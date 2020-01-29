Политика

Газета.RuГазета.RuПутин потребовал минимизировать потери от распространения коронавируса

Российский президент Владимир Путин заявил, что необходимо сделать все для уменьшения человеческих потерь из-за нового коронавируса типа 2019-nCoV. Об этом он сказал на совещании по предупреждению распространения вируса в стране, цитирует "Интерфакс".
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Владимир Путин
Мы хорошо знаем, что практически во всех странах мира, в том числе и в нашей стране, ежегодно мы теряем людей от пневмонии и от гриппа, поэтому здесь перед нами общая задача - минимизировать эти потери, сделать все, чтобы у нас ничего подобного не было.
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