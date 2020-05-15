Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиПутин возмутился ситуацией с выплатами медикам

Владимир Путин раскритиковал ситуацию с дополнительными выплатами медикам, работающим с больными COVID-19.
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с чего всё началось
Президент России Владимир Путин на совещании
 об открытии медцентров Минобороны в регионах для оказания помощи больным с COVID-19 раскритиковал ситуацию с дополнительными выплатами медикам.
Дождь08:28

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Эксперт: Виновные в проволочках выплат работающим с коронавирусом медикам понесут наказание

Взгляд.ру16:00

Путин осудил чиновников за разведение «канители» вокруг выплат медикам

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Путин раскритиковал чиновников за «канитель» с выплатами врачам

РБК08:15
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Автоматически обработано 7187 источников, обновлено в 16:09, Ашберн
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В ФРГ отказались освободить «Северный поток — 2» от директивы ЕС

Ранее СМИ сообщали, что немецкий регулятор планирует отклонить заявку Nord Stream 2 AG на освобождение проекта трубопровода от правил обновлённой Газовой директивы ЕС.
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Президент «Торпедо» раскритиковала решение о досрочном завершении ФНЛ

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РБК 13:34
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В США разбился истребитель F-22

Многоцелевой истребитель пятого поколения F-22 Raptor ВВС США разбился во Флориде.
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Экономика

Акционеры ФСК прекратили полномочия главы компании Андрея Мурова

Акционеры Федеральной сетевой компании (ФСК, управляет магистральными сетями в стране) на годовом собрании 15 мая досрочно прекратили полномочия главы компании Андрея Мурова, сообщила ФСК.
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Лавров заявил об отсутствии прежней «свободы» в мире после пандемии

Москва, 15 мая 2020, 13:26 — REGNUM Мир вряд ли сможет вернуться к прежней «свободе» даже после завершения пандемии коронавируса, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
REGNUM 06:26
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Общество

Путин дал новые поручения по ситуации с коронавирусом

Президент Владимир Путин дал правительству и региональным властям новые поручения в связи с ситуацией с коронавирусом.
РИА Новости 15:42
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Ольга Бузова показала, какой она была, когда пришла на «Дом-2»

Темные короткие волосы, стильная стрижка, модная одежда, дорогие украшения, роскошная жизнь – ничто не напоминает о той боевой девчушке, которая пришла на набирающий популярность проект, чтобы сразиться за свое место под солнцем.
OvideO.ru 15:31
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Здоровье

Людей со второй группой крови чаще поражает коронавирус

Люди со второй группой крови чаще заражаются коронавирусом. Об этом стало известно Evo-rus.com.
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Представлен бюджетный Samsung Galaxy A21s с аккумулятором на 5000 мАч

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Трамп рассказал о разработке США «супер-пупер-ракеты»

Соединённые Штаты разрабатывают «супер-пупер-ракету», которая будет в 17 раз быстрее существующих, заявил президент Дональд Трамп на церемонии представления нового флага Космических сил США.
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Экономика

С 1 июля действует новый порядок операций с наличной валютой

Банк России обновил правила ведения кассовых операций с наличной иностранной валютой организациями, ИП и физлицами.
Бухгалтерия.ру вчера в 07:54
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В Саратове раскрыто дело о взятке чиновника из сферы строительства

В Саратове завершено расследование уголовного дела о взятке. Подозреваемый – сотрудник областного «Управления капитального строительства».
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Общество

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70 процентов пациентов выздоравливают уже через неделю после его применения, пишет «Интерфакс» со ссылкой на главу Федерального медико-биологического агентства Веронику Скворцову.
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Собянин рассказал о сроках действия ограничений в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что ограничения, введенные в связи с угрозой распространения коронавируса, будут действовать в столице еще минимум 1-2 недели.
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Здоровье

Главврач калужской больницы уволился из-за выплат медикам в 27 рублей

Накануне в местных СМИ появилось обращение медиков, сообщивших, что за работу с зараженными коронавирусом больными им перечислили по 27 рублей.
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Руководить головным предприятием Роскосмоса - Ракетно-космической корпорацией «Энергия» пришел экс-гендиректор ПАО «Сухой» Игорь Озар.
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Nissan может закрыть доступный бренд Datsun

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Здоровье

Врачи ФМБА рассказали о результатах лечения коронавируса плазмой

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Вечерняя Москва 00:58
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Здоровье

В Самарской области снятие ограничений может оказаться под вопросом

14 мая в Самарской области прошло очередное заседание оперативного штаба по противодействию коронавирусу.
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Путин сообщил об открытии еще восьми медцентров Министерства обороны

Президент России Владимир Путин сообщил об открытии еще восьми новых многофункциональных центров Министерства обороны для лечения пациентов с коронавирусом, сообщает Life.ru.
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Армия и оружие

В Донецке обстрелами ВСУ повреждены три дома и рынок

Донецк, 15 мая 2020, 22:10 — REGNUM Повреждения получили три жилых дома и рынок «Октябрьский» в Куйбышевском районе Донецка в результате обстрела ВСУ, сообщает 15 мая Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня.
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Лавров призвал восстановить памятник Коневу в Чехии

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Волгоградцы старше 60 лет бесплатно получают маски с доставкой на дом

Жители Волгограда в возрасте старше 60 лет бесплатно получают средства индивидуальной защиты второй день подряд.
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Минобрнауки осудило романы студентов с преподавателями

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