происшествия В Волгоградской области четырехлетний мальчик утонул в пруду По информации ведомства, в пятницу в полицию поступило сообщение об обнаружении тела четырехлетнего мальчика на берегу пруда в садоводческом обществе в Городищенской районе Волгоградской области.

Общество Завод Volkswagen в Калуге начал увольнять работников Завод Volkswagen в Калуге объявил о предстоящих увольнениях сотрудников, работникам предложено написать заявление об увольнении по собственному желанию, сообщает профсоюз предприятия АСМ.

Общество Скворцова рассказала об эффективности «Мефлохина» против коронавируса 70 процентов пациентов выздоравливают уже через неделю после его применения, пишет «Интерфакс» со ссылкой на главу Федерального медико-биологического агентства Веронику Скворцову. 420

Общество В этом году некоторые вузы отказались от государственных экзаменов В условиях пандемии коронавируса COVID-19 некоторые российские вузы решили отказаться в этом году от государственных экзаменов, сообщил министр науки и высшего образования Валерий Фальков.

Хоккей Телегин подписал новый контракт с ЦСКА Хоккеист Иван Телегин подписал новый контракт с московским ЦСКА, передает сайт клуба. Отмечается, что соглашение рассчитано на два сезона. 1

Технологии Россиян предупредили о новом способе интернет-мошенничества Менеджер по развитию бизнеса Kaspersky Fraud Prevention Екатерина Данилова предупредила о новом способе получения мошенниками доступа к интернет-банкингу россиян через программу для удалённого доступа. 39

Политика Босния и Герцеговина не разрешила приезд российских медиков Власти Боснии и Герцеговины не разрешили российским военным медикам приехать в страну и помочь в борьбе с коронавирусом, хотя сами об этом ранее просили, заявили в МИД России.