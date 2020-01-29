Политика
Газета.RuПутин потребовал минимизировать потери от распространения коронавируса
Российский президент Владимир Путин заявил, что необходимо сделать все для уменьшения человеческих потерь из-за нового коронавируса типа 2019-nCoV. Об этом он сказал на совещании по предупреждению распространения вируса в стране, цитирует "Интерфакс".
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Мы хорошо знаем, что практически во всех странах мира, в том числе и в нашей стране, ежегодно мы теряем людей от пневмонии и от гриппа, поэтому здесь перед нами общая задача - минимизировать эти потери, сделать все, чтобы у нас ничего подобного не было.
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Политика
Кравчук объяснил свои слова о «встрече» Гитлера и Сталина
Первый президент Украины Леонид Кравчук объяснил в эфире радио "Комсомольская правда" свои слова о том, что Адольф Гитлер и Иосиф Сталин якобы встречались во Львове.
Происшествия
Полицейских заподозрили в покупке наркотиков для подброса Голунову
Следственный комитет России (СКР) заподозрил пятерых бывших сотрудников УВД по Западному округу Москвы в покупке наркотиков, которые затем были подброшены журналисту Ивану Голунову.
Шоу-бизнес
Анна Курникова и Энрике Иглесиас ждут третьего ребенка
Испанский телеканал Telemundo Entretenimiento сообщил поклонникам Анны Курниковой и Энрике Иглесиаса радостную новость: в звездной семье снова ожидается пополнение.
Здоровье
Назван возможный срок появления коронавируса в России
Риск появления коронавируса на территории России Чуланов оценил как высокий.
Культура
Макаревич заявил о срыве съемок фильма о «Машине времени»
Рок-музыкант Андрей Макаревич на своей странице в Facebook опубликовал пост, в котором рассказал, что министр культуры Ольга Любимова не поддержала его новый фильм о «Машине времени».
Происшествия
Суд оставил в силе приговор блогеру Синице
Второй кассационный суд общей юрисдикции отклонил жалобу на приговор блогеру Владиславу Синице, получившему пять лет колонии за пост в Twitter про детей силовиков, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Общество
Глава Гидрометцентра рассказал о погоде в России в феврале
В феврале температура в центральной России останется выше нормы, но все же понизится, снежный покров не растает, заявил исполняющий обязанности директора Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.
Футбол
Кубок лиги. «Манчестер Сити» в ответном дерби примет «Юнайтед»
В 22:45 по Москве начнется ответный матч 1/2 финала Кубка английской лиги между «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед».
Происшествия
Жителя Омска осудили за оправдание теракта в Новой Зеландии
Жителя Омска приговорили к 2 годам и 6 месяцам лишения свободы за оправдание теракта в Новой Зеландии, сообщили в среду в региональном управлении ФСБ.
Кино
Российские порноактеры завоевали четыре «Порно-Оскара»
Российские порноактеры завоевали четыре премии AVN Awards, известной также как «Порно-Оскар», сообщается на сайте конкурса.
Общество
Отец Децла потребовал провести ДНК-тест для внука
Отец рэпера Децла, продюсер Александр Толмацкий потребовал провести ДНК-тест для внука Тони.
Авто
Названы цены на Subaru Forester 2020 для России
Компания Subaru назвала цены на новый кроссовер Forester 2020 модельного года для России.
Политика
Эрдоган обвинил Россию в несоблюдении договоренностей по Сирии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Россию в несоблюдении сочинских и астанинских договоренностей по Сирии, сообщает в среду издание Sabah.
Происшествия
В Новосибирске зарезали беременную девушку в подъезде
В Новосибирске местный житель напал с ножом на беременную женщину в подъезде и убил ее.
Происшествия
Найдено тело подозреваемого в убийстве ростовского депутата
Политика
Мишустин назначил своим помощником Сергея Приходько
Помощником премьер-министра РФ Михаила Мишустина назначен Сергей Приходько.
Энергетика
Нафтогаз повысил оптовую цену на газ в январе 2020 г. Новая методика
Производителям тепла (предприятиям ТКЭ и ОСМД) необходимо срочно оформить дополнительные соглашения с Нафтогазом об уменьшении цены на январь 2020 г. Клиенты, которые ранее приобрели газ на условиях предложения от Нафтогаза - Газовый запас, могут платить за газ по сниженной цене, неиспользованный остаток средств будет возвращен на счета потребителей в конце отопительного сезона.
Футбол
«Тоттенхэм» объявил о трансфере Бергвейна из ПСВ
Вингер ПСВ Стивен Бергвейн стал игроком лондонского «Тоттенхэм Хотспур», сообщается в официальном «твиттере» команды.
Наука
В крови человека нашли дышащие митохондрии
Биологи Университета Монпелье взяли из крови здоровых людей и больных раком митохондрии ДНК.
Политика
«Марш в Крым» пройдет сразу по трём направлениям, — Джемилев
Напомним, ранее главарь экстремистов Рефат Чубаров перенес дату проведения «марша в Крым». * — запрещенная в России экстремистская организация.
Политика
В Кремле прокомментировали предложенную Трампом сделку по Палестине
Россия продолжает изучать предложенный президентом США Дональдом Трампом план мирного урегулирования конфликта между Израилем и Палестиной, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, есть в Кремле позиция по так называемой «сделке века».
Технологии
«МегаФон» запускает сервис «Цифровой юрист»
Сервис «Цифровой юрист», который был разработан «МегаФоном» и Nlogi, позволит избавить операционный персонал крупных корпораций от рутинной работы, на которую уходит около двух третей рабочего времени.
Политика
Песков прокомментировал идею введения термина «верховный правитель»
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал предложение переименовать в Конституции должность президента России в «верховного правителя».
Политика
СМИ узнали об отставке главы Чувашии на фоне скандалов
Глава Чувашии Михаил Игнатьев в скором времени покинет пост – решение об этом уже принято в администрации президента, сообщает РБК со ссылкой на источники в Кремле.
Футбол
«Зенит» отправился на сборы в Испанию без Кокорина и Исламхана
Отправляемся на вторые зимние #ГазпромТренировочныеСборы вот в таком составе 🇪🇸 pic.twitter.com/Hpo01UDVbh — ФК «Зенит»🌊 (@zenit_spb) 29 января 2020 г. 28 января стало известно, что футболист «Зенита» Александр Кокорин отказался уходить в аренду в ФК «Сочи», куда его пыталось пристроить руководство клуба.
Кино
Запрещенный фильм «Дау. Наташа» Хржановского вошел в конкурс Берлинале
Общество
Китай передал России геном коронавируса для создания вакцины
Российские и китайские ученые будут разрабатывать вакцину для борьбы с новым коронавирусом, который унес жизни уже 130 человек.