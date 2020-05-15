с чего всё началось

Владимир Путин раскритиковал ситуацию с дополнительными выплатами медикам, работающим с больными COVID-19.

Политика МГУ и Эрмитаж попали под украинские санкции Президент Владимир Зеленский внес Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова и Государственный музей "Эрмитаж" в санкционный список российских компаний и государственных учреждений. 335

Футбол Президент «Торпедо» раскритиковала решение о досрочном завершении ФНЛ Решение Российского футбольного союза (РФС) досрочно завершить розыгрыш второго по силе дивизиона чемпионата страны — Футбольной национальной лиги (ФНЛ) — вызывает разочарование, так как не соответствует спортивному принципу.

Экономика Акционеры ФСК прекратили полномочия главы компании Андрея Мурова Акционеры Федеральной сетевой компании (ФСК, управляет магистральными сетями в стране) на годовом собрании 15 мая досрочно прекратили полномочия главы компании Андрея Мурова, сообщила ФСК. 1

Общество Путин дал новые поручения по ситуации с коронавирусом Президент Владимир Путин дал правительству и региональным властям новые поручения в связи с ситуацией с коронавирусом. 167

Шоу-бизнес Ольга Бузова показала, какой она была, когда пришла на «Дом-2» Темные короткие волосы, стильная стрижка, модная одежда, дорогие украшения, роскошная жизнь – ничто не напоминает о той боевой девчушке, которая пришла на набирающий популярность проект, чтобы сразиться за свое место под солнцем. 1

Политика Трамп рассказал о разработке США «супер-пупер-ракеты» Соединённые Штаты разрабатывают «супер-пупер-ракету», которая будет в 17 раз быстрее существующих, заявил президент Дональд Трамп на церемонии представления нового флага Космических сил США. 65

Экономика С 1 июля действует новый порядок операций с наличной валютой Банк России обновил правила ведения кассовых операций с наличной иностранной валютой организациями, ИП и физлицами.

Общество Скворцова рассказала об эффективности «Мефлохина» против коронавируса 70 процентов пациентов выздоравливают уже через неделю после его применения, пишет «Интерфакс» со ссылкой на главу Федерального медико-биологического агентства Веронику Скворцову. 603

Общество Собянин рассказал о сроках действия ограничений в Москве Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что ограничения, введенные в связи с угрозой распространения коронавируса, будут действовать в столице еще минимум 1-2 недели. 778

Здоровье Врачи ФМБА рассказали о результатах лечения коронавируса плазмой При лечении пациентов с COVID-19 с использованием плазмы крови переболевших положительный эффект зарегистрирован у 8 инфицированных из 20. 25

Политика Путин сообщил об открытии еще восьми медцентров Министерства обороны Президент России Владимир Путин сообщил об открытии еще восьми новых многофункциональных центров Министерства обороны для лечения пациентов с коронавирусом, сообщает Life.ru. 4

Армия и оружие В Донецке обстрелами ВСУ повреждены три дома и рынок Донецк, 15 мая 2020, 22:10 — REGNUM Повреждения получили три жилых дома и рынок «Октябрьский» в Куйбышевском районе Донецка в результате обстрела ВСУ, сообщает 15 мая Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня.